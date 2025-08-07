Apa itu parameter LLM?

Bobot adalah nilai numerik yang menunjukkan pentingnya bagi LLM untuk menetapkan input tertentu. Tidak semua input diperlakukan sama oleh model kecerdasan buatan (AI) saat menghasilkan respons. Semakin tinggi bobot input, semakin relevan input dengan output model.

Pengaturan parameter yang dapat dilatih seperti bobot dikonfigurasikan oleh algoritma pembelajaran model selama proses pelatihan. Algoritma pembelajaran mengukur kinerja model machine learning (ML) dengan fungsi kerugian , yang berupaya meminimalkan kesalahan dengan mengoptimalkan parameter model .

Dalam jaringan neural, bobot adalah pengali yang menentukan kekuatan sinyal dari satu lapisan neuron ke lapisan neuron berikutnya. Sinyal harus memenuhi ambang kekuatan fungsi aktivasi untuk melewati jaringan. Dengan demikian, bobot secara langsung memengaruhi cara jaringan menyebarkan data melalui lapisannya.