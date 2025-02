¿Qué es la superinteligencia artificial?

Aunque ASI sigue siendo un estado futuro hipotético, hay varios procesos tecnológicos que tenemos hoy en día que forman los componentes básicos de ASI. Pero primero, para ilustrar lo lejos que está la ASI de este momento, vale la pena mencionar que el nivel actual de IA a menudo se denomina inteligencia artificial estrecha (ANI), IA débil o tecnologías de IA limitada.

La IA débil se destaca en tareas específicas como jugar al ajedrez o traducir idiomas, pero no puede aprender nuevas habilidades ni desarrollar una comprensión profunda del mundo. Se basa en algoritmos y datos preprogramados y requiere intervención humana para funcionar.

No todos los pensadores están alineados con la viabilidad de algo como un ASI. La inteligencia humana es el producto de factores evolutivos específicos y puede no representar una forma de inteligencia óptima o universal. Además, el funcionamiento del cerebro aún no se conoce del todo, por lo que es difícil recrearlo mediante software y hardware.