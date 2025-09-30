Apa itu penambangan proses?

Penambangan proses adalah metode penerapan algoritme khusus pada data log peristiwa untuk mengidentifikasi tren, pola, dan detail tentang bagaimana suatu proses berlangsung. Penambangan proses menerapkan ilmu data untuk menemukan, memvalidasi, dan meningkatkan alur kerja.
Dengan menggabungkan penambangan data dan analisis proses, organisasi dapat menambang data log dari sistem informasi mereka untuk memahami kinerja proses mereka, mengungkapkan hambatan dan area lain untuk perbaikan. Process mining memanfaatkan pendekatan berbasis data untuk optimasi proses, yang memungkinkan para manajer untuk tetap objektif dalam pengambilan keputusan seputar alokasi sumber daya untuk proses yang ada.
Sistem informasi, seperti alat perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) atau manajemen hubungan pelanggan (CRM), menyediakan jejak audit proses dengan data log masing-masing. Penambangan proses menggunakan data dari sistem TI untuk membuat model proses atau grafik proses dari proses nyata. Dari sini, proses menyeluruh diperiksa, dan rinciannya serta segala variasi diuraikan.
Algoritma khusus juga dapat memberikan insight tentang akar masalah penyimpangan dari norma. Algoritme dan visualisasi ini memungkinkan manajemen untuk melihat apakah proses mereka berfungsi sebagaimana mestinya; jika tidak, mereka membekali mereka dengan informasi untuk menjustifikasi dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mengoptimalkannya. Mereka juga dapat menemukan peluang untuk menggabungkan otomatisasi proses robotik (RPA) ke dalam proses, mempercepat segala inisiatif otomatisasi untuk perusahaan.
Penambangan proses berfokus pada perspektif yang berbeda, seperti aliran kontrol, organisasi, kasus dan stempel waktu. Meskipun sebagian besar pekerjaan di sekitar penambangan proses berfokus pada urutan aktivitas, yaitu, kontrol, perspektif lain juga memberikan informasi yang berharga bagi tim manajemen. Perspektif organisasi dapat menampilkan berbagai sumber daya dalam suatu proses, seperti peran pekerjaan individu atau departemen, dan perspektif waktu dapat menunjukkan kemacetan dengan mengukur waktu pemrosesan berbagai peristiwa dalam suatu proses.
Pada tahun 2011, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) menerbitkan Manifesto Penambangan Proses dalam upaya untuk memajukan adopsi penambangan proses dengan tujuan mendesain ulang operasi bisnis. Meskipun para pendukung penambangan proses, seperti IEEE, mempromosikan pengadopsiannya, Gartner mencatat bahwa faktor pasar juga akan berperan dalam percepatannya. Upaya transformasi digital akan mendorong lebih banyak penyelidikan seputar proses, kemudian meningkatkan tingkat adopsi teknologi baru, seperti kecerdasan buatan, otomatisasi tugas, dan hiperotomatisasi. Laju perubahan organisasi ini juga akan mengharuskan bisnis untuk melatih ketahanan operasional agar dapat beradaptasi. Akibatnya, perusahaan akan semakin bersandar pada alat penambangan proses untuk mencapai hasil bisnis mereka.
Wil van der Aalst, seorang ilmuwan dan profesor komputer dari Belanda, diakui atas banyak penelitian akademis seputar penambangan proses. Baik penelitiannya maupun manifesto yang disebutkan di atas menggambarkan tiga jenis penambangan proses: penemuan, kesesuaian, dan peningkatan.
Penemuan: Penemuan proses menggunakan data log peristiwa untuk membuat model proses tanpa pengaruh luar. Di bawah klasifikasi ini, model proses sebelumnya yang tidak akan ada untuk menginformasikan pengembangan model proses baru. Jenis penambangan proses ini adalah yang paling banyak diadopsi.
Kesesuaian: Pemeriksaan kesesuaian mengonfirmasi apakah model proses yang dimaksudkan tercermin dalam praktiknya. Jenis penambangan proses ini membandingkan deskripsi proses dengan model proses yang sudah ada berdasarkan data log peristiwa, mengidentifikasi setiap penyimpangan dari model yang dimaksud.
Peningkatan: Jenis penambangan proses ini juga disebut sebagai perluasan, penambangan organisasi, atau penambangan kinerja. Dalam kelas penambangan proses ini, informasi tambahan digunakan untuk meningkatkan model proses yang ada. Sebagai contoh, hasil dari pemeriksaan kesesuaian dapat membantu dalam mengidentifikasi hambatan dalam model proses, sehingga memungkinkan manajer untuk mengoptimalkan proses yang ada.
Penambangan proses berada di persimpangan manajemen proses bisnis (BPM) dan penambangan data. Meskipun penambangan proses dan penambangan data keduanya bekerja dengan data, ruang lingkup setiap kumpulan data berbeda. Penambangan proses secara khusus menggunakan data log peristiwa untuk menghasilkan model proses, yang dapat digunakan untuk menemukan, membandingkan, atau meningkatkan proses tertentu.
Ruang lingkup penambangan data jauh lebih luas, dan meluas ke berbagai kumpulan data. Ini digunakan untuk mengamati dan memprediksi perilaku, dengan aplikasi dalam perputaran pelanggan, deteksi penipuan, analisis keranjang pasar, dan banyak lagi.
Penambangan proses mengambil pendekatan yang lebih berbasis data untuk BPM, yang secara historis dikelola secara manual. BPM umumnya mengumpulkan data secara lebih informal melalui lokakarya dan wawancara dan kemudian menggunakan perangkat lunak untuk mendokumentasikan alur kerja itu sebagai peta proses. Karena data yang menginformasikan peta proses ini umumnya bersifat kualitatif, penambangan proses membawa pendekatan yang lebih kuantitatif pada masalah proses, merinci proses yang sebenarnya melalui data peristiwa.
Meningkatkan penjualan bukan satu-satunya cara untuk menghasilkan pendapatan. Metodologi Six Sigma dan lean juga menunjukkan bagaimana pengurangan biaya operasional dapat meningkatkan laba atas investasi (ROI).
Solusi penambangan proses membantu bisnis mengurangi biaya-biaya ini dengan mengukur inefisiensi dalam model operasional mereka, sehingga para pemimpin dapat membuat keputusan yang objektif tentang alokasi sumber daya. Penemuan hambatan ini tidak hanya dapat mengurangi biaya dan mempercepat peningkatan proses, tetapi juga mendorong lebih banyak inovasi, kualitas, dan retensi pelanggan yang lebih baik.
Karena penambangan proses masih merupakan disiplin yang relatif baru, masih memiliki beberapa rintangan yang harus diatasi. Beberapa tantangan tersebut meliputi:
Kualitas data: Menemukan, menggabungkan, dan membersihkan data biasanya diperlukan untuk mengaktifkan penambangan proses. Data mungkin didistribusikan melalui berbagai sumber data. Data bisa juga tidak lengkap atau berisi label atau tingkat perincian yang berbeda. Memperhitungkan perbedaan-perbedaan ini akan menjadi penting untuk informasi yang dihasilkan oleh model proses.
Penyimpangan konsep: Terkadang proses berubah saat sedang dianalisis, menghasilkan penyimpangan konsep.
Memanfaatkan solusi penambangan proses yang canggih adalah kunci untuk mencapai efisiensi dan mendorong transformasi organisasi.
Transparansi yang lebih baik: Penambangan proses menawarkan pandangan berbasis data tentang proses operasional, melampaui pemetaan proses bisnis tradisional. Visibilitas yang mendalam ini sangat penting untuk mengidentifikasi inefisiensi dan masalah kepatuhan serta memahami alur proses yang sebenarnya.
Analisis proses yang disederhanakan dan efisiensi yang ditingkatkan: Penambangan proses menggunakan data catatan peristiwa untuk menganalisis proses bisnis dengan cepat, memungkinkan visualisasi berbagai varian dan merampingkan operasi untuk mengurangi waktu siklus dan biaya. Pendekatan ini menyederhanakan manajemen dan memfasilitasi otomatisasi tugas-tugas rutin.
Pengambilan keputusan berbasis data: Penambangan proses memfasilitasi keputusan yang objektif dengan menggunakan data sistem TI. Pendekatan ini merupakan kunci dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah seperti kemacetan dan penyimpangan secara tepat.
Optimalisasi proses: Dengan terus memantau metrik kinerja proses, seperti KPI dan SLA, penambangan proses mengidentifikasi peluang untuk optimalisasi dan otomatisasi di berbagai operasi.
Tampilan proses yang berpusat pada pelanggan: Menawarkan wawasan yang mendetail mengenai perjalanan pelanggan dengan menyelaraskan interaksi pelanggan eksternal dengan operasi internal, menyoroti area yang perlu ditingkatkan dalam pengalaman pelanggan.
Standardisasi proses: Mendukung standarisasi proses di seluruh organisasi dengan mengidentifikasi variasi dan menyelaraskannya dengan model proses yang optimal. Ini membantu memastikan kinerja dan kualitas yang konsisten.
Pengalaman pelanggan yang lebih baik: Merampingkan proses dan meningkatkan efisiensi mengarah pada peningkatan pemberian layanan, sehingga mendorong kepuasan dan loyalitas pelanggan yang lebih besar.
