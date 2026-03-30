Qu’est-ce qu’une MFA qui résiste au phishing et comment fonctionne-t-elle ?

La plupart des méthodes de MFA — codes SMS, mots de passe à usage unique, notifications push — fonctionnent en générant un secret que l’utilisateur final fournit ensuite à un service. Par exemple, lorsqu’un utilisateur se connecte à son compte bancaire, il peut saisir à la fois un mot de passe et un code à six chiffres envoyé sur son téléphone ou généré par une application d’authentification.

Si ces méthodes de MFA peuvent contribuer à stopper de nombreuses attaques, elles peuvent se heurter à des problèmes de phishing et de cyberattaques qui utilisent des communications trompeuses pour inciter les utilisateurs à révéler leurs identifiants ou à approuver un accès frauduleux.

Les attaques par phishing exploitent le comportement humain plutôt que les vulnérabilités techniques, ce qui peut les rendre plus difficiles à bloquer par la MFA traditionnelle. Les facteurs d’authentification que les attaquants volent ou manipulent sont techniquement valides. Le code est réel, l’approbation est authentique et les identifiants sont corrects. La MFA traditionnelle ne permet pas de faire la différence entre une connexion légitime et une connexion forcée ou interceptée.

Selon l’IBM X-Force Threat Intelligence Index, le phishing est l’un des principaux moyens par lesquels les attaquants obtiennent les identifiants valides qu’ils abusent ensuite. Les comptes volés sont l’un des vecteurs d’attaque initiale les plus courants, représentant 32 % des incidents.

La MFA résistante au phishing permet de mettre fin à ces attaques en fournissant une authentification fondamentalement différente. Au lieu de transmettre un secret, elle utilise la cryptographie à clé publique et une technique appelée liaison d’origine.



La cryptographie à clé publique est une approche cryptographique qui utilise une paire de clés mathématiquement liées, l’une publique et l’autre privée, pour vérifier l’identité sans transmettre de secret partagé.

La liaison d’origine est lorsque l’authentificateur, tel qu’une clé de sécurité ou un mot de passe sur un téléphone, ne répond que lorsqu’il reconnaît le domaine légitime. Si le site est usurpé, l’authentificateur reste silencieux et l’attaquant n’a rien à capturer.

Supposons, par exemple, qu’un employé soit redirigé vers une fausse page de connexion au lieu de la vraie. Leur authentificateur vérifie le domaine, ne trouve aucune correspondance et reste muet, même s’il a déjà saisi ses informations d’identification.

Avec une MFA résistante au phishing, les entreprises peuvent protéger les comptes utilisateurs même lorsque les employés sont pris dans le piège des tentatives de phishing. Elles peuvent également contribuer à satisfaire le nombre croissant de normes et d’exigences réglementaires — émanant d’organismes tels que le National Institute of Standards and Technology (NIST), la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) et les assureurs en cyberassurance — qui considèrent désormais l’authentification résistante au phishing comme la base d’une authentification forte.