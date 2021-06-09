Apa itu manajemen dokumen?

Manajemen dokumen adalah sistem atau proses yang digunakan untuk menangkap, melacak, dan menyimpan dokumen elektronik seperti PDF, file pengolah kata, dan gambar digital dari konten berbasis kertas.

Manajemen dokumen dapat menghemat waktu dan uang Anda. Sistem ini menyediakan keamanan dokumen, kontrol akses, penyimpanan terpusat, jejak audit, serta pencarian dan pengambilan yang disederhanakan.

 Apa pentingnya manajemen dokumen?

Penyimpanan kertas mungkin memerlukan ruang fisik yang signifikan. Platform manajemen dokumen dapat mengintegrasikan dokumen-dokumen berbeda untuk kontrol, akses, dan efisiensi proses yang lebih baik. Platform ini menawarkan keuntungan dalam hal pencarian informasi, keamanan, tata kelola, dan biaya operasi yang lebih rendah. Terlebih lagi, pengelolaan arsip yang tepat kini menjadi sebuah kewajiban hukum.
Layanan pelanggan yang lebih baik

Kurangi biaya dan tingkatkan hubungan
Lihat bagaimana Turkcell Global Bilgi menerapkan penangkapan dokumen. Dengan menggunakan solusi yang bisa membaca tulisan tangan dan formulir serta angka, mereka telah mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
 
Poin-poin penting dalam manajemen dokumen
Lebih sedikit kertas, lebih banyak fungsionalitas

Manajemen dokumen telah berkembang dari kertas digital hingga mencakup keamanan, audit, dan banyak lagi.
Lebih banyak kapasitas penyimpanan

Kapasitas penyimpanan server lebih besar dari lemari arsip fisik atau gudang.  
Atribut umum

Sistem bervariasi dalam ruang lingkupnya tetapi berbagi atribut yang sama seperti pengindeksan, kontrol versi, dan banyak lagi.  
Tantangan umum manajemen dokumen
Templat untuk jenis dokumen baru

Layanan penangkapan berkemampuan AI menghilangkan kebutuhan akan templat.
Dana tambahan untuk menerapkan server

Pemrosesan berbasis cloud mengurangi biaya penerapan dan manajemen.
Manajemen data yang sensitif

Alat dapat menandai data yang dilindungi untuk disunting atau dialihkan.
Analitik yang terbatas

Banyak solusi menawarkan strategi ekstraksi data yang berharga.  
Solusi manajemen dokumen
IBM® Cloud Pak for Business Automation

Capai kinerja yang lebih baik dengan menerapkan otomatisasi cerdas untuk mengubah operasi inti.

IBM Content Manager OnDemand

Tangkap dan simpan dokumen bervolume tinggi termasuk kumpulan data XML, laporan keluar, dan banyak lagi.

IBM Datacap on Cloud

Merampingkan penangkapan, pengenalan, dan klasifikasi dokumen untuk pengguna dan dalam aplikasi.

IBM FileNet Image Services

Kelola informasi tetap dalam volume besar dengan akses cepat dan kaya fitur keamanan ke konten perusahaan.

IBM FileNet Content Manager

Gunakan alat dan kemampuan dengan kode rendah untuk membantu menciptakan aplikasi bisnis yang bermakna di cloud apa pun.

Ambil langkah selanjutnya

Rancang otomatisasi dengan AI tertanam dengan alat kode rendah dan tanpa kode, tetapkan tugas ke bot, dan lacak kinerja dengan IBM Cloud Pak for Business Automation. Kompatibel dengan cloud hybrid apa pun, rangkaian komponen perangkat lunak terintegrasi yang modular ini dibuat untuk mengubah alur kerja yang terfragmentasi dan mempercepat pertumbuhan bisnis.

