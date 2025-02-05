El descubrimiento de API crea un inventario de las interfaces de programación de aplicaciones (APIs) en uso, qué hacen, quién tiene permisos de acceso y mucho más. También puede ayudar a descubrir cualquier API oculta u olvidada—lo cual es importante para mitigar los riesgos de seguridad.

Las APIs son una parte vital del desarrollo de software moderno y proporcionan un intercambio bidireccional: permiten a los desarrolladores y aplicaciones solicitar datos, agregar servicios y capitalizar capacidades de otras aplicaciones, al tiempo que brindan a los propietarios de aplicaciones una forma de compartir, publicitar y comercializar sus productos. Esta funcionalidad esencial conlleva una mayor complejidad y vulnerabilidades.

API management es crucial para proteger estas vulnerabilidades y garantizar que un ecosistema de API funcione según lo previsto. Es importante saber exactamente cuántas, qué tipo y qué tan populares son las API, por el bien de la seguridad de API, la autenticación, la eficiencia, la protección de datos confidenciales y el mantenimiento de una visión general de cómo se utiliza una aplicación determinada. Pero, ¿cómo descubre el propietario de una aplicación toda esta información? Ahí es donde entra en juego el descubrimiento de API.