Data Fabric y la búsqueda de la única fuente de verdad

Hoy, poco más de seis meses después de ese anuncio inicial, IBM presenta nuevas capacidades de tejido de datos que conectan aún más los datos y los ponen a disposición para su uso incluso en los entornos normativos más estrictos. Lo más importante es la inclusión del procesamiento de datos distribuido. Los clientes ahora pueden ejecutar tiempos de ejecución en la nube de forma remota utilizando IBM Cloud Satellite, lo que significa que las cargas de trabajo se pueden ejecutar dondequiera que residan los datos[1]. Debido a esta capacidad de ejecutar tiempos de ejecución en el lugar, las necesidades de movimiento de datos se reducen aún más, lo que ayuda a ahorrar hasta un 47 %[2] al minimizar los costos de salida de datos, eliminar la necesidad de usar diferentes herramientas en diferentes cargas de trabajo y mantener la soberanía de los datos al permitir que los datos permanecer en el área geográfica en la que fue creada. 195 %[3] mejoras en el rendimiento al co-locar la carga de trabajo con los datos como resultado.

También se están introduciendo características Advanced de privacidad de datos en el tejido de datos. A través de esta capacidad, además del enmascaramiento dinámico de datos estructurados, el enmascaramiento de datos no estructurados ahora se puede aplicar automáticamente de manera coherente, a diferencia del típico proceso manual. Se pueden enviar copias de datos estructurados o no estructurados enmascarados estáticos a las fuentes de datos de destino deseadas de los clientes. Esta capacidad es especialmente importante para facilitar la anonimización de datos de entrenamiento y la creación de conjuntos de pruebas de datos. En otras palabras, ofrece una forma más en la que el tejido de datos permite a las compañías aprovechar al máximo sus datos respetando la privacidad de sus clientes y las normativas locales.