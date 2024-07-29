Mixture of Experts

Dengarkan analisis pakar tentang berita AI terbaru, tren, inovasi, dan dampaknya terhadap bisnis

Tentang Mixture of Experts

Selamat datang di podcast Mixture of Experts, rincian mingguan berita industri AI Anda. Pembawa acara Tim Hwang duduk bersama panel kelas dunia yang terdiri dari insinyur, peneliti, pemimpin produk, dan banyak lagi, yang membantu membedah berita AI dari kebisingan AI.

Dari riset terobosan hingga aplikasi praktis, setiap episode menawarkan perpaduan seimbang antara analisis pakar dan pendapat tentang ke mana industri menuju. Jelajahi bagaimana AI membentuk kembali perusahaan, mendorong efisiensi, dan membuka peluang baru untuk pertumbuhan. Apakah Anda seorang profesional berpengalaman yang ingin tetap berada di depan kurva atau penggemar yang ingin tahu tentang masa depan teknologi, Mixture of Experts memberikan insight dan pengetahuan praktis.

Modernisasi mainframe dijelaskan: COBOL dan AI

AI sebagai pembangun vs alat, modernisasi mainframe dengan COBOL, hambatan adopsi AI global, dan mengamankan agen AI melalui operasi agen.

Hub AI USD 200 Miliar India & Claude membangun kompiler C

Kesepakatan infrastruktur AI Google senilai USD 200 Miliar di India, Claude membangun kompiler C dalam 2 minggu, kerentanan keamanan agen AI dan masalah ROI perusahaan.
Penggunaan kopilot mengungkapkan pola adopsi AI

Laporan penggunaan Copilot Microsoft mengungkapkan tren adopsi AI yang mengejutkan, ditambah dorongan Ralph Wiggum, AI Summit India dan blitz iklan Super Bowl AI.
Anthropic vs OpenAI: Claude Opus 4.6 & GPT-5.3-Codex

Claude Opus 4.6 dari Anthropic dan GPT-5.3-Codex OpenAI jatuh dalam waktu satu jam. Kami menguraikan pertempuran AI perusahaan dan apa artinya bagi para pengembang.

Peluncuran Codex & kekacauan OpenClaw/MoltBook: Minggu ini di agen AI

Aplikasi OpenAI Codex diluncurkan untuk agen pengodean sementara Moltbook - jaringan sosial khusus agen mengekspos risiko keamanan. Simak Mixture of Experts minggu ini!
OpenClaw (Moltbot, Clawdbot): Agen sumber terbuka menjadi arus utama

Moltbot (sebelumnya Clawdbot) memicu revolusi agen sumber terbuka, esai remaja AI Dario Amodei, IBM Grammy IQ dan chip Maia 200 Microsoft diluncurkan.
Lomba AI baru: Inovasi perusahaan pada tahun 2026

OpenAI memperkenalkan iklan di ChatGPT, Claude Code memiliki momen terobosan dan laporan Enterprise 2030 IBV mengungkapkan masa depan inovasi AI. Dengarkan Mixture of Experts hari ini!

Analisis Claude Cowork & Apple memilih Gemini

Claude Cowork membawa agen AI ke desktop Anda, Apple beralih ke Google Gemini untuk Siri, dan Linus Torvalds merangkul pengodean vibe. Semua itu dan lebih banyak lagi di Mixture of Experts minggu ini!
Sorotan AI CES 2026: NVIDIA Rubin & gadget liar

Rubin dari NVIDIA menjanjikan peningkatan kinerja 5X, Meta mengakuisisi Manus AI seharga USD 2 Miliar, dan arsitektur MHC DeepSeek mendefinisikan ulang efisiensi pelatihan model.
Tahun AI dalam ulasan: Tren membentuk tahun 2026

Pakar kami mengulas terobosan AI 2025 dan memprediksi tren 2026. Kelangkaan perangkat keras AI, kemenangan sumber terbuka, agen super, dan evolusi multimodal dibahas.

Selami seri podcast kami tentang AI, di mana Anda akan menemukan episode tentang agen AI, model machine learning, chatbot, dan banyak lagi. Hanya dengan satu klik, jelajahi episode bulanan kami, yang dirancang untuk membantu Anda dengan mudah menemukan diskusi mendalam tentang LLM, SLM, tata kelola AI, dan AI generatif!

 

