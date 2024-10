Bidirectional recurrent neural networks (BRNN)



Sementara RNN searah hanya dapat diambil dari input sebelumnya untuk membuat prediksi tentang kondisi saat ini, RNN dua arah, atau BRNN, menarik data masa depan untuk meningkatkan keakuratannya. Kembali ke contoh "feeling under the weather", model yang didasarkan pada BRNN dapat memprediksi dengan lebih baik bahwa kata kedua dalam frasa tersebut adalah "under" jika ia mengetahui bahwa kata terakhir dalam urutan tersebut adalah "weather".