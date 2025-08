Apa itu NLP (natural language processing atau pemrosesan bahasa alami)? 

Juga disebut pemberian tag tata bahasa, ini adalah proses menentukan bagian dari ucapan mana sebuah kata atau sepotong teks tertentu, berdasarkan penggunaan dan konteksnya. Misalnya, bagian dari ucapan mengidentifikasi “make” sebagai kata kerja dalam “I can make a paper plane”, dan sebagai kata benda dalam “What make of car do you own?