Tujuan dari respons insiden adalah untuk mencegah serangan siber sebelum terjadi dan meminimalkan biaya dan gangguan bisnis yang dihasilkan dari serangan siber yang terjadi. Respons insiden adalah bagian teknis dari manajemen insiden, yang juga mencakup manajemen eksekutif, SDM dan hukum dari insiden serius.

Idealnya, sebuah organisasi menetapkan proses dan teknologi respons insiden dalam rencana tanggap insiden (IRP) formal yang mengatur cara berbagai jenis serangan siber harus diidentifikasi, diatasi, dan diselesaikan.

Rencana respons insiden yang efektif dapat membantu tim respons insiden siber mendeteksi dan mengatasi ancaman siber, memulihkan sistem yang terdampak, serta mengurangi kehilangan pendapatan, denda peraturan, dan biaya lainnya.

Laporan Biaya Pelanggaran Data IBM menemukan bahwa dengan memiliki tim tanggap insiden dan rencana tanggap insiden formal, perusahaan dapat mengurangi biaya pelanggaran hingga hampir setengah juta dolar AS (USD 473.706) rata-rata.