Kualitas dan ketersediaan data: Penambangan proses yang efektif bergantung pada data berkualitas tinggi dan lengkap. Ketidakakuratan dapat mendistorsi model proses dan menyebabkan insight yang salah. Melibatkan analis data pada tahap awal dapat memastikan integritas dan kelengkapan data yang digunakan untuk penambangan proses.
Ketidakmampuan untuk menangkap tugas: Penambangan proses dapat melewatkan tugas-tugas manual di luar sistem TI yang tidak tercatat dalam log peristiwa, sehingga membatasi cakupannya dalam pengoptimalan alur kerja. Dengan mengintegrasikan penambangan tugas dengan penambangan proses, organisasi dapat mengatasi kesenjangan ini dan meningkatkan analisis alur kerja dan pengoptimalan tingkat tugas.
Rintangan integrasi: Beberapa sistem TI menimbulkan tantangan integrasi dengan penambangan proses karena kurangnya konektor atau masalah format data. Solusi pra-paket yang dirancang untuk sistem atau proses tertentu dapat menyederhanakan integrasi, membuat proses lebih lancar.
Penyimpangan konsep: Seiring dengan berkembangnya proses, bisa jadi sulit untuk terus memperbarui model penambangan proses. Dengan model yang sudah ketinggalan zaman, ada risiko yang lebih besar untuk analisis yang ketinggalan zaman. Solusi penambangan proses tingkat lanjut menganalisis proses dalam waktu yang hampir real-time, yang membantu menjaga model tetap mutakhir dan relevan.
Kompleksitas dalam organisasi besar: Dalam organisasi yang lebih besar, volume dan kompleksitas proses dapat memperbesar tantangan dari penambangan proses, yang mempengaruhi ekstraksi insight. Dengan mengadopsi teknik penambangan proses yang berpusat pada objek atau multi-level, organisasi dapat mengelola dan menganalisis proses yang kompleks dengan lebih baik.
Potensi penolakan terhadap perubahan: Perubahan signifikan dalam manajemen proses karena penambangan proses dapat menghadapi penolakan dari karyawan yang terbiasa dengan alur kerja yang ada. Manajemen perubahan yang efektif sangat penting untuk keberhasilan implementasi dan adopsi. Menerapkan strategi manajemen perubahan yang efektif, termasuk pelatihan dan keterlibatan staf, dapat memfasilitasi transisi dan adopsi yang lebih lancar.
Teknik penambangan proses digunakan untuk meningkatkan aliran proses di berbagai industri. Karena peta proses menyoroti indikator kinerja utama (KPI) yang memengaruhi kinerja, peta ini memacu bisnis untuk memeriksa kembali inefisiensi operasional mereka. Nilai dan fleksibilitas solusi penambangan proses diilustrasikan oleh contoh penggunaan berikut:
Pendidikan: Penambangan proses dapat membantu mengidentifikasi kurikulum kursus yang efektif dengan memantau dan mengevaluasi kinerja dan perilaku siswa, seperti berapa banyak waktu yang dihabiskan siswa untuk melihat materi kelas.
Keuangan: Layanan keuangan, institusi, dan operasi pengadaan menggunakan perangkat lunak penambangan proses untuk meningkatkan proses antar organisasi dan audit rekening, meningkatkan pendapatan, dan memperluas basis pelanggan mereka.
Pekerjaan umum: Penambangan proses digunakan untuk merampingkan proses penagihan untuk proyek-proyek pekerjaan umum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti perusahaan konstruksi, bisnis kebersihan, dan biro lingkungan.
Pengembangan perangkat lunak: Proses rekayasa dapat menjadi tidak teratur, dan penambangan proses dapat membantu mengidentifikasi proses yang jelas dan terdokumentasi. Hal ini juga dapat membantu administrator TI memantau proses, memungkinkan mereka memverifikasi bahwa sistem berjalan sesuai harapan.
Layanan Kesehatan: Penambangan proses memberikan rekomendasi untuk mengurangi waktu pemrosesan perawatan pasien.
E-commerce: Penambangan proses dapat memberikan insight tentang perilaku pembeli dan rekomendasi yang akurat untuk meningkatkan penjualan.
Manufaktur: Penambangan proses meningkatkan rantai pasokan dan operasi bisnis manufaktur dengan menetapkan sumber daya yang sesuai berdasarkan atribut produk. Insight mengenai waktu produksi dan alokasi sumber daya, seperti ruang penyimpanan, mesin, atau pekerja, memungkinkan manajemen dan transformasi operasional yang lebih efisien.
Manajemen layanan TI (ITSM): Penambangan proses dapat mengoptimalkan penyampaian layanan dan proses manajemen insiden. Ini memungkinkan tim TI untuk menganalisis alur kerja layanan, mengidentifikasi inefisiensi, dan meningkatkan waktu respons. Ini membantu meningkatkan dukungan TI secara keseluruhan dan kepuasan pelanggan.
