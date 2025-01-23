Solusi ASPM sangat penting untuk mengatasi keamanan aplikasi di lingkungan komputasi modern.

Di masa lalu, bisnis mengandalkan pengujian keamanan aplikasi (AST) untuk menjaga keamanan ekosistem aplikasi. Solusi AST saja dapat melindungi aplikasi monolitik dengan kode eksklusif dan siklus rilis yang lebih lama. Namun, pengembangan perangkat lunak telah berkembang secara signifikan sejak saat itu.

Banyak aplikasi modern menggunakan dependensi sumber terbuka, antarmuka pemrograman aplikasi (API), layanan mikro, kontainer, dan infrastruktur sebagai kode (IaC). Semua alat ini sering beroperasi dalam silo, yaitu secara independen satu sama lain yang dapat menyulitkan tim untuk mengoordinasikan pemindaian, membenarkan temuan, dan mengatasi masalah keamanan secara efisien. Bisnis juga semakin beralih ke praktik pengembangan tangkas dan DevOps, yang telah mempercepat siklus rilis dari bulanan ke mingguan, harian, atau bahkan beberapa kali sehari.

Selain itu, aplikasi sering mengekspos titik akhir API pada pengguna. Seiring dengan susunan komponen lain dalam tumpukan aplikasi, titik akhir yang terbuka memperluas permukaan serangan bagi pelaku jahat.

Dengan mempertimbangkan semua faktor, AppSec telah menjadi upaya yang kompleks pada zaman modern.

Solusi ASPM berusaha untuk memenuhi kebutuhan keamanan aplikasi modern dan pengembangan aplikasi serta menjembatani kesenjangan antara alat pengujian dan pengembangan aplikasi yang berbeda yang beroperasi di lingkungan yang sama. Tanpa ASPM, keberagaman komponen dalam ekosistem aplikasi perusahaan dapat menimbulkan hambatan dan kerentanan keamanan.

ASPM menawarkan bisnis pendekatan sistematis dan holistik untuk keamanan aplikasi jaringan yang terintegrasi dengan lancar dengan proses pengembangan dan operasional serta memberikan tim TI gambaran terpadu tentang seluruh tumpukan aplikasi.