Penyusun

Chrystal R. China

Staff Writer, Automation & ITOps

IBM Think

Apa itu manajemen postur keamanan aplikasi (ASPM)?

Manajemen postur keamanan aplikasi (ASPM) adalah pendekatan keamanan siber yang berfokus pada perlindungan aplikasi terhadap ancaman keamanan sepanjang siklus hidup aplikasi.

Ini membantu tim keamanan dan pengembangan terus memantau, menilai, dan meningkatkan sikap keamanan aplikasi perusahaan khusus untuk mencegah pelanggaran data, melindungi informasi sensitif, dan menjaga kepatuhan terhadap standar peraturan.

Alat ASPM berfungsi sebagai bagian dari rencana keamanan siber yang komprehensif. Mereka memungkinkan bisnis untuk menerapkan kontrol keamanan dinamis yang membantu mempertahankan postur keamanan aplikasi yang kuat dan mengidentifikasi dan mengurangi risiko bisnis dengan lebih efektif.

Mengapa ASPM penting untuk keamanan aplikasi (AppSec)?

Solusi ASPM sangat penting untuk mengatasi keamanan aplikasi di lingkungan komputasi modern.

Di masa lalu, bisnis mengandalkan pengujian keamanan aplikasi (AST) untuk menjaga keamanan ekosistem aplikasi. Solusi AST saja dapat melindungi aplikasi monolitik dengan kode eksklusif dan siklus rilis yang lebih lama. Namun, pengembangan perangkat lunak telah berkembang secara signifikan sejak saat itu.

Banyak aplikasi modern menggunakan dependensi sumber terbuka, antarmuka pemrograman aplikasi (API), layanan mikro, kontainer, dan infrastruktur sebagai kode (IaC). Semua alat ini sering beroperasi dalam silo, yaitu secara independen satu sama lain yang dapat menyulitkan tim untuk mengoordinasikan pemindaian, membenarkan temuan, dan mengatasi masalah keamanan secara efisien. Bisnis juga semakin beralih ke praktik pengembangan tangkas dan DevOps, yang telah mempercepat siklus rilis dari bulanan ke mingguan, harian, atau bahkan beberapa kali sehari.

Selain itu, aplikasi sering mengekspos titik akhir API pada pengguna. Seiring dengan susunan komponen lain dalam tumpukan aplikasi, titik akhir yang terbuka memperluas permukaan serangan bagi pelaku jahat.

Dengan mempertimbangkan semua faktor, AppSec telah menjadi upaya yang kompleks pada zaman modern.

Solusi ASPM berusaha untuk memenuhi kebutuhan keamanan aplikasi modern dan pengembangan aplikasi serta menjembatani kesenjangan antara alat pengujian dan pengembangan aplikasi yang berbeda yang beroperasi di lingkungan yang sama. Tanpa ASPM, keberagaman komponen dalam ekosistem aplikasi perusahaan dapat menimbulkan hambatan dan kerentanan keamanan.

ASPM menawarkan bisnis pendekatan sistematis dan holistik untuk keamanan aplikasi jaringan yang terintegrasi dengan lancar dengan proses pengembangan dan operasional serta memberikan tim TI gambaran terpadu tentang seluruh tumpukan aplikasi.

Fitur utama solusi ASPM

Strategi ASPM biasanya diotomatisasi oleh platform AppSec canggih. Namun, untuk visibilitas dan cakupan keamanan yang lengkap, alat ASPM harus menyediakan fitur AST dan keamanan pipeline (atau keamanan rantai pasokan perangkat lunak) serta kemampuan integrasi yang memungkinkan integrasi dengan alat pengembangan dan keamanan lainnya.

Platform ASPM dapat memberi perusahaan:

Full Stack Observability

Solusi ASPM memberikan visibilitas yang luas di seluruh tumpukan aplikasi, yang mencakup infrastruktur, kode, konfigurasi, izin, ketergantungan, dan kerentanan di lingkungan on premises, cloud, dan hybrid. Observabilitas komprehensif membantu tim pengembangan menghilangkan titik buta keamanan dan secara proaktif mengidentifikasi dan mengurangi potensi risiko aplikasi.