3 Januari | Episode 36 OpenAI o3, Deepseek-v3 dan taruhan AI Brundage/Marcus Tonton episode 36 10 Januari | Episode 37 CES 2025, NVIDIA DIGITS, kegagalan Apple Intelligence dan refleksi Sam Altman Tonton episode 37 17 Januari | Episode 38 Rumor penilaian Anthropic, Microsoft CoreAI, peningkatan NotebookLM, dan agen AI di bidang keuangan Tonton episode 38 24 Januari | Episode 39 Deepseek-R1, Mistral IPO, kontroversi FrontierMath dan laporan asisten kode IDC Tonton episode 39 31 Januari | Episode 40 Fakta DeepSeek vs. hype, model distilasi, dan kompetisi sumber terbuka Tonton episode 40 7 Februari | Episode 41 Riset mendalam OpenAI, o3-mini, AI Action Summit, dan Pengklasifikasi Konstitusional Anthropic Tonton episode 41 14 Februari | Episode 42 Paris AI Summit, “Tiga Pengamatan” tulisan Altman, dan Indeks Ekonomi Anthropic Tonton episode 42 21 Februari | Episode 43 Riset Mendalam, chip inferensi OpenAI, VLM kecil, dan posting pekerjaan agen AI Tonton episode 43 27 Februari | Episode 44 Claude 3.7 Sonnet, agen BeeAI, Granite 3.2 dan ketidaksejajaran yang muncul Tonton episode 44 7 Maret | Episode 45 Lompatan Quantum, Protokol Konteks Model, IPO CoreWeave, dan pendamping suara AI Tonton episode 45 14 Maret | Episode 46 Claude 3.7 Sonnet, agen BeeAI, Granite 3.2 dan ketidaksejajaran yang muncul Tonton episode 46 21 Maret | Episode 47 NVIDIA GTC, model penalaran Baidu, dan generasi gambar Gemini AI Tonton episode 47 28 Maret | Episode 48 DeepSeek-v3-0324, Gemini Canvas dan pembuatan gambar GPT-4o Tonton episode 48
3 Mei | Episode 1 Kendala Rabbit AI, chatbot GPT-2, dan OpenAI dan Financial Times Tonton episode 1 10 Mei | Episode 2 Status sumber terbuka, InspectorRAGet, dan apa yang sedang terjadi dengan Kolmogorov-Arnold Networks Tonton episode 2 17 Mei | Episode 3 GPT-4o, ikhtisar AI dan masa depan multimodal kami Tonton episode 3 24 Mei | Episode 4 Scarlett Johansson, FMTI dan Think 2024 Tonton episode 4 31 Mei | Episode 5 Ikhtisar AI Google, Golde Gate Claude, “komputer paus” dan undang-undang penskalaan Tonton episode 5 7 Juni | Episode 6 Keamanan AI, pembandingan RAG, dan AI yang bertanggung jawab di Konferensi ACM FAccT Tonton episode 6 14 Juni | Episode 7 Reaksi WWDC24 Apple dan interpretabilitas mekanistik Tonton episode 7 21 Juni | Episode 8 Model Nemotron-4 340B NVIDIA, Safe Superintelligence Inc. dan agen AI Tonton episode 8 28 Juni | Episode 9 Claude 3.5 Sonnet, BIRD-SQL dan slop AI terbaru Tonton episode 9 3 Juli | Episode 10 Perangkat keras AI: Pelatihan, inferensi, perangkat, dan pengoptimalan model Tonton episode 10 12 Juli | Episode 11 AI di Wimbledon, ChatGPT untuk pengodean dan penskalaan dengan persona AI Tonton episode 11 19 Juli | Episode 12 Laporan Goldman Sachs Gen AI, Claude 2.0 Engineer dan tuntutan hukum RIAA Tonton episode 12 26 Juli | Episode 13 Llama 3.1 dari Meta, Mistral Large 2 dan minat besar pada model kecil Tonton episode 13 2 Agustus | Episode 14 SAM 2, friend.com dan akankah proyek gen AI ditinggalkan? Tonton episode 14 9 Agustus | Episode 15 Output Terstruktur OpenAI, “akuisisi” character.ai, dan apakah itu gelembung AI? Tonton episode 15 16 Agustus | Episode 16 Biaya Pelanggaran Data 2024 dan Proyek Strawberry OpenAI Tonton episode 16 23 Agustus | Episode 17 Agen Q, tidak ada AI dalam seni dan AMD mengakuisisi ZT Systems Tonton episode 17 30 Agustus | Episode 18 Hype kursor, Perplexity memperkenalkan iklan dan AI di US Open Tonton episode 18 6 September | Episode 19 Robot NEO 1X, chip OpenAI, The AI Scientist, dan masa depan rekayasa prompt Tonton episode 19 13 September | Episode 20 Apple Intelligence, Reflection 70B, agen AI sumber terbuka, dan ide riset LLM Tonton episode 20 20 September | Episode 21 Pratinjau OpenAI o1, Agentforce, AI dalam sepak bola fantasi dan machine unlearning Tonton episode 21 27 September | Episode 22 Llama 3.2, AI Snake Oil dan gen AI untuk keberlanjutan Tonton episode 22 4 Oktober | Episode 23 NotebookLM, OpenAI DevDay dan akankah AI mencegah serangan phishing? Tonton episode 23 11 Oktober | Episode 24 AI di Nobel, kedatangan DGX B200 dan putaran pendanaan USD 40 juta Tidak Terstruktur Tonton episode 24 18 Oktober | Episode 25 18 Oktober | Episode 25 Mesin Kasih Sayang, Entropix, AI dan pemilu, dan GSM8K Tonton episode 25 25 Oktober | Episode 26 IBM Granite 3.0, model AI Nemotron dari NVIDIA dan penggalangan dana dari Perplexity Tonton episode 26 1 November | Episode 27 Masa depan agen, konsumsi energi AI, penggunaan komputer Anthropic, dan AI watermarking Google Tonton episode 27 8 November | Episode 28 SearchGPT, dari Naptime hingga Big Sleep, dan pembaruan GitHub Octoverse Tonton episode 28 15 November | Episode 29 Menskalakan AI, masa depan yang dipimpin oleh agen AI, dan perlombaan menuju AGI Tonton episode 29 22 November | Episode 30 “Memori yang hampir tak terbatas,” Microsoft Ignite, FrontierMath dan AlphaFold3 Tonton episode 30 27 November | Episode 31 AI dalam pendidikan: Keamanan, literasi, dan prediksi Tonton episode 31 6 Desember | Episode 32 Di dalam AWS re:Invent 2024, LLM Flowbreaking dan David Mayer Tonton episode 32 13 Desember | Episode 33 12 Hari OpenAI, NeurIPS, ARC Prize dan Llama 3.3 70B Tonton episode 33 20 Desember | Episode 34 IBM Granite 3.1, NVIDIA Jetson, mencuri model AI dan sedang melakukan prapelatihan? Tonton episode 34 27 Desember | Episode 35 Rewind 2024: Terobosan dalam model AI, agen, perangkat keras, dan produk Tonton episode 35

