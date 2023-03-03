Apa itu Extended Detection and Response (XDR)?

XDR biasanya dikonsumsi sebagai solusi berbasis cloud atau perangkat lunak sebagai layanan (SaaS); salah satu analis industri, Gartner, mendefinisikan XDR sebagai ‘berbasis SaaS’. Teknologi ini juga dapat menjadi teknologi inti yang mendorong penawaran deteksi dan respons terkelola (managed detection and response/MDR) dari penyedia solusi cloud atau keamanan.

Solusi keamanan XDR dapat mengintegrasikan:

Pengumpulan data berkelanjutan



XDR mengumpulkan data log dan telemetri dari semua alat keamanan terintegrasi, yang secara efektif membuat catatan yang terus diperbarui tentang segala sesuatu yang terjadi di infrastruktur, login (berhasil dan tidak berhasil), koneksi jaringan dan arus lalu lintas, pesan dan lampiran email, file yang dibuat dan disimpan, proses aplikasi dan perangkat, konfigurasi dan perubahan registri. XDR juga mengumpulkan peringatan khusus yang dihasilkan oleh berbagai produk keamanan.

Solusi Open XDR biasanya mengumpulkan data ini menggunakan antarmuka pemrograman aplikasi terbuka, atau API. (Solusi XDR asli mungkin memerlukan alat pengumpul data yang ringan, atau agen, yang diinstal pada perangkat dan aplikasi). Semua data yang dikumpulkan dinormalisasi dan disimpan dalam database berbasis cloud pusat atau danau data.

Analisis dan deteksi ancaman real-time



XDR menggunakan analisis canggih dan algoritme machine learning untuk mengidentifikasi pola yang menunjukkan ancaman yang diketahui atau aktivitas mencurigakan secara real-time, seiring perkembangannya.

Untuk melakukan ini, XDR mengkorelasikan data dan telemetri di berbagai lapisan infrastruktur dengan data dari layanan intelijen ancaman, yang memberikan informasi yang terus diperbarui, taktik ancaman siber baru dan terbaru, vektor, dan banyak lagi. Layanan intelijen ancaman dapat bersifat eksklusif (dioperasikan oleh penyedia XDR), pihak ketiga, atau berbasis komunitas. Sebagian besar solusi XDR juga memetakan data ke MITRE ATT&CK, basis pengetahuan global yang dapat diakses secara bebas tentang taktik dan teknik ancaman siber peretas.

Analisis XDR dan algoritme machine learning juga dapat melakukan penyelidikan sendiri, membandingkan data waktu nyata dengan data historis dan garis dasar yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan, perilaku pengguna akhir yang menyimpang, dan apa pun yang mungkin mengindikasikan insiden atau ancaman keamanan siber. Mereka juga dapat memisahkan ‘sinyal’, atau ancaman yang sah, dari ‘kebisingan’ positif palsu, sehingga analis keamanan dapat fokus pada insiden yang penting. Mungkin yang paling penting, algoritme machine learning terus belajar dari data, untuk menjadi lebih baik dalam mendeteksi ancaman dari waktu ke waktu.

XDR merangkum data penting dan hasil analitik dalam konsol manajemen pusat yang juga berfungsi sebagai antarmuka pengguna (UI) solusi. Dari konsol tersebut, anggota tim keamanan bisa mendapatkan visibilitas penuh terhadap setiap masalah keamanan, di seluruh perusahaan, dan meluncurkan investigasi, respons terhadap ancaman, dan remediasi di mana pun dalam infrastruktur yang diperluas.