Hasil pengujian keamanan terkonsolidasi

Platform ASPM mengumpulkan temuan dari berbagai pemindaian keamanan di seluruh jaringan untuk mengidentifikasi kerentanan perangkat lunak, ketergantungan yang berisiko, dan kesalahan konfigurasi. Beberapa penyedia pemindaian menawarkan fitur ASPM yang meningkatkan alat pemindaian asli perusahaan. Namun, banyak solusi ASPM dapat bekerja dengan alat pemindaian apa pun dan menyatukan hasil dari berbagai sumber, terlepas dari perubahan vendor atau teknologi baru.

Pemantauan real-time dan penilaian risiko

Alat ASPM menggunakan pemantauan real-time berkelanjutan untuk mengidentifikasi masalah keamanan saat muncul. Kemampuan ini membantu organisasi tetap mendapat informasi tentang postur AppSec mereka dan memungkinkan manajemen risiko yang dinamis.

Alat ASPM kemudian dapat mengumpulkan dan mengevaluasi ancaman keamanan untuk menghubungkan temuan; menilai potensi dampaknya terhadap postur keamanan organisasi; dan melakukan triase berdasarkan tingkat keparahan, kemungkinan dieksploitasi, dan dampak bisnis (proses yang disebut penilaian berbasis risiko).

Deteksi dan remediasi ancaman otomatis

ASPM menggunakan otomatisasi cerdas untuk mengidentifikasi ancaman berdasarkan pola, perilaku, dan aturan keamanan yang ditetapkan. Solusi ini juga memberikan saran otomatis dan memulai alur kerja remediasi untuk menyelesaikan masalah dengan cepat, meminimalkan waktu rata-rata untuk perbaikan (MTTR).

Jika, misalnya, tes keamanan menampilkan hasil negatif, alat ASPM berkualitas tinggi akan secara otomatis menghasilkan tiket perbaikan; dan jika masalah memengaruhi aplikasi atau layanan sangat penting, sistem akan secara otomatis meningkatkannya untuk perbaikan prioritas.

Pemantauan dan pelaporan kepatuhan

Alat ASPM menggunakan fitur pemantauan berkelanjutan untuk membantu bisnis mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan industri dan kerangka kerja keamanan tanpa beban audit manual. Mereka menawarkan pelaporan terperinci dan jejak audit yang memungkinkan tim keamanan dan kepatuhan melacak kepatuhan terhadap kerangka kerja keamanan dan standar khusus industri (misalnya HIPAA).

Pemberitahuan kontekstual

Alih-alih membanjiri tim dengan peringatan keamanan yang berlebihan, solusi ASPM mengorelasikan data di seluruh tumpukan aplikasi untuk memberikan intelijen ancaman yang sesuai konteks dan meningkatkan strategi pemrioritasan respons. Insight berbasis konteks memberi tim keamanan pemahaman yang lebih jelas tentang setiap kerentanan (misalnya, apakah itu mempengaruhi aset) sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat lebih cepat.

Integrasi dengan DevOps dan DevSecOps

ASPM dapat diintegrasikan dengan saluran penerapan integrasi/berkelanjutan (CI/CD) untuk membantu bisnis mengimbangi siklus pengembangan yang cepat. Alat ASPM menggunakan pendekatan "shift left", menjalankan pemeriksaan keamanan pada awal proses pengembangan perangkat lunak ketika pada umumnya lebih mudah dan lebih murah untuk melakukan perbaikan.

Strategi shift left memungkinkan bisnis untuk mengatasi ancaman sebelum mencapai produksi dan memasukkan pertimbangan keamanan ke dalam alur kerja pengembangan.

Rasionalisasi alat

ASPM memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi adopsi, cakupan, dan tumpang tindih alat mereka dalam ekosistem pengembangan perangkat lunak. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi kesenjangan dan menghilangkan redundansi.

Rasionalisasi alat juga membantu bisnis melacak sumber daya komputasi dan keuangan yang dibutuhkan setiap alat. Dengan informasi ini, organisasi bisa lebih mudah mengelola anggaran TI dan memutuskan alat mana yang harus dipertahankan, dihentikan, atau diganti.  

