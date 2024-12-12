Etiquetas
Una plataforma de protección de aplicaciones nativas de la nube (CNAPP) es un tipo de software integral de ciberseguridad que integra varias soluciones líderes de seguridad en la nube (por ejemplo, CIEM, CWPP, CSPM) en una única plataforma unificada.

Los CNAPP ayudan a garantizar la seguridad de las aplicaciones, la seguridad de red y el cumplimiento normativo en entornos de nube y multinube. Permiten a las organizaciones defender datos sensibles frente a una variedad de amenazas de seguridad, incluyendo filtraciones de datos, ataques de malware y otros problemas de seguridad, en nubes públicas, nubes privadas e infraestructura on premises. 

Capacidades importantes de CNAPP

Las CNAPPs incorporan varias soluciones de seguridad en la nube, por lo que las funciones pueden variar entre las diferentes ofertas. En general, incorporan varias capacidades de seguridad proactivas y reactivas, incluyendo las siguientes:

  • Escaneo de artefactos: Verifica automáticamente el código con bases de datos de vulnerabilidades conocidas para identificar de manera proactiva posibles problemas de seguridad antes del despliegue. 
  • Barandillas de seguridad: Establece protocolos de seguridad personalizados y estándar con herramientas para aplicar automáticamente medidas de seguridad predefinidas cuando corresponda (o marcar áreas donde la seguridad es insuficiente). 
  • Herramientas de gestión de configuración y cumplimiento: Identifica y previene cualquier error de configuración o prácticas de seguridad que no cumplen con un alto nivel para ayudar a garantizar la seguridad de los datos y evitar sanciones normativas. 

Las CNAPPs ofrecen visibilidad en tiempo real en todos los entornos de nube para identificar y responder a los riesgos y vulnerabilidades de seguridad a lo largo del ciclo de vida del desarrollo. Al ofrecer integraciones de API con proveedores líderes en la nube, tales como IBM Cloud, Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azure, las soluciones CNAPP se integran dentro de la canalización de CI/CD para proporcionar protecciones de carga de trabajo con agente y sin agente para una seguridad integral desde la creación de código hasta la ejecución en tiempo de ejecución.

Características y componentes de CNAPP

Originalmente conceptualizadas por la firma de investigación y consultoría Gartner, las plataformas de seguridad CNAPP integran varias aplicaciones de seguridad nativas de la nube—que tradicionalmente se han desplegado individualmente—en una sola plataforma.

En lugar del enfoque tradicional de seguridad aislada, una plataforma CNAPP combina y optimiza múltiples herramientas de seguridad en la nube para ofrecer visibilidad integral, detección de amenazas y corrección para los equipos de seguridad que supervisan las plataformas en la nube. 

Dependiendo de los requisitos de una organización, diferentes infraestructuras CNAPP pueden ser más adecuados para diferentes casos de uso. Con algunas variaciones, la mayoría de las CNAPPs ofrecen un conjunto mínimo de funciones de seguridad diseñadas para proteger las aplicaciones en la nube desde el desarrollo inicial del código hasta el despliegue final. 

Diseñada para proteger los recursos de la nube y proporcionar seguridad de las aplicaciones (AppSec), la mejor CNAPP funciona satisfaciendo las necesidades únicas de una organización. Como mínimo, una CNAPP eficaz supervisará y reducirá la superficie de ataque potencial de una organización, eliminará las posibles incertidumbres de seguridad y mejorará su postura de seguridad general. Como tal, la mejor CNAPP es la que mejor se adapta a los requisitos dados de una organización.

Para satisfacer las diferentes necesidades de los diferentes casos de uso, los proveedores pueden ofrecer diferentes niveles de servicio; sin embargo, se puede esperar que una CNAPP suficiente proporcione la mayoría de estos componentes clave.

Gestión de la postura de seguridad en la nube (CSPM)

La CSPM brinda a las organizaciones la capacidad de monitorear continuamente la infraestructura en la nube, la infraestructura como código (IaC) y otros recursos en la nube, implementando automáticamente controles de seguridad basados en políticas de seguridad predefinidas.

La CSPM es útil para detectar vulnerabilidades o errores de configuración, lo que permite a las organizaciones evaluar fácilmente el estado de su seguridad en la nube y abordar cualquier amenaza o riesgo de cumplimiento que pueda existir.   

Plataforma de protección de cargas de trabajo en la nube (CWPP)

Un CWPP está diseñado para proteger específicamente las cargas de trabajo en la nube, tales como contenedores, máquinas virtuales (VMs), Kubernetes, bases de datos, APIs y funciones sin servidor (así como los datos y procesos asociados necesarios para realizar tareas dentro del entorno de nube).

