Ada banyak proses ITSM yang mungkin diperlukan organisasi untuk membantu memberikan layanan TI kepada pengguna. Berikut adalah beberapa proses yang paling umum diadopsi.

Manajemen insiden

Di ITSM, insiden adalah pemadaman yang tidak direncanakan atau gangguan dalam layanan. Manajemen insiden adalah proses merespons insiden dengan tujuan memulihkan layanan dengan dampak minimal terhadap pengguna dan proses bisnis.

Manajemen masalah

Manajemen masalah terjadi ketika beberapa insiden terkait dengan akar masalah yang sama. ITSM mendefinisikan bagaimana departemen TI menginvestigasi, menganalisis, dan menghilangkan masalah agar tidak terjadi lagi.



Manajemen perubahan

Manajemen perubahan adalah penetapan praktik terbaik untuk meminimalkan gangguan layanan TI, masalah kepatuhan, dan risiko lain yang mungkin timbul dari perubahan yang dilakukan pada sistem penting.

Manajemen konfigurasi

Manajemen konfigurasi adalah proses pelacakan item konfigurasi untuk komponen perangkat keras dan perangkat lunak. Alat bantu seperti database manajemen konfigurasi dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan pusat semua aset TI dan hubungan di antara mereka.

Manajemen permintaan layanan

Permintaan layanan untuk aset, izin, atau lisensi baru dapat berasal dari karyawan, pelanggan, atau mitra. Manajemen permintaan layanan menentukan metode yang paling efisien dan akurat untuk mengabulkan atau menolak permintaan ini, sering kali dengan menggunakan kombinasi otomatisasi dan kemampuan layanan mandiri.

Katalog layanan

Katalog layanan adalah direktori yang dapat diintegrasikan dengan manajemen permintaan layanan. Diakses melalui menu atau portal, katalog ini mendaftar layanan TI yang tersedia untuk pengguna di seluruh organisasi.

Manajemen pengetahuan

Manajemen pengetahuan (KM) adalah proses mengidentifikasi, mengorganisir, menyimpan, dan menyebarkan informasi di dalam sebuah organisasi. Basis pengetahuan layanan mandiri yang dapat dicari biasanya merupakan alat KM inti. Ini memberi pengguna di seluruh organisasi akses mudah ke masalah dan resolusi terkait layanan TI, metrik, dokumentasi, topik teknologi, dan sumber daya lainnya.

Manajemen tingkat layanan

Manajemen tingkat layanan adalah proses membuat, melacak, dan mengelola siklus hidup perjanjian tingkat layanan (SLA). SLA adalah kontrak antara profesional TI dan pelanggan yang menentukan tingkat layanan tertentu yang dibutuhkan atau diinginkan, dan konsekuensi jika tidak memenuhi target tersebut.

Meja layanan TI

Dalam ITSM, meja layanan TI adalah titik pusat kontak untuk menangani dan mengelola semua insiden, masalah, dan permintaan. Lebih dari sekadar meja bantuan sederhana, ia juga menangani lisensi perangkat lunak, penyedia layanan, penetapan harga, dan kontrak pihak ketiga serta memelihara portal layanan mandiri dan basis pengetahuan.