Selamat datang di Panduan keamanan siber 2025, sumber komprehensif yang dikurasi sebagai Penjelas pendidikan, tutorial langsung, episode podcast, dan sumber daya lain tentang keamanan siber.  

Keamanan siber mengacu pada teknologi, praktik, dan kebijakan apa pun untuk mencegah serangan siber atau mengurangi dampaknya. Bidang ini mencakup berbagai fungsi, mulai dari perlindungan kata sandi dasar dan kebersihan keamanan hingga tes ofensif canggih dan alat yang didukung AI.  

Tujuan utama keamanan siber adalah untuk melindungi sistem komputer, aplikasi, perangkat, data, aset keuangan, dan orang dari pelaku jahat dan taktik serta teknologi yang terus berkembang yang mereka gunakan.

Memulai

Pendahuluan

Tinjau berbagai topik utama dalam keamanan siber serta tren dan tantangan terbaru, ancaman paling umum saat ini, beberapa mitos yang masih ada, dan beberapa praktik terbaik.
Serangan siber

Serangan siber—termasuk phishing, malware, dan ancaman orang dalam—adalah upaya untuk menonaktifkan sistem, membahayakan data, atau mencuri uang atau aset melalui akses tidak sah ke sistem digital. Menurut salah satu perkiraan, kejahatan siber akan merugikan ekonomi dunia sebesar USD 10,5 triliun per tahun pada tahun 2025.
Keamanan data

Tujuan keamanan data adalah untuk melindungi informasi digital di mana-mana—di platform cloud, sistem on premises, perangkat mobile, dan aplikasi —dari korupsi, pencurian, atau akses tidak sah, seraya tetap memungkinkan penggunaannya yang efisien dan efektif.
Manajemen identitas dan akses (IAM)

IAM berfokus pada penyediaan dan perlindungan identitas digital dan izin akses pengguna dalam sistem TI. Alat IAM dan praktik terbaik bertujuan untuk memastikan bahwa hanya orang yang tepat yang dapat mengakses sumber daya yang tepat, untuk alasan yang tepat, pada waktu yang tepat.
Keamanan cloud

Baik organisasi beroperasi di lingkungan cloud publik, pribadi, atau hybrid cloud, solusi keamanan cloud dan praktik terbaik sangat penting untuk mengatasi ancaman internal dan eksternal terhadap keamanan bisnis, dan kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan bisnis.
Keamanan endpoint

Sebagai garis pertahanan keamanan siber yang penting dari jaringan, keamanan titik akhir melindungi pengguna akhir dan perangkat titik akhir, termasuk komputer desktop dan laptop, perangkat mobile, dan server.
Keamanan infrastruktur

Keamanan infrastruktur lebih luas cakupannya, melindungi semua sistem dan peralatan TI yang penting—mulai dari komputer dan perangkat hingga sistem jaringan, peralatan pusat data, teknologi operasional (OT), dan sumber daya cloud—terhadap serangan fisik dan ancaman siber.
Manajemen kerentanan

Manajemen kerentanan adalah penemuan dan koreksi terus-menerus dari kerentanan dan kelemahan keamanan, seperti kesalahan konfigurasi atau bug yang tidak ditambal, yang dapat mengeksploitasi pelaku ancaman untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem atau meluncurkan serangan siber.
Keamanan ofensif

Dalam keamanan ofensif, profesional keamanan siber menggunakan alat dan teknik yang sama dengan pelaku ancaman untuk menguji pertahanan keamanan perusahaan dan mengekspos kerentanan sehingga mereka dapat diatasi sebelum dipersenjatai.
Keamanan AI

Keamanan kecerdasan buatan (AI) adalah proses menggunakan AI untuk meningkatkan postur keamanan organisasi. Dengan sistem AI, organisasi dapat mengotomatiskan deteksi, pencegahan, dan remediasi ancaman untuk memerangi serangan siber dan pelanggaran data dengan lebih baik.
Deteksi dan respons ancaman

Deteksi dan respons ancaman (TDR) menerapkan metode deteksi canggih, kemampuan respons otomatis, dan solusi keamanan terintegrasi untuk memungkinkan deteksi dan mitigasi ancaman siber real-time.
Manajemen ancaman

Manajemen ancaman menggabungkan informasi terperinci tentang ancaman siber dan pelaku ancaman dengan AI dan otomatisasi untuk membantu tim keamanan mencegah “titik buta” keamanan siber, serta meningkatkan deteksi, pencegahan, respons, dan pemulihan ancaman secara keseluruhan.
Keamanan terkelola

Keamanan terkelola mencakup layanan keamanan yang disediakan oleh organisasi pihak ketiga, hingga dan termasuk pusat operasi keamanan yang dialihdayakan (SOC). Keamanan terkelola memungkinkan bisnis mendapatkan manfaat dari pakar, keamanan siber yang canggih tanpa membangun tim keamanan besar dan infrastruktur mereka sendiri.
