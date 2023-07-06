Kecerdasan buatan atau AI, istilah terluas dari ketiganya, digunakan untuk mengklasifikasikan mesin yang meniru kecerdasan manusia dan fungsi kognitif manusia seperti pemecahan masalah dan pembelajaran. AI menggunakan prediksi dan otomatisasi untuk mengoptimalkan dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks yang telah dilakukan manusia secara historis, seperti pengenalan wajah dan ucapan, pengambilan keputusan, dan terjemahan.

Kategori AI



Tiga kategori utama AI adalah:

Kecerdasan Sempit Buatan (ANI)

Kecerdasan Umum Buatan (AGI)

Kecerdasan Super Buatan (ASI)

ANI dianggap sebagai AI "lemah", sedangkan dua jenis lainnya diklasifikasikan sebagai AI "kuat". Kami mendefinisikan AI lemah berdasarkan kemampuannya untuk menyelesaikan tugas tertentu, seperti memenangkan permainan catur atau mengidentifikasi individu tertentu dalam serangkaian foto. Pemrosesan bahasa alami dan visi komputer, yang memungkinkan perusahaan mengotomatiskan tugas dan mendukung chatbot dan asisten virtual seperti Siri dan Alexa, adalah contoh ANI. Visi komputer adalah faktor dalam pengembangan mobil swakemudi.

Bentuk AI yang lebih kuat, seperti AGI dan ASI, menggabungkan perilaku manusia dengan lebih menonjol, seperti kemampuan untuk menafsirkan nada dan emosi. AI kuat ditentukan oleh kemampuannya dibandingkan dengan manusia. AGI akan tampil setara dengan manusia lain, sementara ASI, yang juga dikenal sebagai kecerdasan super, akan melampaui kecerdasan dan kemampuan manusia. Belum ada bentuk AI Kuat, tetapi riset di bidang ini sedang berlangsung.

Menggunakan AI untuk bisnis



Semakin banyak bisnis, sekitar 35% secara global, yang menggunakan AI, dan 42% lainnya sedang menjelajahi teknologi. Pengembangan AI generatif, yang menggunakan model dasar efektif yang melatih data tanpa label dalam jumlah besar, dapat disesuaikan dengan contoh penggunaan baru dan membawa fleksibilitas dan skalabilitas yang kemungkinan akan mempercepat adopsi AI secara signifikan. Dalam pengujian awal, IBM telah melihat AI generatif menghasilkan time to value hingga 70% lebih cepat daripada AI tradisional.

Baik Anda menggunakan aplikasi AI berdasarkan ML atau model dasar, AI dapat memberi bisnis Anda keunggulan kompetitif. Mengintegrasikan model AI yang disesuaikan ke dalam alur kerja dan sistem Anda, dan mengotomatiskan fungsi seperti layanan pelanggan, manajemen rantai pasokan, dan keamanan siber, dapat membantu bisnis memenuhi harapan pelanggan, baik saat ini maupun saat mereka meningkat pada masa depan.

Kuncinya adalah mengidentifikasi kumpulan data yang tepat sejak awal untuk membantu memastikan bahwa Anda menggunakan data yang berkualitas untuk mencapai keunggulan kompetitif yang paling besar. Anda juga perlu membuat arsitektur hybrid siap AI yang dapat berhasil menggunakan data di mana pun ia berada, mainframe, pusat data, cloud pribadi dan cloud publik, dan di tepi.

AI Anda harus dapat dipercaya karena jika tidak, maka akan berisiko merusak reputasi perusahaan dan menimbulkan denda dari pihak berwenang. Model yang menyesatkan dan yang mengandung bias atau yang berhalusinasi dapat merugikan privasi, hak data, dan kepercayaan pelanggan. AI Anda harus dapat dijelaskan, adil, dan transparan.