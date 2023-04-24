Una solución superior para las empresas es la integración del data warehousing on premises existente con soluciones de data lakehouse que utilizan tecnología de data fabric y data mesh. Al hacerlo, se crea una solución moderna de data warehousing a largo plazo.

Un lakehouse de datos contiene los datos de una organización en una forma no estructurada, estructurada y semiestructurada, que se puede almacenar indefinidamente para uso inmediato o futuro. Estos datos son utilizados por científicos de datos e ingenieros que estudian los datos para obtener información empresarial. Los costos de almacenamiento de data lake o data lakehouse son menos costosos que los de un almacén de datos empresarial. Además, los lagos de datos y el lakehouse de datos requieren menos tiempo de gestión, lo que reduce los costos operativos. IBM tiene una solución de lakehouse de datos de próxima generación para lograr estas situaciones comerciales.

Data Fabric es la plataforma de analytics de datos de próxima generación que resuelve desafíos avanzados de seguridad de datos a través de la propiedad descentralizada. Por lo general, las organizaciones tienen múltiples fuentes de datos de diferentes líneas de negocio que deben integrarse para analytics. Una arquitectura de tejido de datos une eficazmente fuentes de datos Dispar y las vincula a través de directrices de gestión e intercambio de datos gestionadas de forma centralizada.

Muchas empresas buscan una solución flexible, híbrida y multinube basada en proveedores de la nube. La solución de malla de datos envía las consultas SQL Query al RDBMS relacionado o al lakehouse de datos mediante la gestión del catálogo de datos, lo que proporciona a los usuarios tablas y datos virtualizados. En los principios de malla de datos, nunca almacena los datos del negocio localmente, lo cual es un beneficio para una compañía. Una solución de malla de datos exitosa reducirá los gastos operativos y de capital de una empresa.

IBM Cloud Pak for Data es un excelente ejemplo de una solución de tejido de datos y malla de datos para analytics. La tecnología en la nube se ha convertido en la plataforma preferida para capacidades de inteligencia artificial (IA), servicios perimetrales inteligentes y conectividad inalámbrica avanzada, etc. Muchas compañías aprovecharán una estrategia híbrida y multi-nube para mejorar el rendimiento y el éxito empresarial y prosperar en el mundo empresarial.