Algoritma Apriori populer digunakan dalam analisis keranjang pasar, yang kemudian menginspirasi mesin rekomendasi pada platform musik dan toko online. Algoritma ini diterapkan pada kumpulan data transaksi untuk menemukan set item yang sering muncul bersama, sehingga dapat memprediksi kemungkinan konsumsi suatu produk berdasarkan produk lain yang dikonsumsi. Contohnya, jika saya memutar lagu “Orchid” dari Black Sabbath di Spotify, kemungkinan besar lagu lain yang muncul di saluran tersebut adalah lagu Led Zeppelin, seperti “Over the Hills and Far Away.” Ini didasarkan pada kebiasaan mendengarkan saya sebelumnya serta kebiasaan orang lain. Algoritma apriori menggunakan hash tree untuk menghitung kumpulan item, menavigasi melalui kumpulan data dengan cara yang luas.