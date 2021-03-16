OLAP frente a OLTP: ¿cuál es la diferencia?

Vivimos en una era basada en datos, donde las organizaciones que usan datos para tomar decisiones más inteligentes y responder más rápido a las necesidades cambiantes tienen más probabilidades de salir victoriosas. Puede ver estos datos en funcionamiento en nuevas ofertas de servicios (como aplicaciones de viajes compartidos), así como en los potentes sistemas que impulsan la venta minorista (tanto el comercio electrónico como las transacciones en la tienda).

Dentro del campo de la ciencia de datos, hay dos tipos de sistemas de procesamiento de datos: procesamiento analítico en línea (OLAP) y procesamiento de transacciones en línea (OLTP). La principal diferencia es que uno utiliza datos para obtener información valiosa, mientras que el otro es puramente operativo. Sin embargo, hay formas significativas de utilizar ambos sistemas para resolver problemas de datos.

La pregunta no es cuál elegir, sino cómo hacer el mejor uso de ambos tipos de procesamiento para su situación.