Un guide pour mettre en œuvre la sécurité des données

By Bryan Clark

Qu’est-ce que la sécurité des données ?

La sécurité des données désigne les technologies et les pratiques de sécurité conçues pour protéger les informations numériques contre l’accès non autorisé, la corruption et le vol, et ce tout au long de leur cycle de vie. Dans les environnements tant physiques que numériques, la sécurité des données concerne chaque appareil et chaque application que vous utilisez au quotidien.   

La protection des données sensibles est essentielle pour assurer conformité et confiance. Une stratégie de mise en œuvre complète et multicouche de la sécurité des données est un moyen de défense indispensable. La question est la suivante : comment mieux mettre en œuvre cette stratégie ? Prenons l’exemple d’un établissement de santé de taille moyenne appelé Maplewood Health Network. Ce dernier stocke actuellement les dossiers des patients (noms, dates de naissance, informations sur les soins, etc) dans un service de stockage cloud classique, sans contrôle d’accès granulaire ni chiffrement au repos. Un mercredi, une simple attaque d’hameçonnage contourne le pare-feu obsolète de l’établissement. Les données des patients ont été exfiltrées par l’attaquant. Tout à coup, Maplewood Health Network cumule sanctions financières, poursuites judiciaires et perte importante de patients en raison d’une mauvaise gestion des données ayant entraîné une érosion de la confiance. Malheureusement, ce scénario n’est pas rare. Il s’agit d’un risque réel pour toute entreprise dont le niveau de sécurité des données est faible. Vous trouverez ci-dessous quelques bonnes pratiques à mettre en œuvre afin de garantir la sécurité et la conformité de vos données.

Pourquoi la mise en œuvre de la sécurité des données est-elle importante ? 

Les violations peuvent entraîner des dommages financiers et réputationnels importants et nuire à la confiance des clients et des parties prenantes envers votre entreprise. Les réglementations en matière de protection des données telles que le RGPD, la loi HIPAA, les normes PCI DSS et ISO et la loi CCPA imposent une protection rigoureuse et un traitement transparent des données. Le rapport 2025 sur le coût d’une violation de données d’IBM souligne que les entreprises dont les contrôles de sécurité des données sont médiocres sont confrontées à des risques et à des coûts d’atteinte à la sécurité des données nettement plus élevés. Les incidents de sécurité impliquant une « IA fantôme » coûtent en moyenne 670 000 dollars de plus et exposent davantage de données client que les violations classiques. Ces constats renforcent la nécessité de mettre en place des mesures de sécurité des données solides et complètes afin de minimiser les dommages financiers, protéger les informations sensibles et assurer la conformité réglementaire dans un environnement de menaces toujours plus complexe.​

Stratégie de mise en œuvre de la sécurité des données

Gouvernance des données

Un plan fiable de mise en œuvre de la sécurité des données commence par l’établissement de structures de gouvernance claires. Vous devez définir la propriété des données, les responsabilités et l’obligation de rendre compte de ces données. Il est essentiel de mettre en œuvre et de faire respecter les politiques et procédures de gestion des données en veillant à ce qu’elles couvrent l’accès, le partage, la conservation et la destruction. Par exemple, toutes les données de l’entreprise classées comme « confidentielles » doivent pouvoir être consultées uniquement par le personnel autorisé via l’authentification à étapes (MFA).De plus, les données sensibles ne peuvent être partagées en externe qu’après approbation du propriétaire des données et via une méthode de transfert chiffrée approuvée. De même, chaque accès, partage, conservation et destruction de données doit être enregistré et audité périodiquement afin de garantir la conformité aux politiques et de traiter rapidement toute violation. Il est également primordial que le personnel soit régulièrement formé à la conformité et aux bonnes pratiques. Cette approche permet à chacun de comprendre les risques et son rôle dans la protection des données.

Découverte et classification

Ensuite, vous devez découvrir, classer et inventorier toutes les données. Pour mettre en œuvre leur sécurité, il est essentiel de connaître les données dont on dispose, leur emplacement et leur degré de sensibilité. La découverte peut être réalisée grâce à des outils automatisés conçus pour analyser les systèmes à la recherche des données stockées, y compris le shadow IT et les services cloud. Le shadow IT désigne tout matériel, logiciel ou système cloud utilisé par les salariés sans l’approbation formelle du service informatique de l’entreprise. Cette situation constitue une excellente occasion de procéder à une évaluation des risques liés à vos données. Une fois que vous avez recensé toutes les données en votre possession, vous êtes en mesure d’identifier les points faibles de votre posture de sécurité actuelle. Cette étape peut inclure la mise en œuvre d’une forme de test d’intrusion pour identifier les points faibles. Lors de la phase de classification des données, les différents types de données sont étiquetés en fonction de leur sensibilité et classés comme publics, internes ou confidentiels. Si la nomenclature de ces niveaux varie selon l’entreprise, ils ont généralement la même signification. L’inventaire des données doit garantir la tenue de registres précis et à jour de tous les actifs et de leurs emplacements.

