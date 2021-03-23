Python vs. R: ¿Cuál es la diferencia?

Si trabaja en ciencia de datos o analytics, probablemente esté al tanto del debate entre Python y R. Aunque ambos lenguajes están dando vida al futuro, a través de la inteligencia artificial, el machine learning y la innovación basada en datos, hay fortalezas y debilidades que entran en juego.

En muchos sentidos, los dos lenguajes de código abierto son muy similares. Ambos lenguajes, de descarga gratuita para todos, son muy adecuados para tareas de ciencia de datos, desde la manipulación y automatización de datos hasta el análisis empresarial y la exploración de big data. La principal diferencia es que Python es un lenguaje de programación de propósito general, mientras que R tiene sus raíces en el análisis estadístico. Cada vez más, la pregunta no es cuál elegir, sino cómo hacer el mejor uso de ambos lenguajes de programación para sus casos de uso específicos.