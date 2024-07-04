Pemangku kepentingan dapat bervariasi bergantung pada ukuran organisasi dan sifat perubahan. Misalnya, jika Anda mengubah proses yang secara langsung berdampak pada produk yang Anda tawarkan kepada pelanggan, maka pelanggan Anda adalah pemangku kepentingan yang penting. Namun jika Anda mengubah alat teknologi internal, klien Anda mungkin bukan pemangku kepentingan penting.

Untuk menentukan pemangku kepentingan yang diperlukan untuk strategi manajemen perubahan Anda, tentukan ruang lingkup perubahan terlebih dahulu. Selanjutnya, tentukan siapa yang secara konsisten menggunakan dan mengoperasikan proses saat ini. Libatkan para pemangku kepentingan tersebut pada awalnya; seiring dengan kemajuan Anda, Anda mungkin akan menemukan lebih banyak pemangku kepentingan utama yang perlu dipertimbangkan. Seperti yang telah dibahas, penting untuk bersikap fleksibel dalam menyesuaikan proses manajemen perubahan Anda. Pada berbagai tahap, strategi manajemen perubahan mungkin perlu melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan yang umum dalam manajemen perubahan biasanya adalah para eksekutif dan pimpinan, manajer menengah, karyawan lini depan, pengembang, manajer proyek, pakar bidang tertentu (UKM), dan mungkin juga pelanggan. Untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam manajemen perubahan, pertimbangkan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut: