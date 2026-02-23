La adopción de la nube es casi universal, pero ¿cuál es su éxito? No tanto. A pesar de años de inversión, muchas organizaciones aún se enfrentan a la complejidad operativa, el aumento de costos y los riesgos de seguridad.

Para superar estos desafíos, los equipos de plataforma exitosos están adoptando una mentalidad de “plataforma como producto” basada en el ciclo de vida que trata la infraestructura y la seguridad como productos escalables y curados. Este enfoque enfatiza el diseño centrado en el usuario, una propiedad clara, feedback constante y confiabilidad

Los resultados son flujos de trabajo estandarizados, herramientas consolidadas y autoservicio para desarrolladores. Este informe técnico brinda a los equipos de la plataforma un marco de mejores prácticas para el enfoque de plataforma como producto. Se centra en estandarizar flujos de trabajo con una plataforma unificada para la gestión del ciclo de vida de infraestructura y seguridad (ILM y SLM).

Conclusiones clave: