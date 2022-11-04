Apa itu Secure Access Service Edge (SASE)?

SASE adalah kombinasi, atau konvergensi, dari dua teknologi inti: Jaringan area luas yang ditentukan oleh perangkat lunak, atau SD-WAN, dan tepian layanan yang aman, atau SSE. Lebih mudah untuk memahami cara kerja SASE jika Anda terlebih dulu memahami apa yang dilakukan masing-masing teknologi ini.

SD-WAN

SD-WAN adalah jaringan area luas yang telah divirtualisasi, dengan cara yang sama seperti server divirtualisasi. Jaringan ini memisahkan fungsionalitas jaringan dari perangkat keras yang mendasarinya—koneksi, sakelar, router, gateway—untuk menciptakan kumpulan kapasitas jaringan dan kemampuan keamanan jaringan yang dapat dibagi, digabungkan, dan diterapkan pada lalu lintas di bawah kendali perangkat lunak.

Jaringan area luas tradisional (WAN) dirancang untuk menghubungkan pengguna di kantor cabang perusahaan ke aplikasi di pusat data perusahaan pusat, biasanya melalui koneksi jaringan jalur sewa yang khusus, privat, dan mahal. Router yang dipasang di setiap cabang mengontrol dan memprioritaskan lalu lintas untuk memastikan kinerja optimal untuk aplikasi yang paling penting. Fungsi keamanan, seperti inspeksi paket dan enkripsi data, diterapkan di pusat data pusat.

SD-WAN awalnya dikembangkan untuk memungkinkan organisasi menduplikasi kemampuan WAN mereka pada infrastruktur internet yang lebih murah dan lebih dapat diskalakan. Namun, permintaan untuk SD-WAN meningkat karena makin banyak bisnis mulai mengadopsi layanan cloud sebelum mereka siap mempercayai keamanan internet. Model keamanan WAN menghadapi tantangan: Pengalihan volume lalu lintas tujuan internet yang terus meningkat melalui pusat data perusahaan menciptakan kemacetan yang mahal, dan kinerja jaringan serta pengalaman pengguna pun menurun.

SD-WAN menghilangkan hambatan ini dengan memungkinkan keamanan diterapkan pada lalu lintas di titik koneksi, daripada memaksa lalu lintas untuk dialihkan ke keamanan. Ini memungkinkan organisasi membangun koneksi langsung, aman, dan dioptimalkan antara pengguna dan apa pun yang mereka butuhkan—aplikasiSaaS (software-as-a-service), sumber daya cloud, atau layanan internet publik.

SSE

Istilah lain yang diciptakan oleh Gartner, SSE adalah "setengah keamanan SASE." Gartner menetapkan SSE sebagai konvergensi dari tiga teknologi keamanan cloud-native utama:

Gateway web aman (SWG). SWG adalah polisi lalu lintas internet dua arah. Gateway mencegah lalu lintas berbahaya mencapai sumber daya jaringan, menggunakan teknik seperti pemfilteran lalu lintas dan pemeriksaan permintaan sistem nama domain(DNS) untuk mengidentifikasi dan memblokir malware, ransomware, dan ancaman dunia maya lainnya. Selain itu, gateway juga mencegah pengguna yang berwenang terhubung ke situs web yang mencurigakan: Alih-alih terhubung langsung ke internet, pengguna dan titik akhir terhubung ke SWG, yang melaluinya mereka dapat mengakses sumber daya yang disetujui saja (mis. pusat data on premises, aplikasi bisnis, dan aplikasi dan layanan cloud).

Broker keamanan akses cloud (CASB) CASB berada di antara pengguna dan aplikasi cloud dan sumber daya. CASB menegakkan kebijakan keamanan perusahaan seperti enkripsi, kontrol akses, dan deteksi malware saat pengguna mengakses cloud, di mana pun dan bagaimana pun pengguna terhubung—dan CASB dapat melakukannya tanpa menginstal perangkat lunak pada perangkat titik akhir, sehingga ideal untuk mengamankan BYOD (bring your own device) dan contoh penggunaan transformasi tenaga kerja lainnya. CASB lainnya juga dapat menerapkan kebijakan keamanan ketika pengguna terhubung ke aset cloud yang tidak dikenal.

Akses jaringan zero trust (ZTNA). Pendekatan zero trust untuk akses jaringan adalah pendekatan yang tidak pernah mempercayai dan terus memvalidasi semua pengguna dan entitas, baik mereka berada di luar atau sudah di dalam jaringan. Pengguna dan entitas yang divalidasi diberikan akses paling tidak istimewa yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas mereka. Semua pengguna dan entitas dipaksa untuk melakukan validasi ulang setiap kali konteks mereka berubah, dan setiap interaksi data diautentikasi berdasarkan paket per paket hingga sesi koneksi berakhir.

ZTNA bukanlah produk keamanan itu sendiri, tetapi pendekatan keamanan jaringan yang diimplementasikan menggunakan berbagai teknologi termasuk manajemen identitas dan akses (IAM), autentikasi multi-faktor (MFA), analisis perilaku pengguna dan entitas (UEBA), serta berbagai solusi deteksi dan respons terhadap ancaman.

Platform SASE dari masing-masing vendor dapat mencakup kemampuan pencegahan ancaman dan keamanan lainnya, termasuk firewall sebagai layanan (FWaaS), pencegahan kehilangan data (DLP), kontrol akses jaringan (NAC), dan platform perlindungan titik akhir (EPP).

Menyatukan semuanya

Solusi SASE menggunakan SD-WAN untuk memberikan layanan keamanan SSE kepada pengguna, perangkat, dan titik akhir lainnya di tempat atau dekat dengan tempat mereka terhubung, di tepian jaringan.

Secara khusus, alih-alih mengirim semua lalu lintas kembali ke pusat data pusat untuk diperiksa dan dienkripsi, arsitektur SASE mengarahkan lalu lintas ke titik-titik poin keberadaan (PoP) yang terdistribusi yang terletak dekat dengan pengguna akhir atau titik akhir. (POP dimiliki oleh penyedia layanan SASE atau didirikan di pusat data vendor pihak ketiga.) PoP mengamankan lalu lintas menggunakan layanan SSE yang dikirimkan cloud, dan kemudian pengguna atau titik akhir terhubung ke cloud publik dan pribadi, aplikasi software-as-a-service (SaaS), internet publik, atau sumber daya lainnya.