Apa yang dimaksud dengan transformasi digital?

Saat ini, pelanggan berharap dapat melakukan bisnis, melakukan pekerjaan dan menjalani kehidupan mereka menggunakan rangkaian teknologi terbaru. Mereka mengharapkan kemampuan ini dari mana saja mereka berada, kapan saja mereka mau, menggunakan perangkat pilihannya, dan dengan informasi dan konten yang dipersonalisasi yang dapat diakses dengan mudah. Tujuan utama transformasi digital adalah untuk memenuhi harapan ini.

Implementasi transformasi digital setiap organisasi berbeda-beda. Hal ini dapat dimulai dengan satu proyek teknologi yang terfokus, atau sebagai inisiatif menyeluruh di seluruh perusahaan. Mulai dari mengintegrasikan teknologi digital dan solusi digital ke dalam proses dan produk yang sudah ada, hingga menciptakan kembali proses dan produk atau menciptakan aliran pendapatan yang sama sekali baru dengan menggunakan teknologi yang masih baru.

Para ahli setuju bahwa transformasi digital sama pentingnya melibatkan transformasi bisnis dan manajemen perubahan, sebagaimana menggantikan proses analog atau memodernisasi TI yang sudah ada. Meskipun sering dipimpin oleh Chief Information Officer (CIO), transformasi ini memerlukan keterlibatan seluruh jajaran C-suite untuk menyelaraskan teknologi dan metode berbasis data baru yang dapat meningkatkan pengalaman pelanggan, memberdayakan karyawan, dan mencapai tujuan bisnis.

Tetapi, yang paling penting, perusahaan harus membuat kerangka kerja transformasi digital dan memantau peningkatan melalui pelacakan indikator kinerja utama (KPI) untuk melihat apakah pekerjaan memberikan hasil.