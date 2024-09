¿Qué es Knative?

Knative reside sobre Kubernetes y añade tres componentes principales, o primitivos: Build, Serving y Eventing.

Build



El componente Build de Knative automatiza el proceso de convertir el código fuente en un contenedor. Este proceso generalmente implica varios pasos, que incluyen:

Extraer código fuente desde un repositorio de código, como GitHub

Instalar las dependencias subyacentes, como las variables de entorno y las bibliotecas de software, que el código necesita para su ejecución

Crear imágenes del contenedor

Colocar imágenes del contenedor en un registro donde Kubernetes (y otros desarrolladores) puedan encontrarlas.

Knative utiliza API de Kubernetes y otras herramientas para su proceso de Build. Un desarrollador puede crear un único manifiesto (normalmente un archivo YAML) que especifica todas las variables, como ubicación del código fuente o dependencias requeridas, y Knative utiliza el manifiesto para automatizar la creación del contenedor.

Serving



El componente Serving implementa y ejecuta contenedores como servicios escalables de Knative. Serving proporciona las siguientes funcionalidades destacadas:

La configuración define y mantiene el estado de un servicio. También proporciona gestión de versiones: cada modificación a la configuración crea una nueva versión del servicio y las versiones anteriores se guardan.





define y mantiene el estado de un servicio. También proporciona gestión de versiones: cada modificación a la configuración crea una nueva versión del servicio y las versiones anteriores se guardan. El enrutamiento de servicios inteligentes permite a los desarrolladores enrutar el tráfico a diferentes versiones del servicio. Supongamos que ha creado una nueva versión de un servicio, pero quiere implementarla en un subconjunto de usuarios antes de migrar todos los usuarios. El enrutamiento inteligente de servicios le permite enrutar un porcentaje de las solicitudes de los usuarios al nuevo servicio y el resto de la solicitud a una versión anterior. A medida que tenga más confianza en el nuevo servicio, podrá enrutar más tráfico hacia él.





permite a los desarrolladores enrutar el tráfico a diferentes versiones del servicio. Supongamos que ha creado una nueva versión de un servicio, pero quiere implementarla en un subconjunto de usuarios antes de migrar todos los usuarios. El enrutamiento inteligente de servicios le permite enrutar un porcentaje de las solicitudes de los usuarios al nuevo servicio y el resto de la solicitud a una versión anterior. A medida que tenga más confianza en el nuevo servicio, podrá enrutar más tráfico hacia él. Escalamiento automático. Knative puede escalar los servicios a miles de instancias y también puede reducirlos a cero, es decir, que no haya ninguna instancia del contenedor, lo cual es fundamental para la compatibilidad con aplicaciones sin servidor.

El componente Serving de Knative toma prestado el enrutamiento de servicios inteligente de Istio, otra aplicación del ecosistema Kubernetes, una malla de servicio de código abierto para Kubernetes. Istio también proporciona autenticación para solicitudes de servicio, cifrado automático de tráfico para proteger la comunicación entre servicios y métricas detalladas sobre microservicios y operaciones de funciones sin servidor, que los desarrolladores y administradores pueden utilizar para optimizar la infraestructura (Para obtener más detalles acerca de cómo Knative utiliza Istio, lea “Istio and Knative: Extending Kubernetes for a New Developer Experience").

Eventing



El componente Eventing de Knative permite que diferentes eventos activen sus servicios y funciones basados en contenedores. Knative pone en cola y entrega esos eventos a los contenedores apropiados, por lo que no es necesario escribir scripts o implementar middleware para obtener la funcionalidad. Knative también maneja los canales, que son colas de eventos entre las que pueden elegir los desarrolladores, y el bus, una plataforma de mensajería que entrega eventos a contenedores. También permite a los desarrolladores configurar "feeds", que conectan un evento a una acción para que se puedan ejecutar los contenedores.

Las fuentes de eventos de Knative permiten a los desarrolladores crear fácilmente conexiones con generadores de eventos de terceros. El componente Eventing de Knative creará automáticamente la conexión al generador de eventos y dirigirá los eventos generados. No es necesario averiguar cómo hacerlo mediante programación: Knative hace todo el trabajo.