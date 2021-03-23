Python vs. R: ¿Cuál es la diferencia?

Si trabaja en ciencia de datos o analytics, probablemente esté al tanto del debate entre Python y R. Aunque ambos lenguajes están dando vida al futuro, a través de la inteligencia artificial, el machine learning y la innovación basada en datos, hay fortalezas y debilidades que entran en juego.
En muchos sentidos, los dos lenguajes de código abierto son muy similares. Ambos lenguajes, de descarga gratuita para todos, son muy adecuados para tareas de ciencia de datos, desde la manipulación y automatización de datos hasta el análisis empresarial y la exploración de big data. La principal diferencia es que Python es un lenguaje de programación de propósito general, mientras que R tiene sus raíces en el análisis estadístico. Cada vez más, la pregunta no es cuál elegir, sino cómo hacer el mejor uso de ambos lenguajes de programación para sus casos de uso específicos.
Python es un lenguaje de programación orientado a objetos de propósito general que enfatiza la legibilidad del código a través de su generoso uso de espacios en blanco. Lanzado en 1989, Python es fácil de aprender y uno de los favoritos de programadores y desarrolladores. De hecho, Python es uno de los lenguajes de programación más populares del mundo, justo detrás de Java y C.
Varias bibliotecas de Python admiten tareas de ciencia de datos, incluidas las siguientes:
Además, Python es especialmente adecuado para desplegar el machine learning a gran escala. Su suite de bibliotecas especializadas de aprendizaje profundo y machine learning incluye herramientas como scikit-learn, Keras y TensorFlow, que permiten a los científicos de datos desarrollar modelos de datos sofisticados que se conectan directamente a un sistema de producción. Luego, Jupyter Notebooks es una aplicación web de código abierto para compartir fácilmente documentos que contienen su código Python en vivo, ecuaciones, visualizaciones y explicaciones de ciencia de datos.
R es un lenguaje de programación de código abierto optimizado para el análisis estadístico y la visualización de datos. Desarrollado en 1992, R tiene un rico ecosistema con modelos de datos complejos y herramientas elegantes para la elaboración de informes de datos. En el último recuento, más de 13 000 paquetes R estaban disponibles a través de la Comprehensive R Archive Network (CRAN) para analytics profundos.
Popular entre los académicos e investigadores de ciencia de datos, R proporciona una amplia variedad de bibliotecas y herramientas para lo siguiente:
R se utiliza comúnmente dentro de RStudio, un entorno de desarrollo integrado (IDE) para simplificar el análisis estadístico, la visualización y la elaboración de informes. Las aplicaciones R se pueden usar directamente e interactivamente en la web mediante Shiny.
La principal distinción entre los dos lenguajes está en su enfoque de la ciencia de datos. Ambos lenguajes de programación de código abierto son compatibles con grandes comunidades, que amplían continuamente sus bibliotecas y herramientas. Pero mientras que R se utiliza principalmente para el análisis estadístico, Python proporciona un enfoque más general para la disputa de datos.
Python es un lenguaje multipropósito, muy parecido a C++ y Java, con una sintaxis legible que es fácil de aprender. Los programadores utilizan Python para profundizar en el análisis de datos o utilizar el machine learning en entornos de producción Escalable. Por ejemplo, puede usar Python para incorporar el reconocimiento facial en su API móvil o para desarrollar una aplicación de machine learning.
R, por otro lado, está construido por estadísticos y se apoya en gran medida en modelos estadísticos y analytics especializados. Los científicos de datos utilizan R para un análisis estadístico profundo, respaldado por solo unas pocas líneas de código y hermosas visualizaciones de datos. Por ejemplo, puede usar R para el análisis del comportamiento del cliente o la investigación genómica.
Elegir el idioma adecuado depende de su situación. Aquí hay algunas cosas a considerar:
Tenga en cuenta que muchas herramientas, como Microsoft Machine Learning Server, admiten tanto R como Python. Es por eso que la mayoría de las organizaciones usan una combinación de ambos lenguajes, y el debate R vs. Python es en vano. De hecho, puede realizar análisis y exploración de datos en las primeras etapas en R y luego cambiar a Python cuando sea el momento de enviar algunos productos de datos.
Para los puristas de la informática, Python se destaca como el lenguaje de programación adecuado para la ciencia de datos en todo momento. Mientras tanto, R tiene sus propios campeones. Compruébelo usted mismo en comunidades de desarrollo como pila Overflow. Para aprender más sobre las posibilidades de análisis de datos a través de Python y R, considere explorar los siguientes artículos de Learn Hub. También se recomienda consultar el tutorial sobre lenguajes de ciencia de datos en IBM Developer Hub.
Para aprender más sobre cómo acelerar el desarrollo de la ciencia de datos con lenguajes y marcos de código abierto, explore IBM watsonx Studio.