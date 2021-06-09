Apa itu manajemen dokumen?

Manajemen dokumen adalah sistem atau proses yang digunakan untuk menangkap, melacak, dan menyimpan dokumen elektronik seperti PDF, file pengolah kata, dan gambar digital dari konten berbasis kertas.
Manajemen dokumen dapat menghemat waktu dan uang Anda. Sistem ini menyediakan keamanan dokumen, kontrol akses, penyimpanan terpusat, jejak audit, serta pencarian dan pengambilan yang disederhanakan.
Penyimpanan kertas mungkin memerlukan ruang fisik yang signifikan. Platform manajemen dokumen dapat mengintegrasikan dokumen-dokumen berbeda untuk kontrol, akses, dan efisiensi proses yang lebih baik. Platform ini menawarkan keuntungan dalam hal pencarian informasi, keamanan, tata kelola, dan biaya operasi yang lebih rendah. Terlebih lagi, pengelolaan arsip yang tepat kini menjadi sebuah kewajiban hukum.
Kurangi biaya dan tingkatkan hubungan
Lihat bagaimana Turkcell Global Bilgi menerapkan penangkapan dokumen. Dengan menggunakan solusi yang bisa membaca tulisan tangan dan formulir serta angka, mereka telah mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
Manajemen dokumen telah berkembang dari kertas digital hingga mencakup keamanan, audit, dan banyak lagi.
Kapasitas penyimpanan server lebih besar dari lemari arsip fisik atau gudang.
Sistem bervariasi dalam ruang lingkupnya tetapi berbagi atribut yang sama seperti pengindeksan, kontrol versi, dan banyak lagi.
Layanan penangkapan berkemampuan AI menghilangkan kebutuhan akan templat.
Pemrosesan berbasis cloud mengurangi biaya penerapan dan manajemen.
Alat dapat menandai data yang dilindungi untuk disunting atau dialihkan.
Banyak solusi menawarkan strategi ekstraksi data yang berharga.
Capai kinerja yang lebih baik dengan menerapkan otomatisasi cerdas untuk mengubah operasi inti.
Tangkap dan simpan dokumen bervolume tinggi termasuk kumpulan data XML, laporan keluar, dan banyak lagi.
Merampingkan penangkapan, pengenalan, dan klasifikasi dokumen untuk pengguna dan dalam aplikasi.
Kelola informasi tetap dalam volume besar dengan akses cepat dan kaya fitur keamanan ke konten perusahaan.
Gunakan alat dan kemampuan dengan kode rendah untuk membantu menciptakan aplikasi bisnis yang bermakna di cloud apa pun.
Rancang otomatisasi dengan AI tertanam dengan alat kode rendah dan tanpa kode, tetapkan tugas ke bot, dan lacak kinerja dengan IBM Cloud Pak for Business Automation. Kompatibel dengan cloud hybrid apa pun, rangkaian komponen perangkat lunak terintegrasi yang modular ini dibuat untuk mengubah alur kerja yang terfragmentasi dan mempercepat pertumbuhan bisnis.