Apa itu penambangan proses?

Dengan menggabungkan penambangan data dan analisis proses, organisasi dapat menambang data log dari sistem informasi mereka untuk memahami kinerja proses mereka, mengungkapkan hambatan dan area lain untuk perbaikan. Process mining memanfaatkan pendekatan berbasis data untuk optimasi proses, yang memungkinkan para manajer untuk tetap objektif dalam pengambilan keputusan seputar alokasi sumber daya untuk proses yang ada.

Sistem informasi, seperti alat perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) atau manajemen hubungan pelanggan (CRM), menyediakan jejak audit proses dengan data log masing-masing. Penambangan proses menggunakan data dari sistem TI untuk membuat model proses atau grafik proses dari proses nyata. Dari sini, proses menyeluruh diperiksa, dan rinciannya serta segala variasi diuraikan.

Algoritma khusus juga dapat memberikan insight tentang akar masalah penyimpangan dari norma. Algoritme dan visualisasi ini memungkinkan manajemen untuk melihat apakah proses mereka berfungsi sebagaimana mestinya; jika tidak, mereka membekali mereka dengan informasi untuk menjustifikasi dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mengoptimalkannya. Mereka juga dapat menemukan peluang untuk menggabungkan otomatisasi proses robotik (RPA) ke dalam proses, mempercepat segala inisiatif otomatisasi untuk perusahaan.

Penambangan proses berfokus pada perspektif yang berbeda, seperti aliran kontrol, organisasi, kasus dan stempel waktu. Meskipun sebagian besar pekerjaan di sekitar penambangan proses berfokus pada urutan aktivitas, yaitu, kontrol, perspektif lain juga memberikan informasi yang berharga bagi tim manajemen. Perspektif organisasi dapat menampilkan berbagai sumber daya dalam suatu proses, seperti peran pekerjaan individu atau departemen, dan perspektif waktu dapat menunjukkan kemacetan dengan mengukur waktu pemrosesan berbagai peristiwa dalam suatu proses.

Pada tahun 2011, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) menerbitkan Manifesto Penambangan Proses dalam upaya untuk memajukan adopsi penambangan proses dengan tujuan mendesain ulang operasi bisnis. Meskipun para pendukung penambangan proses, seperti IEEE, mempromosikan pengadopsiannya, Gartner mencatat bahwa faktor pasar juga akan berperan dalam percepatannya. Upaya transformasi digital akan mendorong lebih banyak penyelidikan seputar proses, kemudian meningkatkan tingkat adopsi teknologi baru, seperti kecerdasan buatan, otomatisasi tugas, dan hiperotomatisasi. Laju perubahan organisasi ini juga akan mengharuskan bisnis untuk melatih ketahanan operasional agar dapat beradaptasi. Akibatnya, perusahaan akan semakin bersandar pada alat penambangan proses untuk mencapai hasil bisnis mereka.