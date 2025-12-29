Selama penemuan data, profesional data mengidentifikasi dan mengekstrak data mentah dari seluruh database organisasi, aplikasi, file internal, dan repositori lainnya. Mereka memeriksa karakteristik data, format, garis keturunan, kualitas dan potensi penggunaan data, proses yang disebut profil data, membangun dasar untuk penyerapan data yang sukses. Insight yang ditemukan selama proses penemuan data digunakan untuk menginformasikan dan menyederhanakan keputusan bisnis di bidang-bidang seperti strategi pemasaran, pengalaman pelanggan, dan operasi rantai pasokan.

Analisis data eksplorasi (EDA) adalah pendekatan yang banyak digunakan untuk penemuan data. Dalam EDA, metode statistik dan algoritma digunakan untuk menyelidiki kumpulan data dan meringkas karakteristik utamanya. Temuan ini membantu ilmuwan data menentukan cara terbaik untuk memanipulasi sumber data untuk mendapatkan insight yang berharga.

Selain membantu organisasi mengidentifikasi dan memanfaatkan semua sumber data mereka, penemuan data juga meningkatkan keamanan data, meningkatkan akurasi data, dan mendukung kepatuhan terhadap peraturan privasi data tertentu. Ketika ditambah dengan teknik kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML), hal ini dapat memberikan visibilitas yang lebih besar kepada organisasi untuk mengontrol aset data mereka.