Apa yang dimaksud dengan transformasi digital?

Melihat langsung satu-satunya pertandingan tenis terbesar di AS merupakan pengalaman yang luar biasa, namun tidak semua penggemar tenis bisa datang ke New York. US Open ingin memastikan bahwa lebih dari 15 juta penggemar dapat menyaksikan ratusan pertandingan turnamen melalui aplikasi dan situs web US Open. US Open menggunakan model AI generatif untuk mengolah lebih dari 7 juta data pertandingan menjadi konten digital yang memberi penggemar konteks lebih dalam tentang pertandingan yang sedang berlangsung.