Algunos CWPPs adjuntan agentes virtuales a cada carga de trabajo, pero los CWPPs modernos sin agente proporcionan una cobertura general. Ambos tipos de CWPPs ofrecen protección en tiempo de ejecución para todas las cargas de trabajo desplegadas en el entorno de la nube. 

Gestión de derechos de infraestructura en la nube (CIEM)

Las herramientas CIEM se utilizan para gestionar identidades en entornos de nube única y multinube, incluyendo los derechos de acceso, los privilegios y los permisos. Al integrar CIEM, las CNAPPs obtienen un acceso de gestión crítico para aplicar el principio de privilegio mínimo, que limita a los usuarios y servicios a acceder solo a lo que es necesario para sus funciones.

Las herramientas CIEM identifican y evitan cualquier permiso involuntario o excesivo y previenen cualquier amenaza o filtración de datos asociada. Se consideran un componente crítico del mayor programa de gestión de identidad y acceso (IAM) de una organización y son valiosos para permitir un enfoque de seguridad más seguro y de confianza cero.

Detección y respuesta en la nube (CDR)

Los sistemas CDR monitorean activamente los entornos de nube en busca de actividades sospechosas. Cuando se identifica dicha actividad, una CDR activará una respuesta automatizada ante incidentes para la corrección de amenazas en tiempo real.  

Seguridad de red de servicios en la nube (CSNS)

Las soluciones CSNS están diseñadas para abordar las vulnerabilidades de la red e incluyen herramientas para fortalecer los cortafuegos de aplicaciones web, las puertas de enlace web seguras y brindar protección contra ataques de denegación distribuida del servicio (DDoS)

Gestión de la postura de seguridad de Kubernetes (KSPM)

Kubernetes es una plataforma de orquestación de contenedores para programar y automatizar aplicaciones en contenedores. Las herramientas KSPM están diseñadas para monitorear, evaluar y proteger los entornos de Kubernetes, garantizando la protección de datos y el cumplimiento normativo a través de la validación de la configuración, las pruebas de penetración del clúster y la evaluación comparativa.  

Gestión de la postura de seguridad de las aplicaciones (ASPM)

Centrada específicamente en proteger las aplicaciones antes del despliegue, ASPM aplica información contextual esencial a las aplicaciones en la etapa de desarrollo para identificar y resolver cualquier vulnerabilidad potencial que pueda surgir una vez que se despliega una aplicación. 

Gestión de la postura de seguridad de los datos (DSPM)

La DSPM supervisa la forma en que se almacenan, transmiten y protegen los datos en un entorno de nube, lo que ayuda a las organizaciones a rastrear, gestionar y proteger sus datos confidenciales aplicando medidas de seguridad y manteniendo el cumplimiento normativo. 

Escaneo de infraestructura como código (IaC)

Las herramientas de IaC ayudan a las organizaciones a definir su arquitectura en la nube mediante el uso de archivos de configuración en lugar de (o además) del código real. Las herramientas de IaC escanean los archivos de configuración en busca de vulnerabilidades y configuraciones erróneas, minimizando las exposiciones involuntarias de la red, los privilegios y las infracciones de cumplimiento. El análisis de IaC puede automatizarse o iniciarse manualmente.

Por qué son importantes las CNAPPs

Con la proliferación de servicios en la nube y la infraestructura como servicio (IaaS) surgen grandes desafíos de seguridad para las operaciones que buscan mantener la seguridad de los datos y evitar costosas violaciones del cumplimiento normativo. Los servicios en la nube proporcionan entornos de producción ideales para el desarrollo de software y aplicaciones—lo que ofrece un mejor tiempo de comercialización sin los altos costos asociados con el hardware físico o las cadenas de suministro. 

Sin embargo, para las organizaciones que dependen de proveedores de servicios en la nube (CSP), la seguridad se convierte en una responsabilidad compartida. Las CNAPP permiten a las organizaciones proteger sus recursos en la nube durante todo el ciclo de vida de la aplicación. Las CNAPPs proporcionan características clave de ciberseguridad, tal como la gestión de endpoint y la protección de carga de trabajo—todo ello recopilado en una única interfaz. Este enfoque optimizado reduce los gastos generales asociados con múltiples gerentes que supervisan piezas individuales de la postura de seguridad en la nube. 

