¿Qué es el almacenamiento en la nube privada?

Fecha de publicación: 16 de abril de 2024
Colaboradores: Phill Powell, Ian Smalley
El almacenamiento en la nube privada es un entorno de computación en la nube diseñado para ser empleado por una empresa, que incluye todos los recursos informáticos necesarios. Es una de las dos opciones de almacenamiento en la nube relacionadas, la otra es el almacenamiento en la nube pública.
El almacenamiento en la nube privada es un enfoque interno de la gestión de datos que una organización selecciona para satisfacer todas sus necesidades internas de almacenamiento de datos (a menudo con asistencia de gestión o alojamiento de un proveedor de servicios en la nube). Para proteger por completo los datos en la nube, es posible que la organización deba comprar sus propios dispositivos de almacenamiento, desarrollar su propio espacio de almacenamiento y proporcionar medidas para garantizar que las copias de seguridad en la nube mantengan la integridad completa de los datos. Es posible que sea necesario agregar personal dedicado.
El almacenamiento en la nube privada se relaciona con cuatro tipos básicos de nubes privadas:
En este escenario, una empresa se encarga de todos los aspectos del funcionamiento de su nube privada local, desde la compra de software, hardware y cualquier otra necesidad hasta garantizar el correcto funcionamiento del centro de datos y acatar todas las medidas de seguridad necesarias.
En las nubes privadas alojadas (también denominadas alojamiento en la nube privada), el CSP posee y controla varios activos (como el mantenimiento del almacenamiento en la nube o las herramientas de seguridad). Las nubes privadas alojadas se operan fuera de las instalaciones en servidores mantenidos por el CSP. Las nubes privadas alojadas utilizan servidores bare metal como sus servidores dedicados.
Una nube privada gestionada suele implicar hardware físico alojado en el centro de datos de un CSP. Pero, en otros casos, los CSP brindan asistencia de gestión (incluido el soporte, las actualizaciones y el mantenimiento) para la infraestructura de nube privada que se encuentra en el centro de datos de una empresa.
Las nubes privadas virtuales (VPC, por sus siglas en inglés) permiten a las empresas alojar sus sitios web y ejecutar código dentro de una configuración segura que les da acceso a recursos compartidos de proveedores de servicios en la nube (CSP, por sus siglas en inglés). En esencia, una VPC permite el uso de un entorno de nube privada dentro de una infraestructura de nube pública.
Al igual que un departamento de un solo inquilino está destinado a un ocupante, una nube privada incorpora una infraestructura informática, un entorno y una infraestructura de inquilino único para el uso de una (y solo una) organización.
El almacenamiento en la nube privada difiere del almacenamiento en la nube pública en términos de acceso. Con el almacenamiento en la nube pública, una organización proporcionaría los recursos informáticos necesarios, como potencia de procesamiento y almacenamiento de datos, mediante un portal de autoservicio. Con una nube privada, los recursos permanecen completamente bajo el control de la organización.
El alojamiento y la gestión de los recursos de la nube privada se pueden manejar de muchas maneras. Una forma es emplear la infraestructura y los recursos ya presentes en el centro de datos local de una empresa. Otra es crear un entorno de inquilino único a través del software de virtualización. Una más es emplear una infraestructura nueva o separada, creada por la propia empresa o por una organización de terceros.
Cualquiera que sea el método seleccionado, los recursos de la nube privada permanecen bajo el control de una organización. Sin embargo, la ubicación de la nube privada puede mantenerse en las instalaciones de la organización o puede ser administrada de forma remota por un tercero y acceder a ella a través de internet (aquellos sin autorización especial no pueden acceder a esta internet en particular).
Estos son algunos de los numerosos beneficios de emplear el almacenamiento en la nube privada.
Los sistemas de almacenamiento en la nube privada ofrecen los mismos beneficios que la computación en la nube. Llevan esa nube y sus servicios de nube “a nivel interno” para lograr una mayor seguridad mediante el aislamiento forzoso de la nube.
El equipamiento de nube privada suele estar más cerca físicamente. Por lo tanto, puede ofrecer servicios en tiempo real al instante mientras muestra compatibilidad con otro equipamiento. Este no es el caso del equipamiento de nube pública, que a menudo se aloja en una instalación de CSP en otro lugar. Su CSP podría incluso cobrar tarifas adicionales por velocidades y rendimiento máximos.
