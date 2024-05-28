Soluciones en la nube para el cuidado de la salud y las ciencias de la vida

IBM Cloud® ofrece a los clientes de la industria de los cuidados de la salud un entorno abierto, seguro y de nivel empresarial que da soporte a sus cargas de trabajo, independientemente de la etapa en la que esté en su migración a la nube o las necesidades de sus cargas de trabajo. Acelere la investigación, utilice experiencias del cliente innovadoras para inspirar la confianza de los pacientes y mejore el tiempo de actividad del sistema, mientras cumple los estándares de seguridad y de conformidad.
Diversas soluciones le ayudan a elevar, trasladar y modernizar las cargas de trabajo heredadas a la nube. Utilice tecnología de código abierto para crear fácilmente aplicaciones en la nube y luego intégrelas con sus cargas de trabajo existentes. Con IBM Cloud, las instituciones de cuidado de la salud de todos los tamaños pueden operar como startups ágiles mediante la entrega rápida de servicios innovadores que satisfacen las demandas cambiantes de los clientes y la industria. IBM tiene la solución para satisfacer sus necesidades.
Con una profunda experiencia en la industria y conjuntos de datos habilitados para HIPAA y GxP, IBM puede ayudarle a acelerar su ruta hacia la nube.
Libere el poder de sus datos, cree sistemas más eficientes y mejore la experiencia del cliente con una amplia variedad de servicios innovadores como IBM Garage™ e IBM® Watson Health®.
IBM es el único proveedor de nube que utiliza la certificación de cifrado de más alto nivel (FIPS 140-2 Nivel 4) y la tecnología Mantenga sus propias claves (KYOK) con un módulo de seguridad de hardware (HSM) dedicado. Lo que significa que usted, y solo usted, tiene acceso a sus datos.
La IA le ayuda a prever y dar forma a resultados futuros, automatizar procesos complejos y optimizar el tiempo de sus empleados.
IBM ofrece a la industria de la salud herramientas y servicios para ayudar a obtener más información sobre los datos y simplificar las operaciones.
La computación en la nube le permite asignar sus recursos informáticos, de red, de almacenamiento y de seguridad bajo demanda.
El servidor y sus recursos están dedicados al uso por un solo inquilino y están hospedados en la red de IBM Cloud.
Mantenga su infraestructura local mientras aumenta la escalabilidad y disponibilidad de la nube pública.
Gestione los clústeres de Red Hat® OpenShift® en una nube altamente escalable y confiable.
Utilice la protección de datos líder en el mercado de los datos en reposo, en movimiento y en uso con únicamente usted en el control.
Tanto se debe abordar a la conformidad de HIPAA regional, global o de la industria, IBM Cloud le ayuda a gestionar esos mandatos.
Logre seguridad continua para sus aplicaciones y cargas de trabajo empresariales con la experiencia de IBM.
¿Cómo pueden ayudarle los servicios más populares de IBM Cloud?