Kemampuan deteksi dan respons otomatis



Otomatisasi adalah hal yang membuat XDR memberikan respons cepat. Berdasarkan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya yang ditetapkan oleh tim keamanan, atau ‘dipelajari’ dari waktu ke waktu oleh algoritme machine learning, XDR memungkinkan respons otomatis yang membantu mempercepat deteksi dan resolusi ancaman sekaligus membebaskan analis keamanan untuk fokus pada pekerjaan yang lebih penting. XDR dapat mengotomatiskan tugas-tugas seperti:

Triase dan penentuan prioritas peringatan menurut tingkat keparahan;





Memutuskan atau mematikan perangkat yang terkena dampak, mengeluarkan pengguna dari jaringan, menghentikan proses sistem/aplikasi/perangkat, dan membuat sumber data offline;





Meluncurkan perangkat lunak antivirus/anti-malware untuk memindai titik akhir lain di jaringan dari ancaman yang sama;





Memicu pedoman respon insiden SOAR yang relevan (alur kerja otomatis yang mengatur beberapa produk keamanan sebagai respons terhadap insiden keamanan tertentu).

XDR juga dapat mengotomatiskan aktivitas investigasi dan remediasi ancaman (lihat bagian selanjutnya). Semua otomatisasi ini membantu tim keamanan merespons insiden dengan lebih cepat dan mencegah atau meminimalkan kerusakan yang ditimbulkannya.



Investigasi dan remediasi ancaman



Setelah ancaman keamanan diisolasi, platform XDR menyediakan kemampuan yang dapat digunakan analis keamanan untuk menyelidiki ancaman tersebut lebih lanjut. Misalnya, analisis forensik dan laporan ‘pelacakan kembali’ membantu analis keamanan menentukan akar penyebab ancaman, mengidentifikasi berbagai file yang terkena dampaknya, dan mengidentifikasi kerentanan atau kerentanan yang dieksploitasi penyerang untuk masuk dan bergerak di sekitar jaringan, mendapatkan akses ke kredensial otentikasi, atau melakukan aktivitas jahat lainnya.

Berbekal informasi ini, analis dapat mengoordinasikan alat remediasi untuk menghilangkan ancaman. Remediasi mungkin melibatkan:

Menghancurkan file berbahaya dan menghapusnya dari titik akhir, server, dan perangkat jaringan;





Memulihkan konfigurasi perangkat dan aplikasi yang rusak, pengaturan registri, data, dan file aplikasi;





Menerapkan pembaruan atau tambalan untuk menghilangkan kerentanan yang menyebabkan insiden;





Memperbarui aturan deteksi untuk mencegah terulangnya kembali.



Dukungan untuk perburuan ancaman



Perburuan ancaman (juga disebut perburuan ancaman siber) adalah latihan keamanan proaktif di mana analis keamanan mencari jaringan untuk menemukan ancaman yang belum diketahui, atau ancaman yang diketahui namun belum terdeteksi atau diatasi oleh alat keamanan siber otomatis organisasi.



Sekali lagi, ancaman tingkat lanjut dapat mengintai selama berbulan-bulan sebelum terdeteksi, mempersiapkan serangan atau pelanggaran skala besar. Perburuan ancaman yang efektif dan tepat waktu dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menemukan dan memulihkan ancaman ini, yang dapat membatasi atau mencegah kerusakan akibat serangan.

Pemburu ancaman menggunakan berbagai taktik dan teknik yang mengandalkan sumber data, analisis, dan kemampuan otomatisasi yang sama dengan yang digunakan XDR untuk mendeteksi, merespons, dan remediasi ancaman. Misalnya, pemburu ancaman mungkin ingin mencari file tertentu, perubahan konfigurasi, atau artefak lain berdasarkan analisis forensik, atau data MITRE ATT&CK yang menjelaskan metode penyerang tertentu.

Untuk mendukung upaya ini, XDR menyediakan kemampuan analitik dan otomatisasinya bagi analis keamanan melalui cara berbasis UI atau terprogram, sehingga mereka dapat melakukan kueri data pencarian ad-hoc, korelasi dengan intelijen ancaman, dan investigasi lainnya. Beberapa solusi XDR mencakup alat yang dibuat khusus untuk berburu ancaman seperti bahasa scripting sederhana (untuk mengotomatisasi tugas umum) dan bahkan alat query bahasa alami.