La nube privada ofrece almacenamiento local en las instalaciones en comparación con el almacenamiento en la nube pública. Los datos no viajan tan lejos, por lo que hay una latencia reducida. Compare los recorridos realizados por los datos a los que se debe acceder a través del almacenamiento en la nube pública y los datos que se pueden recuperar del almacenamiento en la nube privada en el sitio. Esto entra en juego cuando se intenta poner en marcha aplicaciones locales.
Los usuarios de la nube privada no sufren las limitaciones que experimentan los usuarios de la nube pública. Pueden personalizar su nube privada exactamente como la organización desee y elegir la tecnología de almacenamiento que deseen.
También hay varios aspectos negativos sobre el almacenamiento en la nube privada que debe tener en cuenta.
Si una organización opta por el almacenamiento en la nube privada, está adquiriendo un compromiso tecnológico continuo porque muchos elementos del almacenamiento en la nube privada son una propuesta para hacerlo usted mismo. La personalización completa significa que los integradores deben tomar muchas decisiones determinantes. También es posible que se requiera capacitación especializada o el uso de otros recursos para que el equipo de TI de una empresa se ponga al día sobre los matices del almacenamiento en la nube privada y para manejar todas sus necesidades a nivel interno.
A medida que una organización comienza a montar su solución de almacenamiento en la nube privada, pronto se da cuenta de que está trabajando con el equivalente a un menú a la carta en algunos aspectos. Debe comprar y emplear más almacenamiento para obtener la funcionalidad para escalar en un sistema de almacenamiento en la nube privada. Además, si una empresa que emplea un sistema de almacenamiento en la nube privada quiere escalar a solicitud, pronto aprenderá lo difícil que es.
Construir un sistema de almacenamiento en la nube privada requiere una importante inversión financiera inicial. También necesita un presupuesto dedicado para pagar a un personal de TI continuo para solucionar problemas con el sistema y proporcionar mantenimiento regular según sea necesario.
Cada vez más empresas ofrecen soluciones basadas en el almacenamiento en la nube privada:
Tenga en cuenta que esto está lejos de ser una lista completa. Actualmente, muchos CSP ofrecen algunos servicios que complementan la funcionalidad de almacenamiento en la nube privada. Pero, aunque estos servicios se pueden emplear con fines de almacenamiento en la nube privada, deben satisfacer la definición completa del término (por ejemplo: ¿El almacenamiento está ubicado en las instalaciones? ¿Un solo cliente accede a los servicios?)
Por ejemplo, muchas empresas emplean Dropbox como si fuera un almacenamiento privado en la nube, pero el servicio no se puede alojar en el sitio porque es una plataforma no un lugar de almacenamiento, y además tiene millones de usuarios. Todos los usuarios pueden acceder a Dropbox de forma privada, pero eso no significa que sea un almacenamiento en la nube privada.
Del mismo modo, pocos dudarían de la preeminencia de Apple entre los fabricantes, especialmente en electrónica. Sin duda, millones y millones de usuarios confían en Apple iOS para ejecutar varios dispositivos Mac. Aun así, su principal producto en el ámbito del almacenamiento es Apple iCloud Drive, que puede describirse como un navegador altamente privatizado que le permite ver sus archivos y compartirlos fácilmente. Sin embargo, los archivos primero deben almacenarse en iCloud y no en un servidor privado.
(Objeciones similares impidieron incluir Android, Google Drive, Linux y Mega, aunque cada uno ofrece servicios que de alguna manera imitan los que ofrece el almacenamiento en la nube privada).
Las empresas interesadas en establecer almacenamiento en la nube privada suelen estar motivadas por la seguridad óptima que ofrece el almacenamiento en la nube privada.
Es posible que estas empresas también quieran un sistema constante y continuo que no esté sujeto a interrupciones en el servicio de red. Más allá de eso, es posible que las organizaciones también quieran las tasas de transferencia de datos rápidas que ofrecen las funciones de almacenamiento en la nube privada.
Esta lista de posibles casos de uso, aunque no es exhaustiva, aborda la amplia gama de capacidades que ofrecen las soluciones de almacenamiento en la nube privada:
Modernización de aplicaciones: Las nubes privadas a menudo se alistan para ayudar en los esfuerzos por actualizar aplicaciones heredadas más antiguas. Además de la modernización de aplicaciones (que podría ser necesaria en casi cualquier industria), las nubes privadas se pueden adaptar expresamente para administrar cargas de trabajo personalizadas.