Teknologi AI dan ASPM

Alat dan strategi otomatisasi keamanan lanjutan membantu perusahaan membentengi arsitektur TI yang kompleks dan luas saat ini dengan lebih baik. Dan kecerdasan buatan (AI) telah mengubah semuanya, termasuk ASPM.

Teknologi AI dan machine learning (ML) memiliki kekuatan untuk secara signifikan meningkatkan kemampuan keamanan ASPM. Fitur berbasis AI di alat ASPM secara otomatis melakukan analisis data keamanan untuk mengidentifikasi tren dan anomali, sehingga tim dapat lebih baik mengantisipasi dan mengatasi masalah keamanan sebelum mereka menciptakan masalah yang lebih besar.

Solusi ASPM berbasis AI juga dapat meningkatkan proses remediasi. Menggunakan model bahasa besar (LLM) yang dilatih pada data kepemilikan, risiko keamanan, dan remediasi, alat ASPM dapat menghasilkan insight yang dapat ditindaklanjuti--diprioritaskan berdasarkan tingkat kekritisan—sehingga personel keamanan dapat mengatasi kerentanan dengan lebih efisien.

ASPM vs. pengujian keamanan aplikasi (AST)

AST adalah istilah umum untuk sekelompok solusi keamanan aplikasi tradisional yang memindai aplikasi perangkat lunak untuk mengetahui risiko keamanan.

Pengujian keamanan aplikasi statis (SAST) mengambil pendekatan “kotak putih” (fokus internal), memindai repositori kode sumber untuk kerentanan yang diketahui tanpa menjalankan program. Pengujian keamanan aplikasi dinamis (DAST) menggunakan pendekatan “kotak hitam” (fokus eksternal), menguji aplikasi di lingkungan waktu proses mereka dari luar dan menggunakan simulasi serangan untuk meniru pelaku jahat.

Pengujian keamanan aplikasi interaktif (IAST) yang menggabungkan elemen SAST dan DAST menganalisis aplikasi pada waktu proses di dalam server aplikasi server (sehingga dapat mengakses kode sumber) untuk memberi pengembang gambaran yang lebih komprehensif tentang masalah keamanan. Analisis komposisi perangkat lunak (SCA) berfokus pada mengidentifikasi kerentanan di dalam komponen dan pustaka pihak ketiga dalam aplikasi.

Praktik AST sangat berharga bagi keamanan aplikasi—praktik ini memungkinkan bisnis untuk mengidentifikasi masalah keamanan tertentu dalam aplikasi. Namun, metodologi AST sering kali digunakan secara independen, biasanya untuk penilaian pada saat itu juga pada tahap tertentu dalam siklus proses pengembangan perangkat lunak (SDLC). Oleh karena itu, pemindaian AST hanya akan memberikan pemahaman tentang masalah tertentu dengan aplikasi tertentu pada saat tertentu.

ASPM menggabungkan teknik AST, tetapi menawarkan pendekatan yang lebih luas dan lebih holistik. ASPM memberikan insight tentang postur keamanan keseluruhan perusahaan dan menawarkan panduan strategis untuk meningkatkan keamanan aplikasi dari waktu ke waktu. Layanan ASPM juga berupaya mengintegrasikan strategi keamanan di seluruh siklus proses aplikasi dan di berbagai alat dan platform.

ASPM vs. orkestrasi dan korelasi keamanan aplikasi (ASOC)

ASOC, sering dilihat sebagai pendahulu ASPM, mengintegrasikan dan mengotomatiskan berbagai kebijakan keamanan, alat, dan alur kerja untuk merampingkan operasi keamanan aplikasi. Solusi ini berfokus terutama pada korelasi data keamanan dari berbagai sumber untuk meningkatkan deteksi ancaman dan remediasi sebelum kerentanan memasuki jalur produksi.

Alat ASOC menyediakan bisnis dengan platform orkestrasi panel tunggal yang dapat diintegrasikan dan mengumpulkan peringatan keamanan dari berbagai alat keamanan.

