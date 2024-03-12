Dunia semakin "pintar" setiap hari, dan untuk memenuhi harapan konsumen, perusahaan semakin banyak menggunakan machine learning untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Anda dapat melihatnya digunakan di perangkat pengguna akhir (melalui pengenalan wajah untuk membuka ponsel cerdas) atau untuk mendeteksi penipuan kartu kredit (seperti memicu peringatan untuk pembelian yang tidak biasa).

Dalam kecerdasan buatan (AI) dan machine learning, ada dua pendekatan dasar: pembelajaran diawasi dan pembelajaran tidak diawasi. Perbedaan utama adalah bahwa yang satu menggunakan data berlabel untuk membantu memprediksi hasil, sementara yang lain tidak. Namun, ada beberapa nuansa antara kedua pendekatan dan area utama di mana satu pendekatan mengungguli pendekatan lainnya. Posting ini menjelaskan perbedaannya sehingga Anda dapat memilih pendekatan terbaik untuk situasi Anda.