Apa itu ransomware?

Untuk mempertahankan diri dari ancaman ransomware, sejumlah badan federal seperti CISA, NCIJFT, dan Dinas Rahasia A.S. merekomendasikan organisasi untuk mengambil tindakan pencegahan tertentu, seperti:

Mempertahankan cadangan data sensitif dan gambar sistem, idealnya pada hard drive atau perangkat lain yang dapat terputus dari jaringan.





Menerapkan patch/tambalan secara teratur untuk membantu menggagalkan serangan ransomware yang mengeksploitasi kerentanan perangkat lunak dan sistem operasi.





Memperbarui alat keamanan siber termasuk perangkat lunak anti-malware dan antivirus, firewall, alat pemantauan jaringan, dan gerbang web yang aman. Selain itu, menggunakan solusi keamanan siber perusahaan seperti orkestrasi keamanan, otomatisasi dan respons (SOAR), deteksi dan respons titik akhir (EDR), informasi keamanan dan manajemen peristiwa (SIEM), serta deteksi dan respons yang diperluas (XDR). Solusi-solusi ini membantu tim keamanan mendeteksi dan merespons ransomware secara real-time.





Pelatihan keamanan siber bagi karyawan untuk membantu pengguna mengenali dan menghindari phishing, rekayasa sosial, dan taktik lain yang dapat menyebabkan infeksi ransomware .





Menerapkan kebijakan kontrol akses termasuk autentikasi multifaktor, arsitektur zero trust, segmentasi jaringan, dan langkah-langkah serupa. Langkah-langkah ini dapat mencegah ransomware menjangkau data yang sangat sensitif, dan mencegah cryptoworm menyebar ke perangkat lain di jaringan.

Meskipun alat dekripsi untuk beberapa varian ransomware tersedia untuk umum melalui proyek-proyek seperti No More Ransom (tautan berada di luar ibm.com), remediasi infeksi ransomware aktif sering kali membutuhkan pendekatan yang beragam. Lihat Panduan Definitif IBM Security untuk Ransomware untuk contoh rencana tanggap insiden ransomware yang dimodelkan berdasarkan Siklus Hidup Tanggap Insiden National Institute of Standards and Technology (NIST).