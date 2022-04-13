Apa itu penambangan tugas?

Penambangan tugas meninjau data interaksi pengguna, yang juga dikenal sebagai data desktop, untuk menilai efisiensi tugas dalam proses yang lebih besar. Jenis data ini mencakup penekanan tombol, klik mouse, dan entri data yang terjadi sebagai bagian dari penyelesaian operasi.
Teknologi ini menggunakan pengenalan karakter optik (OCR), pemrosesan bahasa alami (NLP), dan algoritma machine learning untuk menginterpretasikan dan menganalisis data ini, yang pada gilirannya memungkinkan para analis dan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi inefisiensi operasional.
Solusi penambangan tugas dianggap sebagai bagian dari penemuan proses, bagian dari proses penambangan, dan menurut “Panduan Pasar untuk Penambangan Proses” Gartner, pasar untuk teknologi ini berkembang pesat.
Karena pandemi COVID 19 terus mendorong upaya transformasi digital, adopsi teknologi task mining diantisipasi hanya akan meningkat karena manfaat terwujud sepenuhnya.
Penambangan proses berfokus pada pengoptimalan proses menyeluruh, seperti proses pengadaan secara keseluruhan. Sebaliknya, penambangan tugas berfokus pada tugas-tugas individual yang menaiki tangga menuju proses yang lebih besar, seperti persetujuan anggaran untuk utang dagang. Mereka juga terutama berbeda dalam jenis data yang mereka gunakan untuk setiap analisis.
Proses penambangan terutama bergantung pada metrik bisnis dan data log peristiwa dari sistem informasi, seperti perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) atau alat manajemen hubungan pelanggan (CRM). Sebaliknya, penambangan tugas dapat menggunakan data interaksi pengguna, yang meliputi penekanan tombol, klik mouse, atau entri data di komputer. Ini juga dapat mencakup rekaman pengguna dan tangkapan layar pada interval stempel waktu yang berbeda.
Poin data ini membantu analis dan peneliti memahami bagaimana individu berinteraksi dengan proses dan subproses untuk menyelesaikan tugas. Mereka berdua juga menggunakan teknik ilmu data untuk sampai pada insight ini untuk mengoptimalkan proses; penambangan tugas hanya memungkinkan proses ini pada tingkat yang lebih terperinci.
Sementara task mining dan RPA keduanya berfokus pada otomatisasi proses, kedua teknologi berbeda tetapi saling melengkapi dengan baik. Sementara teknologi penambangan tugas membantu bisnis mengidentifikasi hambatan dalam alur kerja proses mereka, alat RPA menerapkan dan bekerja melawan peluang otomatisasi yang ditemukan melalui analisis ini.
Alat penambangan tugas dimulai dengan mengumpulkan data dari mesin pengguna, yang dapat mencakup penekanan tombol, klik, input pengguna, rekaman, tangkapan layar, dan banyak lagi. Dari sana, kemampuan pengenalan karakter optik dapat menambahkan lebih banyak konteks tentang apa yang dilakukan pengguna.
Misalnya, mungkin melihat data stempel waktu untuk membantu menyusun garis waktu umum aktivitas dalam subproses. Setelah data tersebut terstruktur dengan tepat, machine learning dapat digunakan untuk klaster data ke dalam tugas-tugas tertentu dalam subproses, seperti “mengirimkan pesanan pembelian.”
Data kemudian dapat digabungkan dengan data log peristiwa untuk membantu menyesuaikan kinerja dengan konteks. Insight berbasis data ini membantu bisnis mengidentifikasi hambatan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasinya.
Teknik penambangan tugas telah digunakan untuk meningkatkan aliran proses di berbagai industri. Peta proses dapat membantu bisnis lebih berfokus pada indikator kinerja utama (KPI) yang penting, mendorong mereka untuk memeriksa kembali inefisiensi operasional melalui penambangan proses dan penambangan tugas.
Beberapa contoh penggunaan penambangan tugas meliputi:
Meskipun penambangan tugas dapat menghasilkan banyak manfaat, yang paling sering direalisasikan meliputi:
Namun, penambangan tugas bukannya tanpa tantangan. Beberapa kesulitan utama meliputi:
