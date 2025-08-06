Armar la realidad: la evolución de la tecnología deepfake

Durante décadas, los ataques de phishing han estado jugando con las emociones humanas para estafarlos con credenciales de cuentas y dinero, y todavía lo hacen. Pero a medida que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados desde los primeros casos de phishing en la década de 1990, el phishing ya no consiste solo en detectar el mensaje obvio de estafa con errores tipográficos y gramaticales. Ahora significa cuestionar si esa llamada de su amigo o jefe es real, incluso si suena exactamente como ellos. Con el auge de la inteligencia artificial, los actores maliciosos son cada vez más sigilosos y sofisticados, y todos deben repensar lo que es real, acostumbrarse a buscar señales falsas y aprender a proteger mejor sus identidades dentro y fuera de línea.

La ingeniería social es el término general para la multitud de formas en que atacantes y estafadores logran engañar a las personas para que divulguen información que comprometería su identidad y sus cuentas. Esta amenaza también sigue siendo uno de los principales vectores de ataque que conduce a una filtración de datos. Esto se ha mitigado hasta cierto punto mediante la capacitación de los empleados y los filtros avanzados de spam, pero no parece aplicarse a la tendencia de la amenaza Deepfake. En 2024, más del 80 % de las empresas informaron que no cuentan con protocolos para luchar contra los ataques basados en IA, incluidos los deepfakes.

Además, el Reporte de Inteligencia de Voz 2025 de Pindrop encontró un marcado aumento en el fraude deepfake en comparación con años anteriores, informando un aumento del 1300%. Los ataques de deepfake representan una nueva frontera desalentadora, en la que ya no se puede confiar en lo que se ve o se escucha.