Apa itu manajemen insiden?

Manajemen insiden adalah proses yang digunakan oleh tim operasi TI dan DevOps untuk merespons dan mengatasi peristiwa yang tidak direncanakan yang dapat memengaruhi kualitas layanan atau operasi layanan. Manajemen insiden bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah sambil mempertahankan layanan normal dan meminimalkan dampak terhadap bisnis.
Insiden dapat menyebabkan sejumlah masalah bagi organisasi, mulai dari waktu henti sementara hingga kehilangan data. Jika dilakukan dengan baik, manajemen insiden dapat memberikan cara yang efisien dan efektif untuk memperbaiki semua jenis insiden dengan sedikit gangguan dan membuat organisasi lebih siap menghadapi insiden di masa depan.
Berakar di service desk TI, manajemen insiden telah lama berfungsi sebagai antarmuka utama antara operasi TI (ITOps) dan pengguna akhir. Seiring dengan perkembangan teknologi yang makin maju dan kompleks, begitu pula cara organisasi memandang identifikasi insiden dan respons insiden. Praktik ini telah berkembang jauh melampaui membantu pengguna memperbaiki masalah menjadi suatu proses untuk menjaga waktu aktif aplikasi yang konstan dan mempercepat upaya perbaikan berkelanjutan.
Manajemen insiden dalam operasi TI perusahaan, sering disebut sebagai manajemen insiden ITIL, mengatasi berbagai masalah yang dapat memengaruhi layanan dan operasi bisnis, dari laptop yang rusak atau printer yang bermasalah hingga masalah konektivitas wifi dan waktu henti jaringan.
Manajemen insiden, dalam kerangka kerja ITSM (manajemen layanan TI), berfungsi sebagai salah satu aspek model layanan ITSM. Daripada berfokus pada pembuatan sistem dan teknologi, manajemen insiden untuk TI lebih berfokus pada pengguna. Tujuannya adalah menjaga infrastruktur TI beroperasi dengan baik, baik itu aplikasi maupun titik akhir, seperti sensor atau komputer desktop.
Dalam ITSM, departemen TI memiliki berbagai peran, termasuk menangani masalah saat muncul. Tingkat keparahan masalah inilah yang membedakan insiden dari permintaan layanan.
Permintaan layanan, sederhananya, adalah ketika pengguna meminta sesuatu untuk diberikan, seperti saran atau peralatan. Layanan dapat mencakup meminta bantuan dengan reset kata sandi atau mendapatkan memori tambahan untuk komputer desktop.
Sebuah insiden, di sisi lain, lebih mendesak dan menunjukkan adanya kesalahan mendasar yang perlu ditangani.
Insiden adalah kejadian tunggal yang tidak direncanakan yang menyebabkan gangguan pada layanan, sedangkan masalah adalah akar masalah gangguan pada layanan, yang dapat berupa insiden tunggal atau serangkaian insiden bertingkat.
Perbedaannya terletak pada remediasi dan bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh para responder untuk memperbaiki masalah tersebut. Respons insiden bersifat reaktif. Tim manajemen insiden mendapatkan peringatan dan mengatasi insiden tersebut. Namun, ketika mengatasi masalah, tim TI mengidentifikasi akar masalahnya dan kemudian memperbaikinya. Manajemen masalah mengambil pendekatan proaktif, dengan melihat berbagai jenis insiden dan pola yang muncul untuk memahami bagaimana insiden di masa depan dapat dicegah.
Pelajari selengkapnya tentang perbedaan antara manajemen insiden dan manajemen masalah
Tim DevOps berfokus untuk menemukan cara yang lebih efisien untuk membangun, menguji, dan menerapkan perangkat lunak, yang sebagian memerlukan penanganan insiden dengan cepat. Seperti manajemen insiden ITIL, manajemen insiden DevOps bertujuan untuk memperbaiki masalah tanpa mengganggu operasi. Misalnya, tim DevOps dapat memantau metrik mean time between failure (MTBF) yang buruk, yang dapat mengindikasikan bahwa ada masalah mendasar yang perlu diselidiki.
Karena DevOps berakar pada peningkatan berkelanjutan, ada fokus yang signifikan pada analisis post-mortem dan budaya transparansi yang bebas dari saling menyalahkan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kinerja sistem secara keseluruhan, merampingkan dan mempercepat penyelesaian insiden, dan mencegah terjadinya insiden di masa mendatang.