Sementara layanan ASOC memberi tim kemampuan untuk mengimplementasikan alur kerja agregasi data pra-produksi dan korelasi lintas platform, ASPM memungkinkan mereka untuk melakukan pemantauan dan deteksi risiko secara real-time dan berkelanjutan serta mengotomatiskan alur kerja remediasi di seluruh pipeline pengembangan. Dengan demikian, ASPM mewakili pendekatan yang lebih luas dan holistik untuk keamanan aplikasi.

Alat ASPM sering menggunakan fitur ASOC—bersama DevSecOps dan praktik observabilitas—untuk mengumpulkan data aplikasi dan mengotomatiskan praktik keamanan khusus aplikasi dalam fase desain awal dan sepanjang integrasi, pengujian, pengiriman, dan penerapan.

APSM vs. manajemen keamanan postur cloud (CPSM)

Baik ASPM maupun CSPM sangat penting untuk strategi keamanan siber yang kuat, terutama bagi organisasi yang ingin memperkuat postur keamanan aplikasi mereka. Sementara APSM memprioritaskan keamanan aplikasi perangkat lunak di seluruh lingkungan, CSPM adalah solusi khusus lingkungan, berfokus pada keamanan infrastruktur cloud.

CPSM adalah teknologi keamanan siber yang menyatukan identifikasi dan remediasi risiko di seluruh lingkungan dan layanan multicloud dan hybrid cloud, termasuk infrastruktur sebagai layanan (IaaS), platform sebagai layanan (PaaS), dan model perangkat lunak sebagai layanan (SaaS). Teknologi ini bekerja dengan:

  • Menemukan dan membuat katalog aset cloud organisasi secara native
  • Terus memantau mereka terhadap kerangka kerja keamanan dan kepatuhan yang telah ditetapkan
  • Membantu tim dengan cepat menemukan dan memperbaiki ancaman keamanan

Alat CSPM menyediakan keamanan tingkat lanjut untuk semua jenis lingkungan cloud, tetapi biasanya tidak memindai aplikasi jaringan (atau infrastruktur on premises apa pun).

Alat ASPM mengumpulkan data keamanan dari perangkat pemindaian keamanan yang berbeda dalam tumpukan aplikasi untuk memberikan full stack observability kepada pengembang dan membantu tim menerapkan otomatisasi postur keamanan menyeluruh. Namun, tidak seperti alat CSPM, alat ASPM tidak melakukan pemindaian sendiri; mereka hanya menjalankan alur kerja agregasi untuk pemindai keamanan aplikasi yang ada.

Selain itu, alat ASPM biasanya diintegrasikan ke dalam siklus proses pengembangan perangkat lunak, sementara solusi CSPM digunakan dengan cloud management dan alat operasional.

Dalam pengembangan perangkat lunak modern, aplikasi dan komponen infrastruktur sering salin terjalin. Tanpa kemampuan agregasi keamanan lapisan aplikasi APSM dan fitur pemindaian infrastruktur cloud CPSM, tim mungkin harus berurusan dengan pergeseran silo data yang menciptakan celah dalam cakupan keamanan jaringan.

ASPM vs platform perlindungan aplikasi cloud native (CNAPP)

CNAPP menggabungkan manajemen postur keamanan cloud (CSPM), platform perlindungan beban kerja cloud (CWPP), dan pemindaian infrastruktur sebagai kode (IaC) serta fitur lainnya untuk memberikan perlindungan waktu proses dan pemindaian kerentanan pada kontainer. CNAPP juga dapat menegakkan kebijakan Kubernetes dan jaringan, serta mengamankan dan mengintegrasikan dengan alat penerapan dan orkestrasi cloud.

Dengan CNAPP, bisnis mendapatkan observabilitas waktu proses dan keamanan untuk aplikasi cloud native dalam produksi. Alat ASPM juga memberikan visibilitas terperinci, tetapi berfokus pada mengamankan lapisan aplikasi infrastruktur, termasuk konfigurasi kontainer dan IaC apa pun.

