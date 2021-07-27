Apa itu otomatisasi?

Otomatisasi adalah penerapan teknologi, program, robotika, atau proses untuk mencapai hasil dengan input manusia yang minimal.
Otomatisasi menjadi semakin banyak ditemukan di dunia modern dan memiliki aplikasi yang tak terhitung jumlahnya, termasuk: aplikasi perusahaan seperti otomatisasi proses bisnis (BPA), AIOps, dan otomatisasi perusahaan, aplikasi otomatisasi industri seperti robotika yang digunakan dalam manufaktur otomotif, dan aplikasi konsumen seperti otomatisasi rumah.
Perangkat lunak dan teknologi otomatisasi digunakan di beragam industri, mulai dari keuangan hingga layanan kesehatan, utilitas hingga pertahanan, dan hampir semua bidang di antaranya. Otomatisasi dapat digunakan di semua aspek fungsi bisnis, dan organisasi yang menggunakannya dengan paling efektif akan memperoleh keunggulan kompetitif yang signifikan.
Organisasi menggunakan otomatisasi untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas, meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan, mengurangi biaya dan kesalahan operasional, mematuhi standar kepatuhan, mengoptimalkan efisiensi operasional, dan banyak lagi. Otomatisasi adalah komponen kunci dari transformasi digital, dan sangat berharga dalam membantu skala bisnis.
Otomatisasi dasar atau tugas membutuhkan tugas rutin yang sederhana dan mengotomatiskannya. Otomatisasi dasar digunakan untuk mendigitalkan, merampingkan, dan memusatkan tugas-tugas manual seperti mendistribusikan materi orientasi kepada karyawan baru, meneruskan dokumen untuk persetujuan, atau secara otomatis mengirim faktur ke klien.
Menggunakan otomatisasi alih-alih pekerja manusia untuk menyelesaikan tugas-tugas ini membantu menghilangkan kesalahan, mempercepat laju pekerjaan transaksional, dan membebaskan karyawan dari tugas-tugas yang memakan waktu, memungkinkan mereka untuk fokus pada nilai yang lebih tinggi, pekerjaan yang lebih bermakna.
Otomatisasi proses mengambil proses multilangkah yang lebih kompleks dan berulang (terkadang melibatkan banyak sistem) lalu mengotomatiskannya. Otomatisasi proses membantu menghadirkan keseragaman dan transparansi yang lebih besar pada proses bisnis dan TI.
Otomatisasi proses dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnis, membantu memberikan insight baru tentang tantangan bisnis dan TI, serta memunculkan solusi dengan menggunakan pengambilan keputusan berbasis aturan. Penambangan proses, otomatisasi alur kerja, manajemen proses bisnis (BPM), dan otomatisasi proses robot (RPA) adalah contoh otomatisasi proses.
Otomatisasi cerdas adalah bentuk otomatisasi yang lebih canggih yang menggabungkan kecerdasan buatan (AI), manajemen proses bisnis, dan kemampuan otomatisasi proses robot untuk merampingkan dan meningkatkan pengambilan keputusan di seluruh organisasi.
Misalnya, agen virtual yang didukung oleh teknologi seperti pemrosesan bahasa alami, pencarian cerdas, dan RPA dapat mengurangi biaya dan memberdayakan karyawan dan pelanggan eksternal. Otomatisasi semacam itu berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pengalaman pelanggan yang optimal. AIOps dan asisten AI adalah contoh lain dari praktik otomatisasi cerdas.
Penggunaan serangkaian proses berulang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Otomatisasi dapat mendorong nilai bisnis di berbagai bidang, termasuk:
Otomatisasi bisnis mengacu pada teknologi yang digunakan untuk mengotomatiskan tugas dan proses berulang untuk merampingkan alur kerja bisnis dan sistem teknologi informasi (TI). Solusi ini dapat disesuaikan secara khusus untuk kebutuhan suatu organisasi.
Solusi manajemen konten menangkap, menyimpan, mengaktifkan, menganalisis, dan mengotomatiskan konten bisnis.
Solusi pemrosesan dokumen menggunakan teknologi kecerdasan buatan seperti machine learning dan pemrosesan bahasa alami untuk merampingkan pemrosesan dokumen bisnis.
