Selamat datang di Panduan keamanan siber 2025, sumber komprehensif yang dikurasi sebagai Penjelas pendidikan, tutorial langsung, episode podcast, dan sumber daya lain tentang keamanan siber.

Keamanan siber mengacu pada teknologi, praktik, dan kebijakan apa pun untuk mencegah serangan siber atau mengurangi dampaknya. Bidang ini mencakup berbagai fungsi, mulai dari perlindungan kata sandi dasar dan kebersihan keamanan hingga tes ofensif canggih dan alat yang didukung AI.

Tujuan utama keamanan siber adalah untuk melindungi sistem komputer, aplikasi, perangkat, data, aset keuangan, dan orang dari pelaku jahat dan taktik serta teknologi yang terus berkembang yang mereka gunakan.