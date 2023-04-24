Situaciones inesperadas como la pandemia de COVID-19 y el entorno macroeconómico actual son llamadas de atención para que las empresas de todo el mundo aceleren exponencialmente la transformación digital. Durante la pandemia, cuando los confinamientos y las restricciones de distanciamiento social transformaron las operaciones empresariales, rápidamente se hizo evidente que la innovación digital era vital para la supervivencia de cualquier organización.
La dependencia del acceso remoto a Internet para uso empresarial, personal y educativo elevó la demanda de datos e impulsó el consumo global de datos. Además, el aumento de las transacciones en línea y el tráfico web generaron montañas de datos. Ingrese a la modernización de las soluciones de almacenamiento de datos.
Las empresas se dieron cuenta de que sus soluciones existentes de almacenamiento de datos no podían gestionar la enorme carga de trabajo. Las organizaciones innovadoras buscaron soluciones modernas para gestionar mayores capacidades de datos y obtener soluciones de almacenamiento seguro, ayudándoles a satisfacer las demandas de los consumidores. Uno de estos avances incluyó la adopción acelerada de tecnologías modernizadas de almacenamiento de datos. El éxito empresarial y la capacidad de seguir siendo competitivos dependían de ello.
El almacenamiento de datos es el almacenamiento seguro de información electrónica por parte de una empresa u organización. Crea un tesoro de datos históricos que pueden recuperarse, analizar y reportar para proporcionar insight o análisis predictivo sobre el rendimiento y las operaciones de una organización.
Las soluciones de almacenamiento de datos impulsan la eficiencia empresarial, crean análisis y predicciones futuras, mejoran la productividad y mejoran el éxito empresarial. Estas soluciones categorizan y convierten los datos en paneles legibles que cualquier persona de una empresa puede analizar. Los datos se reportan desde un repositorio central, lo que permite a la administración obtener información más significativa del negocio y tomar decisiones más rápidas y mejores.
Al generar informes sobre datos históricos, un almacén de datos puede aclarar qué sistemas y procesos funcionan y qué métodos deben mejorarse. El almacén de datos también es la arquitectura base para las soluciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático (IA/ML).
Todo son datos, independientemente de si son estructurados, semiestructurados o no estructurados. La mayor parte del almacenamiento de datos empresarial o heredado/existente solo admitirá datos estructurados a través de bases de datos del sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS). Las empresas requieren recursos y personas adicionales para procesar los datos empresariales. Es casi imposible lograr eficiencia y agilidad empresarial con herramientas existentes que crean ineficiencia y elevan los costos.
La gestión, el almacenar y el procesamiento de datos son críticos para la eficiencia y el éxito empresarial. La tecnología moderna de almacenamiento de datos puede manejar todos los formatos de datos. Los importantes avances en big data, computación en la nube y análisis avanzados crearon la demanda de un almacén de datos moderno.
Los almacenes de datos actuales son diferentes de los anticuados almacenes de una sola pila. En lugar de centrarse principalmente en el procesamiento de datos, como lo hicieron los almacenes de datos heredados o empresariales, la versión moderna está diseñada para almacenar enormes cantidades de datos de múltiples fuentes en varios formatos y producir análisis para impulsar las decisiones comerciales.
Una solución superior para las empresas es la integración del data warehousing on premises existente con soluciones de data lakehouse que utilizan tecnología de data fabric y data mesh. Al hacerlo, se crea una solución moderna de data warehousing a largo plazo.
Un lakehouse de datos contiene los datos de una organización en una forma no estructurada, estructurada y semiestructurada, que se puede almacenar indefinidamente para uso inmediato o futuro. Estos datos son utilizados por científicos de datos e ingenieros que estudian los datos para obtener información empresarial. Los costos de almacenamiento de data lake o data lakehouse son menos costosos que los de un almacén de datos empresarial. Además, los lagos de datos y el lakehouse de datos requieren menos tiempo de gestión, lo que reduce los costos operativos. IBM tiene una solución de lakehouse de datos de próxima generación para lograr estas situaciones comerciales.
Data Fabric es la plataforma de analytics de datos de próxima generación que resuelve desafíos avanzados de seguridad de datos a través de la propiedad descentralizada. Por lo general, las organizaciones tienen múltiples fuentes de datos de diferentes líneas de negocio que deben integrarse para analytics. Una arquitectura de tejido de datos une eficazmente fuentes de datos Dispar y las vincula a través de directrices de gestión e intercambio de datos gestionadas de forma centralizada.
Muchas empresas buscan una solución flexible, híbrida y multinube basada en proveedores de la nube. La solución de malla de datos envía las consultas SQL Query al RDBMS relacionado o al lakehouse de datos mediante la gestión del catálogo de datos, lo que proporciona a los usuarios tablas y datos virtualizados. En los principios de malla de datos, nunca almacena los datos del negocio localmente, lo cual es un beneficio para una compañía. Una solución de malla de datos exitosa reducirá los gastos operativos y de capital de una empresa.
IBM Cloud Pak for Data es un excelente ejemplo de una solución de tejido de datos y malla de datos para analytics. La tecnología en la nube se ha convertido en la plataforma preferida para capacidades de inteligencia artificial (IA), servicios perimetrales inteligentes y conectividad inalámbrica avanzada, etc. Muchas compañías aprovecharán una estrategia híbrida y multi-nube para mejorar el rendimiento y el éxito empresarial y prosperar en el mundo empresarial.
La modernización del almacén de datos incluye ampliar la infraestructura sin comprometer la seguridad. Esto permite a las empresas aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías, induciendo velocidad y agilidad en los procesos de datos, cumpliendo con los requisitos comerciales cambiantes y manteniéndose relevantes en esta era de big data. La creciente variedad y el volumen de datos actuales hacen que sea esencial para las empresas modernizar sus data warehouses para seguir siendo competitivos en el mercado actual. Las compañías necesitan insights valiosos y reportes en tiempo real, y los almacenes de datos empresariales o existentes no pueden seguir el ritmo de las demandas actuales de datos.
Los almacenes de datos se encuentran en un emocionante punto de evolución. Dado que se estima que el tamaño del mercado global de almacenamiento de datos crecerá (enlace externo a ibm.com) en un crecimiento compuesto de más del 250 % en los próximos 5 años, las empresas confiarán en nuevas soluciones y herramientas de almacenamiento de datos que las hagan más fáciles de usar que nunca.
La IA y otras tecnologías innovadoras impulsarán a las organizaciones en la próxima década. El consumo y la carga de datos Continuarán creciendo y provocarán que las empresas descubran nuevas formas de implementar soluciones de almacenamiento de datos de última generación. El predominio de las tecnologías digitales y los dispositivos conectados ayudará a las organizaciones a mantenerse a flote, una hazaña inimaginable hace 20 años.
Las lecciones esenciales surgen de los esfuerzos de una organización por optimizar su tecnología empresarial o heredada de almacenamiento de datos. Una lección vital es la importancia de realizar cambios específicos para modernizar la tecnología, los procesos y las operaciones organizacionales para evolucionar. Dado que la tasa de cambio seguirá aumentando, este conocimiento —y la capacidad para acelerar la modernización— será crítico en el futuro.
No importa dónde se encuentre hoy en la modernización del almacén de datos, los expertos de IBM están aquí para ayudarle a modernizar el enfoque adecuado que se adapte a sus necesidades. Es hora de dar primeros pasos con su proceso de modernización del almacén de datos.