Solusi manajemen dokumen menangkap, melacak, dan menyimpan informasi dari dokumen digital.
Solusi otomatisasi alur kerja menggunakan logika dan algoritme berbasis aturan untuk melakukan tugas dengan interaksi manusia terbatas atau tanpa interaksi manusia.
Solusi manajemen keputusan memodelkan, mengelola, dan mengotomatiskan keputusan bisnis melalui machine learning.
Solusi pemetaan proses dapat meningkatkan operasi dengan mengidentifikasi hambatan dan memungkinkan kolaborasi dan orkestrasi lintas organisasi.
Otomatisasi TI adalah pembuatan dan implementasi sistem dan perangkat lunak otomatis sebagai pengganti kegiatan manual yang memakan waktu yang sebelumnya membutuhkan intervensi manusia. Otomatisasi TI membantu mempercepat penerapan dan konfigurasi infrastruktur dan aplikasi TI serta meningkatkan proses di setiap tahap siklus operasional.
Solusi observabilitas meningkatkan kemampuan pemantauan kinerja aplikasi, memberikan pemahaman yang lebih besar tentang kinerja sistem dan konteks yang diperlukan untuk menyelesaikan insiden lebih cepat.
Solusi otomatisasi cloud mengurangi atau menghilangkan pekerjaan manual yang terkait dengan penyediaan, konfigurasi, dan pengelolaan lingkungan cloud. Otomatisasi cloud membantu mendorong efisiensi di cloud dan memungkinkan organisasi memanfaatkan sepenuhnya manfaat yang ditawarkan komputasi cloud, seperti kemampuan mengakses sumber daya cloud sesuai permintaan.
Solusi pengoptimalan biaya cloud hybrid membantu menghilangkan dugaan dalam sumber daya cloud dengan otomatisasi berkelanjutan yang menghemat waktu dan mengoptimalkan biaya.
Solusi manajemen kinerja jaringan mengoptimalkan operasi TI dengan insight yang cerdas dan berkontribusi pada peningkatan ketahanan dan ketersediaan jaringan.
Integrasi adalah koneksi data, aplikasi, API, dan perangkat di seluruh organisasi TI Anda agar lebih efisien, produktif, dan tangkas.
Solusi manajemen API membantu membuat, mengelola, mengamankan, mensosialisasikan, dan memonetisasi antarmuka pemrograman aplikasi web atau API.
Solusi integrasi aplikasi menghubungkan aplikasi dan data.
Sebelumnya dikenal sebagai pekerja digital, asisten AI adalah robot perangkat lunak (atau bot) yang dilatih untuk bekerja dengan manusia, atau secara mandiri, untuk melakukan tugas atau proses tertentu. Asisten AI menggunakan berbagai keterampilan dan kemampuan AI, seperti machine learning, visi komputer, dan pemrosesan bahasa alami.
Kecerdasan buatan untuk operasi TI (AIOps) menggunakan AI untuk meningkatkan dan mengotomatiskan layanan TI dan manajemen operasi. Dengan mengintegrasikan alat operasi TI manual yang terpisah ke dalam platform operasi TI tunggal, cerdas, dan otomatis, AIOps memberikan visibilitas dan konteks menyeluruh. Tim operasi menggunakan visibilitas ini untuk merespons dengan lebih cepat, bahkan secara proaktif, terhadap peristiwa yang jika dibiarkan, dapat menyebabkan perlambatan dan pemadaman.
Kecerdasan buatan, atau AI, adalah teknologi yang memungkinkan komputer dan mesin mensimulasikan kecerdasan manusia dan kemampuan pemecahan masalah. Machine learning, pemrosesan bahasa alami, dan visi komputer adalah bidang kecerdasan buatan.
Chief automation officer (CAO) (tautan berada di luar ibm.com) adalah peran yang muncul dengan cepat yang semakin penting karena dampak positif otomatisasi terhadap bisnis di seluruh industri. CAO bertanggung jawab untuk menerapkan proses bisnis dan keputusan operasi TI di seluruh perusahaan untuk menentukan jenis platform dan strategi otomatisasi apa yang paling cocok untuk setiap inisiatif bisnis. CAO bekerja dengan berbagai pemimpin di semua pilar bisnis seperti TI, operasi, dan keamanan siber.
