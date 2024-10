El centro de datos de hiperescala representa el almacenamiento de datos sa una escala gigantesca. Según la definición del Independent Data Council (IDC) de una base de datos de hiperescala, según lo informado por VIAVI Solutions (enlace externo a ibm.com), para que se considere un verdadero centro de datos de hiperescala, debe contener al menos 5000 servidores y ocupar al menos 10 000 pies cuadrados de espacio físico. No existe una guía dura y rápida con respecto al uso de energía, aunque la mayoría de los centros de datos de hiperescala utilizan entre 100 megavatios (MW) y 300 MW.

Componentes que intervienen en la creación de un centro de datos de hiperescala

No es una exageración decir que crear un centro de datos a hiperescala on-premises desde cero es una tarea importante que requerirá mucho dinero y un esfuerzo considerable. Incluso una simple lista de componentes básicos proporciona una idea clara de la complejidad general del proyecto y su precio:

Una extensión de terreno que puede soportar una estructura de al menos 10,000 pies cuadrados.

Costos de desarrollo para inspeccionar el terreno, despejar el sitio y prepararlo para la construcción.

Una estructura con al menos 10 000 pies cuadrados de superficie. Debe construirse con la suficiente robustez para soportar las operaciones normales así como para soportar el “desgaste” normal del edificio, además de cualquier condición local relevante, como situaciones climáticas extremas o incluso ocurrencias geológicas.

Equipamiento de seguridad contra incendios suficiente para proteger el edificio y sus operadores, como sistemas de rociadores y extinguidores adicionales, así como el desarrollo e instrucción de procedimientos de operación estándar (POE) de seguridad contra incendios.

Un estacionamiento de tamaño suficiente para soportar la cantidad de vehículos empleados por los operadores del centro de datos, así como un amplio espacio de estacionamiento para cualquier vehículo de emergencia que pueda ser necesario.

Equipamiento del sistema de refrigeración para compensar el inmenso calor generado por 5000 servidores que funcionan las 24 horas del día.

Líneas de agua y tuberías especializadas para apoyar el sistema de refrigeración.

Líneas eléctricas y equipamiento dedicados y reforzados para manejar de forma segura cargas eléctricas masivas.

Sistemas de energía de respaldo en caso de cortes de la línea principal.

Al menos 5000 servidores.

Racks metálicos (o de madera) para alojar 5.000 servidores.

Equipos de TI asociados.

Cableado reforzado para conectar 5.000 servidores.

Equipamiento de red para conectar 5000 servidores.

Equipamiento de telecomunicaciones (telecom).

Cortafuegos especializados y otros protocolos para mejorar la ciberseguridad de los centros de datos.

Tenga en cuenta que esta lista no es exhaustiva y no representa los costos totales asociados con la creación de un centro de datos de hiperescala. Por ejemplo, no incluye el activo principal necesario para tales actividades: la electricidad. Tampoco menciona los complicados y posiblemente costosos acuerdos que deberán celebrar con los gobiernos locales y las comunidades. Sin embargo, la lista sugiere cuán compleja y multifacética puede ser esta compañía al mostrar que lo que se está construyendo es nada menos que una fábrica de datos a gran escala.