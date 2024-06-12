Basándose en la herencia del infame gusano Morris, esta variante moderna emplea técnicas avanzadas para comprometer a los asistentes de correo electrónico de IA generativa sin requerir la interacción del usuario. Por ejemplo, los investigadores han demostrado cómo el contenido de correo electrónico diseñado puede engañar a los asistentes de IA para que ejecuten comandos maliciosos, lo que lleva a la exfiltración de datos, el secuestro de cuentas de correo electrónico y la propagación automatizada de malware a través de sistemas interconectados.

La explotación de los asistentes de correo electrónico de IA generativa implica manipular las capacidades de procesamiento de lenguaje natural para eludir las medidas de seguridad y ejecutar acciones no autorizadas. En un incidente reciente, los investigadores demostraron cómo un correo electrónico cuidadosamente elaborado que contenía instrucciones que parecían inocuas podía hacer que un asistente de IA ejecutara comandos maliciosos, lo que resultaba en el acceso no autorizado a datos confidenciales y la difusión de correos electrónicos cargados de malware a destinatarios desprevenidos.