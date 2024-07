Keamanan infrastruktur penting melindungi sistem komputer, aplikasi, jaringan, data, dan aset digital yang menjadi tumpuan masyarakat untuk keamanan nasional, kesehatan ekonomi, dan keselamatan publik. Di Amerika Serikat, National Institute of Standards and Technology (NIST) mengembangkan kerangka kerja keamanan siber untuk membantu penyedia layanan TI di bidang ini. Badan Keamanan Siber dan Keamanan Infrastruktur (CISA) dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS memberikan panduan tambahan.