¿Qué son las pruebas continuas?

Las pruebas continuas implican un espectro de pruebas que ayudan a garantizar la fiabilidad del sistema, la seguridad, el rendimiento de las operaciones y la facilidad de uso. Entre las pruebas del espectro se incluyen las siguientes:



Pruebas de desplazamiento a la izquierda: este enfoque prioriza las pruebas de software y sistemas al principio del SDLC para ayudar a reducir o prevenir problemas significativos de depuración en el futuro.



Pruebas de desplazamiento a la derecha: este enfoque prioriza las pruebas cerca del final del SDLC, con un enfoque en mejorar la experiencia del usuario, el rendimiento general, la tolerancia a fallos y las funciones.



Pruebas de humo: estas pruebas, que pueden ser manuales o automatizadas, proporcionan una detección superficial inicial de defectos visibles en el software. Aunque las pruebas de humo no son muy complejas, constituyen una solución rápida y barata para eliminar errores graves en el software.



Pruebas unitarias: son ideales para comprobaciones a pequeña escala de estrés, carga, volumen o fugas de memoria en todas las compilaciones para identificar degradaciones en las primeras etapas de desarrollo.



Pruebas de integración y mensajería: comprueban si hay errores cuando los módulos de software trabajan entre sí. Las pruebas continuas virtualizan las dependencias que faltan para que los equipos puedan probar lo bien que funcionan de manera colectiva los procesos y escenarios integrales. A continuación, el código compuesto se compila y se inicia en tiempo de ejecución para comprobar si su rendimiento es el esperado.



Pruebas de rendimiento: es posible que las pruebas de rendimiento del software de aplicación por sí solas no tengan en cuenta el hardware y el middleware en el entorno de producción final. Se necesitan pruebas integradas del sistema para evaluar eficazmente el rendimiento general de la solución.



Pruebas funcionales: esta forma de prueba comprueba si la experiencia del usuario cumple con las expectativas y si los flujos de trabajo funcionales comienzan según sea necesario en un sistema de software. Por ejemplo, el software de la cadena de suministro debe ser capaz de alertar a los camiones para que lleguen a las fábricas cuando el inventario esté disponible para su envío.



Por el contrario, las pruebas no funcionales se centran en el rendimiento, la usabilidad, la fiabilidad, el tiempo de respuesta, el tiempo de carga y la escalabilidad. Mide la preparación del software para ofrecer la experiencia del cliente deseada.



Pruebas de regresión: estas pruebas comprueban si hay cambios en el rendimiento, las funciones o las dependencias después de corregir los errores en cualquier software dependiente y si el sistema funciona como antes.



Pruebas de aceptación del usuario: también llamadas pruebas de aplicaciones o pruebas de usuario final, se producen cuando algún subconjunto de usuarios previstos prueba la aplicación en una situación real. Las pruebas beta son un ejemplo de pruebas de aceptación del usuario.