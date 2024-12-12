Originalmente conceptualizadas por la firma de investigación y consultoría Gartner, las plataformas de seguridad CNAPP integran varias aplicaciones de seguridad nativas de la nube—que tradicionalmente se han desplegado individualmente—en una sola plataforma.

En lugar del enfoque tradicional de seguridad aislada, una plataforma CNAPP combina y optimiza múltiples herramientas de seguridad en la nube para ofrecer visibilidad integral, detección de amenazas y corrección para los equipos de seguridad que supervisan las plataformas en la nube.

Dependiendo de los requisitos de una organización, diferentes infraestructuras CNAPP pueden ser más adecuados para diferentes casos de uso. Con algunas variaciones, la mayoría de las CNAPPs ofrecen un conjunto mínimo de funciones de seguridad diseñadas para proteger las aplicaciones en la nube desde el desarrollo inicial del código hasta el despliegue final.

Diseñada para proteger los recursos de la nube y proporcionar seguridad de las aplicaciones (AppSec), la mejor CNAPP funciona satisfaciendo las necesidades únicas de una organización. Como mínimo, una CNAPP eficaz supervisará y reducirá la superficie de ataque potencial de una organización, eliminará las posibles incertidumbres de seguridad y mejorará su postura de seguridad general. Como tal, la mejor CNAPP es la que mejor se adapta a los requisitos dados de una organización.



Para satisfacer las diferentes necesidades de los diferentes casos de uso, los proveedores pueden ofrecer diferentes niveles de servicio; sin embargo, se puede esperar que una CNAPP suficiente proporcione la mayoría de estos componentes clave.