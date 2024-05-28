Soluciones en la nube para el cuidado de la salud y las ciencias de la vida

Tome mejores decisiones en el punto de atención con la nube.
Vista superior de un profesional de la salud revisando datos en un tablet digital
Soluciones más seguras e innovadoras para los cuidados de la salud

IBM Cloud® ofrece a los clientes de la industria de los cuidados de la salud un entorno abierto, seguro y de nivel empresarial que da soporte a sus cargas de trabajo, independientemente de la etapa en la que esté en su migración a la nube o las necesidades de sus cargas de trabajo. Acelere la investigación, utilice experiencias del cliente innovadoras para inspirar la confianza de los pacientes y mejore el tiempo de actividad del sistema, mientras cumple los estándares de seguridad y de conformidad.

Diversas soluciones le ayudan a elevar, trasladar y modernizar las cargas de trabajo heredadas a la nube. Utilice tecnología de código abierto para crear fácilmente aplicaciones en la nube y luego intégrelas con sus cargas de trabajo existentes. Con IBM Cloud, las instituciones de cuidado de la salud de todos los tamaños pueden operar como startups ágiles mediante la entrega rápida de servicios innovadores que satisfacen las demandas cambiantes de los clientes y la industria.  IBM tiene la solución para satisfacer sus necesidades.
¿Por qué elegir IBM Cloud?
Transformación digital más rápida

Con una profunda experiencia en la industria y conjuntos de datos habilitados para HIPAA y GxP, IBM puede ayudarle a acelerar su ruta hacia la nube.
Mejores insights de negocio

Libere el poder de sus datos, cree sistemas más eficientes y mejore la experiencia del cliente con una amplia variedad de servicios innovadores como IBM Garage™ e IBM® Watson Health®.
Más seguro y privado

IBM es el único proveedor de nube que utiliza la certificación de cifrado de más alto nivel (FIPS 140-2 Nivel 4) y la tecnología Mantenga sus propias claves (KYOK) con un módulo de seguridad de hardware (HSM) dedicado. Lo que significa que usted, y solo usted, tiene acceso a sus datos.
IA

La IA le ayuda a prever y dar forma a resultados futuros, automatizar procesos complejos y optimizar el tiempo de sus empleados.

 IBM Watson Health

IBM ofrece a la industria de la salud herramientas y servicios para ayudar a obtener más información sobre los datos y simplificar las operaciones.

 Descubra Watson Health
Computación

La computación en la nube le permite asignar sus recursos informáticos, de red, de almacenamiento y de seguridad bajo demanda.

 IBM Cloud Bare Metal Servers

El servidor y sus recursos están dedicados al uso por un solo inquilino y están hospedados en la red de IBM Cloud.

 Conozca los servidores bare metal Soluciones de IBM Cloud for VMware

Mantenga su infraestructura local mientras aumenta la escalabilidad y disponibilidad de la nube pública.

 Descubra VMware Red Hat OpenShift on IBM Cloud

Gestione los clústeres de Red Hat® OpenShift® en una nube altamente escalable y confiable.

 Conozca Red Hat OpenShift
Seguridad

Utilice la protección de datos líder en el mercado de los datos en reposo, en movimiento y en uso con únicamente usted en el control.

 Conformidad

Tanto se debe abordar a la conformidad de HIPAA regional, global o de la industria, IBM Cloud le ayuda a gestionar esos mandatos.

 Descubra los programas de conformidad IBM Security

Logre seguridad continua para sus aplicaciones y cargas de trabajo empresariales con la experiencia de IBM.

 Conozca la seguridad de nube Descubra los servicios criptográficos de hiperprotección
Conozca los aspectos esenciales
Explore la seguridad en la nube y la importancia de las empresas que la incorporan en sus operaciones empresariales.
hombre escribiendo en una computadora
Procese registros de big data con SQL
Este tutorial le ayudará a crear un canal de análisis de registro diseñado para recopilar, almacenar y analizar los registros para dar soporte a los requisitos normativos y al descubrimiento de información.
Visite IBM Center for Cloud Training
Próximos pasos

¿Cómo pueden ayudarle los servicios más populares de IBM Cloud?