Visi komputer adalah bidang kecerdasan buatan yang menggunakan machine learning dan jaringan neural untuk mengajari komputer dan sistem untuk mendapatkan informasi yang bermakna dari gambar digital, video, dan input visual lainnya, dan untuk membuat rekomendasi atau mengambil tindakan ketika cacat atau masalah teridentifikasi.
TI ramah lingkungan atau berkelanjutan menempatkan fokus pada pembuatan dan pengoperasian pusat data yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Perusahaan dapat menggunakan otomatisasi dalam tindakan sumber daya untuk secara proaktif memastikan kinerja sistem dengan penggunaan sumber daya komputasi, penyimpanan, dan jaringan yang paling efisien. Hal ini membantu organisasi menghindari pemborosan pengeluaran dan pemborosan energi, yang biasanya terjadi di lingkungan yang terlalu banyak menyediakan layanan.
Hiperotomatisasi adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai teknologi dan alat untuk mengotomatisasi secara efisien di seluruh rangkaian proses, lingkungan, dan alur kerja bisnis dan TI yang paling luas.
Kode rendah dan no-kode mengacu pada perangkat lunak alur kerja yang memerlukan pengkodean minimal (kode rendah) atau tanpa pengkodean (no-code) yang memungkinkan pakar lini bisnis nonteknis mengotomatiskan proses dengan menggunakan desainer visual atau pemrosesan bahasa alami.
Machine learning (ML) adalah cabang kecerdasan buatan (AI) dan ilmu komputer yang berfokus pada penggunaan data dan algoritma untuk memungkinkan AI meniru cara manusia belajar, secara bertahap meningkatkan akurasinya. Diterapkan pada otomatisasi TI, machine learning digunakan untuk mendeteksi anomali, mengubah rute proses, memicu proses baru, dan membuat rekomendasi tindakan.
Pemrosesan bahasa alami, atau NLP, menggabungkan linguistik komputasi, yaitu pemodelan berbasis aturan bahasa manusia, dengan model statistik dan machine learning untuk memungkinkan komputer dan perangkat digital mengenali, memahami, dan menghasilkan teks dan ucapan. Pemrosesan bahasa alami sering digunakan dalam chatbot modern untuk membantu chabot menafsirkan pertanyaan pengguna dan mengotomatiskan respons terhadap pertanyaan tersebut.
Temukan bagaimana otomatisasi berdampak tinggi dapat membantu menjadikan sistem TI Anda lebih proaktif, memproses lebih efisien, dan karyawan lebih produktif.
Temukan bagaimana AI untuk operasi TI memberikan insight yang Anda butuhkan untuk membantu mendorong kinerja bisnis yang luar biasa.
Mengotomatiskan alur kerja bisnis, mengintegrasikan sistem bisnis dengan lancar, mendapatkan insight tentang operasi, dan menciptakan tenaga kerja yang lebih kuat dan produktif.
Mempercepat pengembangan, meminimalkan pemadaman yang tidak direncanakan, dan mengurangi waktu untuk mengelola dan memantau, dengan tetap mempertahankan keamanan, tata kelola, dan ketersediaan yang lebih baik.
Menghubungkan aplikasi, data, proses bisnis, dan layanan, baik yang di-hosting secara on premises, di cloud pribadi, atau dalam lingkungan cloud publik.
Terapkan, kendalikan, dan kelola infrastruktur IBM Cloud Anda dengan alat yang kaya fitur dan API terbuka yang kuat.
Layanan konsultasi otomatisasi ekstrem dari IBM Consulting memungkinkan perusahaan untuk beralih dari sekadar otomatisasi tugas sederhana menjadi menangani proses-proses berprofil tinggi, yang berhubungan langsung dengan pelanggan, dan menghasilkan pendapatan dengan adopsi dan skala bawaan.
Mulailah perjalanan otomatisasi Anda dengan IBM Robotic Process Automation (RPA). RPA adalah solusi yang didorong oleh AI yang membantu Anda mengotomatiskan lebih banyak proses bisnis dan TI dalam skala besar dengan kemudahan dan kecepatan RPA tradisional.