Principales desafíos de seguridad en la nube 

Los entornos de nube complejos presentan una amplia gama de desafíos de seguridad y un flujo continuo de componentes nuevos y dinámicos para validar, proteger, probar y desplegar. Si bien la nube ofrece una flexibilidad y comodidad incomparables, también introduce una multitud de nuevos vectores de ataque y vulnerabilidades potenciales, lo que presenta varios desafíos para los equipos de seguridad. Los siguientes son algunos de los desafíos de seguridad clave que las CNAPPs ayudan a abordar:

  • Operaciones de seguridad aisladas: Históricamente, las organizaciones han adoptado un enfoque fragmentado de la seguridad en la nube, ensamblando partes de una CNAPP (como la gestión de la postura de seguridad de datos o la gestión de la postura de seguridad de Kubernetes) como herramientas independientes. Este enfoque poco elegante requiere más recursos, aumenta los gastos generales y da como resultado una implementación de seguridad general menos optimizada. Al integrar estas herramientas dispares en una sola plataforma, las CNAPPs mejoran y normalizan las prácticas de seguridad en toda la infraestructura en la nube y el proceso de desarrollo. Unificar estas características individuales en una herramienta centralizada requiere menos recursos y reduce los gastos generales.
  • Incertidumbres de seguridad: Las CNAPPs ayudan a las organizaciones a obtener una mejor visibilidad de toda su infraestructura en la nube. Ofrecen características de seguridad híbridas basadas en agentes y sin agente para monitorear de cerca las cargas de trabajo más críticas y proporcionar protecciones generales sólidas donde la disponibilidad de recursos impide el monitoreo basado en agentes. 
  • Fatiga alerta: Si bien las herramientas de seguridad aisladas pueden identificar ciertos tipos de vulnerabilidades, a menudo no pueden contextualizar el grado en que esas vulnerabilidades pueden convertirse en amenazas graves. Sin una imagen completa, las herramientas de seguridad independientes tienen dificultades para priorizar suficientemente los posibles problemas, lo que da como resultado alertas excesivas pero de baja prioridad. Cuando los gerentes de seguridad deben identificar las alertas más pertinentes entre el "ruido", la fatiga alerta puede resultar en un error humano. 
  • Fricción operativa: Con demasiada frecuencia, los equipos de DevOps están bajo una enorme presión para desarrollar y desplegar nuevos recursos y aplicaciones en la nube. En esta crisis de tiempo, la colaboración entre los desarrolladores y los equipos de DevSecOps responsables de mantener la seguridad operativa suele ser una fuente de fricción, lo que reduce el tiempo de comercialización. Las CNAPPs ayudan a los equipos de DevOps y DevSecOps a trabajar juntos para integrar automáticamente las mejores prácticas de seguridad en la nube antes en el proceso de desarrollo. 

Beneficios de una CNAPP

Como solución de seguridad en la nube integral, las CNAPPs agrupan los beneficios asociados con las herramientas CSPM, CWPP y CIEM en una aplicación simplificada de la nube. Al integrar estrechamente estas plataformas tradicionalmente independientes, las CNAPPs pueden optimizar las medidas de seguridad individuales y holísticas para prevenir, detectar y responder mejor a las amenazas y vulnerabilidades. 

Las CNAPPs también admiten un enfoque de "desplazamiento a la izquierda" de la ciberseguridad que promueve la integración de las pruebas de seguridad en una etapa más temprana del proceso de desarrollo. Además, pueden ayudar a mejorar los flujos de trabajo entre los equipos de DevOps y los equipos de DevSecOps. 

Algunos de los beneficios clave de una CNAPP incluyen los siguientes:

  • Ciberseguridad mejorada: Integra la seguridad dentro del entorno de la nube, brindando a las organizaciones una mejor protección contra las amenazas cibernéticas. A medida que los entornos de nube se vuelven cada vez más comunes y complejos, la seguridad nativa de la nube se vuelve más importante para proteger los sistemas híbridos y multinube en expansión. 
  • Gestión centralizada: Permite a las organizaciones evaluar y gestionar toda su huella en la nube a la vez.
  • Visibilidad mejorada: Proporciona mejor insight de los entornos de nube, reduciendo las incertidumbres y destacando cualquier vulnerabilidad de seguridad o problemas normativos que no cumplan con las normas. 
  • Detección avanzada de amenazas: Señala posibles fallas, vulnerabilidades o configuraciones erróneas en el proceso de producción, desde el desarrollo hasta el despliegue.
  • Automatización: Automatiza varios tipos de análisis de seguridad y respuestas a amenazas, y aplica ampliamente estándares de seguridad internos cuando corresponde. 
  • Seguridad desplazada a la izquierda: Promueve un enfoque de seguridad desplazado a la izquierda, agregando pruebas y controles de seguridad rigurosos lo antes posible en la canalización de desarrollo. Como tal, la mejor manera de reducir las vulnerabilidades dentro de un sistema en la nube es detectarlas y prevenirlas antes de que surjan. 
  • Seguridad optimizada: Simplifica las operaciones de seguridad para reducir la tensión en los equipos de seguridad y reducir los gastos generales necesarios para gestionar soluciones de seguridad individuales.
