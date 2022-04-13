Apa itu penambangan tugas?

Penambangan proses berfokus pada pengoptimalan proses menyeluruh, seperti proses pengadaan secara keseluruhan. Sebaliknya, penambangan tugas berfokus pada tugas-tugas individual yang menaiki tangga menuju proses yang lebih besar, seperti persetujuan anggaran untuk utang dagang. Mereka juga terutama berbeda dalam jenis data yang mereka gunakan untuk setiap analisis.

Proses penambangan terutama bergantung pada metrik bisnis dan data log peristiwa dari sistem informasi, seperti perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) atau alat manajemen hubungan pelanggan (CRM). Sebaliknya, penambangan tugas dapat menggunakan data interaksi pengguna, yang meliputi penekanan tombol, klik mouse, atau entri data di komputer. Ini juga dapat mencakup rekaman pengguna dan tangkapan layar pada interval stempel waktu yang berbeda.

Poin data ini membantu analis dan peneliti memahami bagaimana individu berinteraksi dengan proses dan subproses untuk menyelesaikan tugas. Mereka berdua juga menggunakan teknik ilmu data untuk sampai pada insight ini untuk mengoptimalkan proses; penambangan tugas hanya memungkinkan proses ini pada tingkat yang lebih terperinci.