ASPM juga dapat mengintegrasikan fungsi keamanan aplikasi dengan cakupan keamanan cloud CNAPP untuk memperluas fitur visibilitas ke infrastruktur on premises.

Manfaat ASPM dan contoh penggunaan

Memilih solusi ASPM yang tepat dapat menawarkan perusahaan:

  • Inventaris terkini. Alat bantu ASPM dapat secara otomatis membuat katalog aplikasi dan ketergantungannya (termasuk pustaka, file konfigurasi, layanan mikro, API, basis data, layanan pihak ketiga, dan variabel lingkungan) untuk membuat standar normal dan indeks. Kemampuan manajemen inventaris dinamis membantu tim lebih memahami postur keamanan arsitektur dan melakukan analisis risiko yang lebih akurat.  
  • Respons insiden yang lebih cepat. ASPM merampingkan respons insiden dan remediasi dengan alur kerja otomatis (pembuatan tiket dan eskalasi), sehingga meminimalkan gangguan jaringan dan mengurangi MTTR.
  • Ketahanan aplikasi. Dengan menggunakan proses keamanan otomatis dan pemantauan secara real-time serta terus menerus, ASPM membantu melindungi fungsi aplikasi yang optimal dalam menghadapi ancaman yang muncul. ASPM juga memungkinkan organisasi untuk mengembangkan aplikasi berkualitas tinggi yang mampu bertahan dari ancaman keamanan yang terus berkembang, sehingga mengurangi risiko pelanggaran dan kegagalan sistem di masa depan.
  • Peningkatan kesadaran akan penyimpangan (drift awareness). Penyimpangan mengacu pada risiko keamanan tak terduga yang muncul ketika ada modifikasi pada kode atau konfigurasi aplikasi. Alat ASPM mengelola penyimpangan dengan menggunakan kondisi dasar yang telah ditetapkan untuk mengukur penyimpangan dan dengan menerapkan kontrol versi untuk arsitektur aplikasi. Alat tersebut mendeteksi perubahan yang tidak sah atau tidak diharapkan sehingga penyimpangan bermasalah segera diatasi dan aplikasi tetap aman sepanjang waktu.
  • Visibilitas berbasis data. ASPM mengonsolidasikan temuan keamanan dari semua program dan alat AppSec ke dalam satu dasbor, memberikan tim data real-time tentang kerentanan dalam kode, komponen perangkat lunak, API, dan proses keamanan. Visibilitas kode ke cloud yang ditingkatkan memberdayakan tim untuk menyelesaikan ancaman keamanan sebelum ancaman tersebut meningkat atau memengaruhi pengalaman pengguna.
  • Peningkatan keamanan dan operasi. ASPM menggeser keamanan aplikasi ke garis depan strategi DevOps. Praktik ASPM yang kuat menempatkan fokus pada kode aman untuk aplikasi berkualitas lebih tinggi. Keamanan yang lebih kuat mempercepat deteksi, menggagalkan lebih banyak serangan dan memberikan lebih banyak waktu untuk inovasi.
  • Kolaborasi lancar antara tim keamanan dan pengembangan. ASPM memasukkan pemindaian keamanan dan mitigasi ancaman ke dalam alur kerja pengembangan. Hal ini memungkinkan pengembang untuk mendapatkan masukan tepat waktu dari tim keamanan dan mempercepat rilis perangkat lunak yang aman.
  • Skalabilitas yang disederhanakan. Karena platform ASPM mengotomatiskan pemeriksaan keamanan dan proses resolusi ancaman untuk aplikasi dalam saluran CI/CD, organisasi dapat lebih mudah memperluas postur keamanan mereka seiring pertumbuhan jaringan.
  • Keamanan API yang lebih baik. ASPM meningkatkan keamanan API dengan menyediakan inventaris lengkap API internal, eksternal, dan pihak ketiga, termasuk titik akhir yang dikenal dan tidak dikenal. Penemuan API berkelanjutan memastikan bahwa inventaris diperbarui secara otomatis saat API baru ditambahkan atau terdapat perubahan pada API yang ada. Ini membantu tim keamanan tetap mendapat informasi tentang data terbaru.