Seperti halnya tim TI saat ini, tim DevOps sering kali menggunakan penyediaan otomatis, penentuan prioritas insiden, dan alat analisis akar masalah yang mendukung kecerdasan buatan (AI) untuk memastikan waktu aktif, menangani insiden yang paling mendesak terlebih dahulu, dan mempelajari cara memperbaiki masalah di masa mendatang dengan lebih cepat. (Atau mencegahnya sejak awal.)
Organisasi biasanya membuat proses manajemen insiden yang mendokumentasikan urutan kejadian yang harus dilakukan oleh tim respons. Semua pemangku kepentingan harus mengetahui staf mana yang bertanggung jawab untuk menangani insiden, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, kapan harus mengeskalasi insiden ke tingkat berikutnya, dan bagaimana mendokumentasikan insiden dan cara penyelesaiannya.
Setelah proses ditentukan, alur kerja manajemen insiden biasanya berjalan sebagai berikut:
Semua organisasi perlu memperbaiki masalah dan menyelesaikan insiden. Begitulah cara mereka menjaga bisnis tetap berjalan. Namun, ada juga manfaat yang jelas dari memiliki alat resolusi insiden yang efektif—dan tim—yang dapat bereaksi dengan cepat tanpa gangguan besar pada bisnis. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:
Alat manajemen insiden, otomatisasi, dan AIOps membantu tim mengidentifikasi masalah dan memperbaikinya dengan cepat. Hal ini, pada gilirannya, meningkatkan efisiensi dengan memungkinkan tim untuk berfokus pada operasi bisnis inti alih-alih melakukan tindakan reaktif secara terus-menerus.
Ketika insiden diperbaiki dengan benar (dan lebih cepat) untuk pertama kalinya, ini meningkatkan kualitas layanan bagi pengguna akhir. Hal ini dimulai dengan sistem yang jelas dan mudah digunakan untuk melaporkan gangguan layanan dan dilanjutkan dengan komunikasi yang baik saat insiden ditangani.
Respons insiden menciptakan sistem di mana masalah memiliki jalur yang jelas untuk diselesaikan dan membantu membangun pengetahuan institusional dari waktu ke waktu. Pengetahuan ini—baik dipegang oleh staf atau diintegrasikan ke dalam sistem otomatis yang digerakkan oleh AI—membantu mendokumentasikan metrik kinerja yang penting, seperti mean time to resolution (MTTR). Metrik ini membantu memastikan bahwa organisasi mempertahankan tingkat layanan yang tinggi dan memberikan pengalaman pelanggan yang sangat baik.
Dengan adanya sistem manajemen insiden yang efektif, tim dapat menangani insiden besar dengan lebih cepat dan mendapatkan insight untuk analisis akar masalah. Ketika anggota tim mendokumentasikan cara insiden di masa lalu diselesaikan, mereka mulai dengan membuat buku pedoman dengan templat untuk menyelesaikan insiden serupa di masa depan.
Perjanjian tingkat layanan (SLA) mendefinisikan tingkat layanan yang harus diberikan perusahaan kepada pelanggan. Oleh karena itu, respons dan manajemen insiden memainkan peran penting dalam memenuhi metrik dan indikator kinerja utama (KPI) yang ditetapkan dalam SLA.
Meningkatnya kompleksitas operasi TI, yang sebagian didorong oleh banyaknya aplikasi yang diandalkan oleh organisasi dalam operasi bisnis sehari-hari, telah membuat alat bantu tanggap insiden dan otomatisasi menjadi lebih penting dari sebelumnya.
Beberapa alat manajemen insiden yang paling umum meliputi:
Temukan cara AI untuk operasi TI memberikan insight yang Anda butuhkan untuk membantu mendorong kinerja bisnis yang luar biasa.
Berinovasi lebih cepat, mengurangi biaya operasional, dan mentransformasikan operasi TI (ITOps) di seluruh lanskap yang terus berubah dengan platform AIOps yang memberikan visibilitas ke dalam data kinerja dan ketergantungan di seluruh lingkungan.
Layanan IBM Cloud Monitoring adalah layanan pemantauan yang dikelola sepenuhnya untuk administrator, tim DevOps, dan pengembang. Dapatkan visibilitas kontainer yang mendalam dan metrik yang komprehensif. Kurangi biaya saat Anda membebaskan DevOps dan kelola siklus hidup perangkat lunak dengan lebih baik.
Sederhanakan dan optimalkan manajemen aplikasi dan operasi teknologi Anda dengan wawasan yang didorong oleh AI generatif.
AIOps dan solusi otomatisasi TI dari IBM membantu organisasi memastikan kinerja aplikasi dan memangkas biaya TI.