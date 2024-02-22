Apa itu manajemen insiden?

Insiden dapat menyebabkan sejumlah masalah bagi organisasi, mulai dari waktu henti sementara hingga kehilangan data. Jika dilakukan dengan baik, manajemen insiden dapat memberikan cara yang efisien dan efektif untuk memperbaiki semua jenis insiden dengan sedikit gangguan dan membuat organisasi lebih siap menghadapi insiden di masa depan.

Berakar di service desk TI, manajemen insiden telah lama berfungsi sebagai antarmuka utama antara operasi TI (ITOps) dan pengguna akhir. Seiring dengan perkembangan teknologi yang makin maju dan kompleks, begitu pula cara organisasi memandang identifikasi insiden dan respons insiden. Praktik ini telah berkembang jauh melampaui membantu pengguna memperbaiki masalah menjadi suatu proses untuk menjaga waktu aktif aplikasi yang konstan dan mempercepat upaya perbaikan berkelanjutan.