¿Qué es el almacenamiento en la nube privada?

El almacenamiento en la nube privada difiere del almacenamiento en la nube pública en términos de acceso. Con el almacenamiento en la nube pública, una organización proporcionaría los recursos informáticos necesarios, como potencia de procesamiento y almacenamiento de datos, mediante un portal de autoservicio. Con una nube privada, los recursos permanecen completamente bajo el control de la organización.

El alojamiento y la gestión de los recursos de la nube privada se pueden manejar de muchas maneras. Una forma es emplear la infraestructura y los recursos ya presentes en el centro de datos local de una empresa. Otra es crear un entorno de inquilino único a través del software de virtualización. Una más es emplear una infraestructura nueva o separada, creada por la propia empresa o por una organización de terceros.

Cualquiera que sea el método seleccionado, los recursos de la nube privada permanecen bajo el control de una organización. Sin embargo, la ubicación de la nube privada puede mantenerse en las instalaciones de la organización o puede ser administrada de forma remota por un tercero y acceder a ella a través de internet (aquellos sin autorización especial no pueden acceder a esta internet en particular).