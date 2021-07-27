Apa itu otomatisasi?

Otomatisasi menjadi semakin banyak ditemukan di dunia modern dan memiliki aplikasi yang tak terhitung jumlahnya, termasuk: aplikasi perusahaan seperti otomatisasi proses bisnis (BPA), AIOps, dan otomatisasi perusahaan, aplikasi otomatisasi industri seperti robotika yang digunakan dalam manufaktur otomotif, dan aplikasi konsumen seperti otomatisasi rumah.



Perangkat lunak dan teknologi otomatisasi digunakan di beragam industri, mulai dari keuangan hingga layanan kesehatan, utilitas hingga pertahanan, dan hampir semua bidang di antaranya. Otomatisasi dapat digunakan di semua aspek fungsi bisnis, dan organisasi yang menggunakannya dengan paling efektif akan memperoleh keunggulan kompetitif yang signifikan.

Organisasi menggunakan otomatisasi untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas, meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan, mengurangi biaya dan kesalahan operasional, mematuhi standar kepatuhan, mengoptimalkan efisiensi operasional, dan banyak lagi. Otomatisasi adalah komponen kunci dari transformasi digital, dan sangat berharga dalam membantu skala bisnis.