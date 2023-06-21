Apa itu enkripsi homomorfik?

Data bisnis saat ini disimpan di lingkungan hybrid multicloud, yang membuatnya terpapar berbagai risiko keamanan dan privasi. Meskipun enkripsi memberikan perlindungan, data sensitif biasanya harus didekripsi terlebih dahulu untuk mengaksesnya untuk komputasi dan operasi bisnis yang penting.



Ini membuka pintu untuk potensi kompromi kontrol privasi dan kerahasiaan. Hingga saat ini, kerentanan tersebut telah menjadi risiko dalam menjalankan bisnis di cloud dan dengan pihak ketiga.

Dengan enkripsi homomorfik penuh, Anda bisa lebih baik dalam menegakkan zero trust karena data selalu terenkripsi dan bisa dibagikan, bahkan pada domain yang tidak dipercaya di cloud, sementara tetap tidak bisa dibaca oleh mereka yang melakukan komputasi.



Singkatnya, kini seseorang dapat melakukan analisis dan pemrosesan data bernilai tinggi, baik oleh pihak internal maupun eksternal, tanpa mengharuskan data tersebut diekspos.