Apa itu pencarian cerdas?

Sistem pengambilan informasi perusahaan muncul jauh sebelum internet publik ada. Salah satu manfaat paling awal untuk menerapkan sistem komputer mainframe multi-pengguna adalah bahwa mereka memfasilitasi penemuan informasi dengan menemukan kecocokan yang tepat dengan string teks dalam repositori dokumen besar.

Dengan pertumbuhan komputasi desktop dan intranet perusahaan, solusi pencarian tingkat perusahaan komersial, seperti IBM Storage, Information Retrieval System (STAIRS), dan alat pencarian lokal FAST (yang telah diakuisisi oleh Microsoft), menjadi arus utama dalam komputasi perusahaan.

Namun, kemunculan dan popularitas mesin pencari web gratis yang dapat diakses publik, seperti Google (dan pendahulunya AltaVista), secara radikal mengubah ekspektasi pengguna terhadap pencarian informasi, penemuan konten, dan pencarian tingkat perusahaan.

Dalam menghadapi pertumbuhan yang cepat dalam volume dan variasi data yang harus diperiksa oleh alat pencarian perusahaan, kecepatan pengambilan hasil telah menjadi indikator kunci kinerja algoritma pencarian kognitif. Solusi pencarian cerdas saat ini harus dibangun di atas arsitektur yang dapat menangani tuntutan kinerja beban kerja big data. Karena mereka memberikan skalabilitas yang diperlukan, infrastruktur cloud dengan integrasi yang luas dan otomatisasi berbasis API biasanya paling cocok untuk tugas tersebut.