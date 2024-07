Karena pembelajaran mendalam dan machine learning cenderung digunakan secara bergantian, ada baiknya untuk memperhatikan perbedaan di antara keduanya. Machine learning, pembelajaran mendalam, dan neural networks adalah sub-bidang kecerdasan buatan. Namun, neural networks sebenarnya adalah sub-bidang machine learning, dan pembelajaran mendalam adalah sub-bidang neural networks.

Perbedaan antara pembelajaran mendalam dan machine learning terletak pada cara belajar tiap-tiap algoritmanya. Machine learning "mendalam" dapat memanfaatkan kumpulan data berlabel, yang juga dikenal sebagai pembelajaran dengan pengawasan, untuk menginformasikan algoritmanya, tetapi tidak selalu membutuhkan kumpulan data berlabel. Pembelajaran mendalam dapat menyerap data yang tidak terstruktur dalam bentuk mentah (seperti teks atau gambar), dan secara otomatis dapat menentukan sekumpulan fitur yang membedakan kategori data yang berbeda satu sama lain. Ini menghilangkan beberapa intervensi manusia yang diperlukan dan memungkinkan penggunaan sejumlah besar data. Anda dapat menganggap pembelajaran mendalam sebagai machine learning "yang dapat diskalakan" seperti yang dicatat Lex Fridman dalam kuliah MIT ini (tautan berada di luar ibm.com).

Machine learning klasik atau "tidak mendalam" lebih bergantung pada campur tangan manusia untuk belajar. Pakar manusia menentukan hierarki fitur untuk memahami perbedaan antara input data, biasanya membutuhkan data yang lebih terstruktur untuk dipelajari.

Neural networks, atau neural networks tiruan (JST), terdiri dari lapisan-lapisan node, yang terdiri dari lapisan input, satu atau lebih lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Setiap node, atau neuron buatan, terhubung ke yang lain dan memiliki bobot dan ambang batas yang terkait. Jika output dari setiap node individu berada di atas nilai ambang batas yang ditentukan, node itu diaktifkan, data dikirim ke lapisan jaringan berikutnya. Jika tidak, tidak ada data yang diteruskan ke lapisan jaringan berikutnya oleh node itu. “Mendalam” dalam pembelajaran mendalam hanya mengacu pada jumlah lapisan dalam neural networks. Neural network yang terdiri dari lebih dari tiga lapisan, yang akan mencakup input dan hasil, dapat dianggap sebagai algoritma pembelajaran mendalam. Neural network yang hanya memiliki dua atau tiga lapisan hanyalah neural network dasar.

Pembelajaran mendalam dan neural networks dianggap mempercepat kemajuan di berbagai bidang seperti visi komputer, pemrosesan bahasa alami, dan pengenalan suara.

Lihat postingan blog “AI vs. Machine Learning vs. Deep Learning vs. Neural Networks: What’s the Difference?” (AI vs Machine Learning vs Pembelajaran Mendalam vs Neural Networks: Apa Perbedaannya?) untuk melihat lebih dekat bagaimana konsep yang berbeda berhubungan.