Gestion des identités et des accès (IAM)

L’étape suivante nous amène à la partie contrôles d’accès et gestion des identités de notre parcours. Il est crucial de contrôler qui peut accéder aux données pour sécuriser efficacement l’information. Vous avez répertorié et bien organisé toutes vos données, mais si les mauvaises personnes y ont accès, combien de temps faudra-t-il avant qu’elles ne soient utilisées à mauvais escient ou complètement désagencées ? Pour réaliser ce contrôle, il convient de mettre en place des pratiques d’authentification et d’autorisation renforcées. Il s’agit de mettre en place des mécanismes tels que l’authentification à étapes (MFA), voire l’authentification à étapes adaptative (A-MFA), afin d’assurer une protection accrue des données. Ensuite, vous devez vous assurer que vous limitez l’accès selon le principe du moindre privilège. Si ce principe ne vous est pas familier, sachez qu’il stipule que les individus ne doivent disposer que des autorisations strictement nécessaires pour effectuer leur travail. Par exemple, Sally, qui travaille au service marketing, n’aura pas besoin d’accéder aux mêmes données que Harry du service comptabilité. Il est également important de déployer des contrôles d’accès basés sur les rôles (RBAC). Le RBAC consiste à accorder aux utilisateurs des droits d’accès en fonction de leur rôle au sein de l’entreprise. Nous devons également veiller à ce qu’il y ait un contrôle continu des autorisations. Par exemple, le mois dernier, Samy a collaboré sur un projet avec Maria, qui ne fait pas partie de son service. Une fois le projet terminé, il est préférable de révoquer l’accès de Samy aux données auxquelles a accès Maria, puisqu’il n’en a plus besoin.

Chiffrement

Passons maintenant au processus de chiffrement des données. Le chiffrement masque les données en convertissant des données lisibles en texte chiffré illisible. Cette mesure de sécurité est essentielle et protège les données, aussi bien lors de leur stockage que de leur transmission. Le chiffrement des données au repos protège les fichiers et les bases de données, tandis que le chiffrement des données en transit s’appuie sur des protocoles comme TLS/SSL pour sécuriser les informations circulant sur les réseaux. L’application d’un protocole de chiffrement robuste renforce les défenses contre les attaquants et répond aux exigences de conformité réglementaire essentielles.

Prévention des pertes de données (DLP)
 

Après le chiffrement, l’étape suivante pour mettre en œuvre une politique de sécurité des données solide est la prévention des pertes de données (DLP). Les solutions DLP jouent un rôle critique dans la protection des informations sensibles, car elles identifient, surveillent et empêchent les transferts de données non autorisés. Ces outils de sécurité sont appliqués aux dispositifs réseau et terminaux pour bloquer les tentatives d’envoi de données sensibles hors de l’entreprise, notamment la copie de fichiers sur des clés USB et le téléchargement vers des comptes cloud non autorisés. L’utilisation d’outils d’étiquetage automatisé et de surveillance permet d’étiqueter et de suivre les données. Cette étape peut considérablement faciliter la réponse aux incidents (IR) et la réalisation d’audits de conformité complets.

Partage de données
 

Par la suite, il convient de mettre en place une stratégie robuste en matière de partage des données. Parce que le partage de données expose les particuliers et les entreprises à des risques supplémentaires, ce plan doit être soigneusement élaboré. Tout d’bord, il est essentiel de limiter le partage interne et externe des données sensibles en mettant en œuvre des politiques clairement définies, ainsi que les contrôles techniques appropriés. Par exemple, Real Good Electronics (RGE), un détaillant de produits électroniques en ligne, met en œuvre une politique selon laquelle seul le personnel autorisé peut accéder aux détails des commandes et aux informations de paiement. Ce processus permet essentiellement de limiter l’accès et de protéger les informations sensibles. En outre, l’utilisation de plateformes collaboratives sécurisées, associant notamment contrôles d’accès granulaires et pistes d’audit complètes, est indispensable pour garantir la sécurité des données tout au long du processus de partage.

