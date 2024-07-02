Apa itu deteksi dan respons jaringan (NDR)?

Jaringan adalah dasar dari dunia yang terhubung saat ini dan target utama bagi para pelaku ancaman.

Secara tradisional, organisasi mengandalkan alat deteksi ancaman seperti perangkat lunak antivirus, sistem deteksi intrusi (IDS), dan firewall untuk memastikan keamanan jaringan.

Banyak dari alat ini menggunakan pendekatan berbasis tanda tangan untuk mendeteksi, mengidentifikasi ancaman dengan mencocokkan indikator penyusupan (IOC) ke database tanda tangan ancaman siber.

Tanda tangan dapat berupa karakteristik apa pun yang terkait dengan serangan siber yang diketahui , seperti baris kode dari jenis malware tertentu atau baris subjek email phishing tertentu. Alat berbasis tanda tangan memantau jaringan untuk mencari tanda tangan yang ditemukan sebelumnya dan memberikan peringatan ketika menemukannya.

Meskipun efektif dalam memblokir ancaman siber yang sudah diketahui, alat berbasis tanda tangan sulit mendeteksi ancaman baru, tidak dikenal, atau yang baru muncul. Mereka juga kesulitan untuk mendeteksi ancaman yang tidak memiliki tanda tangan unik atau menyerupai perilaku yang sah, seperti:

Penyerang siber menggunakan kredensial curian untuk mengakses jaringan





Serangan penyusupan email bisnis (BEC), yaitu ketika peretas meniru atau membajak akun email eksekutif





Karyawan secara tidak sengaja terlibat dalam perilaku berisiko, seperti menyimpan data perusahaan ke drive USB pribadi atau mengeklik tautan email berbahaya

Geng ransomware dan ancaman persisten canggih lainnya dapat mengeksploitasi celah dalam visibilitas ini untuk menyusup ke jaringan, melakukan pengawasan, meningkatkan hak istimewa dan meluncurkan serangan pada saat-saat yang tepat.

NDR dapat membantu organisasi mengisi kesenjangan yang ditinggalkan oleh solusi berbasis tanda tangan dan mengamankan jaringan modern dan makin kompleks.

Dengan menggunakan analisis canggih, machine learning, dan analisis perilaku, NDR dapat mendeteksi potensi ancaman bahkan tanpa tanda tangan yang diketahui. Dengan cara ini, NDR menyediakan lapisan keamanan real-time, membantu organisasi menangkap kerentanan dan serangan yang mungkin terlewatkan oleh perangkat keamanan lain.