Guía para dominar el rendimiento de Kubernetes

Obtenga visibilidad. Garantice la resiliencia. Escale sin esfuerzo.

Kubernetes ofrece velocidad, pero introduce una profunda complejidad y puntos ciegos que el monitoreo nativo a menudo pasa por alto. Las herramientas tradicionales de APM simplemente no se crearon para este nivel de abstracción dinámica.

Esta guía describe cómo cerrar esas brechas y dominar el rendimiento en entornos en contenedores con observabilidad avanzada y automatizada.

Descargue la guía para aprender a:

- Identificar brechas ocultas en las capacidades de monitoreo nativas de Kubernetes

- Eliminar la ambigüedad de la causa principal con el mapeo de dependencias de paquete completo

- Monitorear las relaciones dinámicas de microservicios en tiempo real

- Correlacionar la infraestructura y los rastreos de código en entornos híbridos