Privacidad de los datos y cumplimiento: Las nubes privadas solo ofrecen acceso limitado. Para muchas organizaciones, eso es exactamente lo que necesitan porque tienen la tarea de proteger información privada confidencial. Las empresas de atención médica y las que deben cumplir con estándares regulatorios (como los que rigen la industria del petróleo y el gas) entran en esta categoría. Esto también podría aplicarse a empresas de seguridad o industrias que protegen datos de clientes altamente confidenciales, como bancos y otras empresas de servicios financieros.
Computación perimetral: Lacomputación perimetral es una estrategia informática en la que el almacenamiento y la potencia informática se sitúan físicamente más cerca de donde se crean los datos. Para los profesionales de atención médica, las aplicaciones pueden ser numerosas. Sin embargo, las organizaciones deben darse cuenta de que esos activos podrían estar sujetos a más filtraciones de datos y amenazas de seguridad.
IA generativa: a medida que la influencia de la IA comienza a sentirse, las empresas inteligentes están aprendiendo a emplear las capacidades de la IA generativa en diversos entornos de nube, como la nube privada. Las organizaciones basadas en la seguridad pueden beneficiarse del uso de modelos de IA generativa para analizar datos y detectar rarezas en la infraestructura de la nube privada, lo que puede conducir a la identificación directa de amenazas en tiempo real.
Estrategia multinube híbrida: Muchas empresas de diversas industrias necesitan una estrategia multinube híbrida, en la que puedan seleccionar el mejor entorno de nube posible para cada carga de trabajo única. Con una estrategia de nube híbrida, una empresa puede almacenar datos confidenciales de los clientes en una nube privada mientras emplea una nube pública para ejecutar tareas informáticas estándar a diario.
Mayores velocidades de transferencia de datos: Las organizaciones suelen exigir una transferencia de datos ultrarrápida debido a la naturaleza de su trabajo. Los casos de uso podrían incluir hospitales u otros proveedores médicos y cualquier grupo que se enfrente a situaciones de emergencia, tiempo limitado y una necesidad inmediata de compartir rápidamente datos que salvan vidas.
“Víctima” de una interrupción anterior: Hay organizaciones cuyo negocio se vio afectado negativamente de alguna manera por interrupciones de la red anteriores, y necesitan evitar que estas interrupciones del servicio potencialmente costosas ocurran en el futuro, incluso si eso significa que la organización debe hacerse cargo de la gestión completa de sus activos de datos.
Existe una considerable energía y entusiasmo en torno al mercado del almacenamiento en la nube privada. Sin embargo, el hecho de que haya una gran actividad no significa que todo el mundo obtenga la misma cantidad de beneficios del almacenamiento en la nube privada o que todas las empresas conozcan por completo sus existencias de datos y los significados más valiosos que pueden proporcionar.
Una encuesta realizada por Hitachi Vantara (enlace externo a ibm.com), la división de información digital del fabricante, informó que el 55 % de las empresas encuestadas indicó que todavía tenía dificultades para comprender mejor la explosión de datos y que a menudo tenían dificultades para comprender las percepciones más profundas.
La misma encuesta de Hitachi Vantara reveló que el 40 % o más de los encuestados reportó que pierde ingresos cuando tienen tiempo de inactividad no planificado. Otros desafíos destacados en la encuesta incluyeron la complejidad de la nube, los controles de seguridad, los sistemas rígidos, el aislamiento de datos y la búsqueda de mano de obra suficientemente calificada.
Mientras las empresas se esfuerzan por obtener claridad en sus datos, las amenazas digitales van en aumento. Las tácticas delictivas, como la extorsión, la coerción y los ciberataques, son cada vez más sofisticadas. Esto subraya la necesidad urgente de contar con medidas de seguridad estables, incluido el desarrollo de tecnologías como la autenticación de dos factores.
Un experto en línea escribió sobre los datos (enlace externo a ibm.com): “A medida que aumentaban las filtraciones de datos y las preocupaciones sobre la privacidad, la gente se preocupaba cada vez más por dónde se almacenaba su información personal y quién tenía acceso a ella”. Sin duda, parte del interés actual en el almacenamiento en la nube privada es un reflejo de la preocupación corporativa que las empresas sienten por sus datos, sin mencionar los preciados datos de sus clientes.