Surveillance, audit et réponse aux incidents (IR)

Intéressons-nous à présent à la surveillance, à l’audit et à la réponse aux incidents (IR). La surveillance continue joue un rôle important dans la mise en œuvre de la sécurité des données car elle permet de détecter de manière proactive les cybermenaces et d’appliquer un principe de responsabilité. Les entreprises doivent mettre en place une journalisation et une surveillance centralisées pour collecter des pistes d’audit détaillées des accès aux données et de leur utilisation. Des audits réguliers des activités du système, ainsi que des examens pour détecter des anomalies, des accès non autorisés ou des violations de politiques, sont également essentiels. Enfin, la mise en place et le maintien d’un plan résilient de réponse aux incidents sont essentiels pour gérer efficacement les violations de données liées à des attaques de ransomware, par exemple, et minimiser les fuites de données. Prenons notre détaillant de produits électroniques en ligne préféré, RGE. Imaginons que l’entreprise a subi une violation de sécurité. Suite à cet incident, RGE active rapidement son plan de réponse aux incidents. En agissant et en collaborant avec les forces de l’ordre, l’entreprise prouve qu’elle possède un plan de réponse aux incidents robuste et réfléchi.

Sauvegardes et récupération

Nous allons maintenant aborder la sauvegarde et la restauration des données. Autre élément essentiel pour garantir la sécurité des données, cette étape intervient après la mise en œuvre du plan de réponse aux incidents. Une fois la menace éliminée, l’entreprise doit évaluer les systèmes et les données qui ont été affectés, afin de pouvoir les restaurer à partir des sauvegardes. L’entreprise doit programmer ces sauvegardes régulières des données critiques afin que les copies soient stockées en toute sécurité hors site ou dans le cloud. L’étape de récupération fait appel aux sauvegardes stockées pour reconstruire les systèmes et les données. Cette approche permet d’atténuer l’impact des sinistres et de revenir à une activité normale après une violation. La récupération comprend également le renforcement des contrôles de cybersécurité et la correction des vulnérabilités, car les pirates ciblent généralement les données de l’entreprise peu après la violation, sachant que les failles peuvent persister.

Sécurité physique

Souvent sous-estimé, le domaine de la sécurité physique est sans doute l’une des composantes les plus critiques en matière de sécurité des données. Sans un plan approprié pour garantir la sécurité physique, autant remettre vos données aux attaquants immédiatement. Les particuliers et les entreprises se doivent de penser aux petits détails (par exemple, ne pas fermer les zones sécurisées ou suivre une procédure de pointage inappropriée), car ils peuvent tous entraîner des vulnérabilités immédiates. Les attaquants exploitent la complaisance, et la moindre négligence peut leur fournir l’accès dont ils ont besoin. On peut également citer l’exemple d’une personne qui laisse un poste de travail déverrouillé, ce qui permet à tout attaquant opportuniste d’accéder aux données personnelles ainsi exposées, ou encore l’exemple d’un visiteur qu’on laisse entrer sans vérifier son identité. Sensibiliser et faire respecter les procédures de sécurité en permanence est essentiel pour assurer la sécurité de vos données.

Automatisation et intelligence artificielle (IA)

Pour finir, voyons comment l’automatisation et l’intelligence artificielle (IA) peuvent être appliquées à la mise en œuvre de la sécurité des données. Les entreprises modernes transforment la sécurité des données grâce à l’IA et à l’automatisation. Ces technologies permettent de détecter en temps réel des activités suspectes et automatisent les tâches de routine telles que l’application de correctifs et la gestion des vulnérabilités. Cette approche peut considérablement réduire le risque de cyberattaques, libérer des analystes pour d’autres tâches et renforcer la protection globale de vos données. C’est le cas de Real Good Electronics, qui a récemment mis en place un système de sécurité piloté par l’IA : ce système surveille constamment l’environnement cloud du détaillant et signale toute activité inhabituelle, comme une augmentation soudaine de l’accès aux données ou des connexions réseau inhabituelles. Il est capable d’identifier rapidement une attaque de phishing potentielle ciblant un service spécifique.

Conclusion

Dans l’environnement numérique actuel, la mise en œuvre de la sécurité des données est une préoccupation constante, exigeant une attention et une adaptation permanentes. Une mise en œuvre efficace nécessite une approche à plusieurs niveaux incluant une gouvernance rigoureuse, une classification claire des données, des contrôles d’accès stricts, le chiffrement, la prévention de la perte de données et un plan complet de réponse aux incidents. Former régulièrement les employés et promouvoir une culture axée sur la sécurité est également indispensable. L’utilisation de l’IA et de l’automatisation peut considérablement améliorer les capacités de détection et de réponse aux menaces (TDR), mais l’intervention humaine doit rester au centre du processus. En appliquant ces stratégies globales, les entreprises peuvent réduire considérablement les risques et protéger leurs données précieuses dans un monde où les menaces gagnent en complexité.

