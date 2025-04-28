Pengklasifikasi gradient boosting di Scikit-Learn dan Caret

Gradient boosting adalah algoritma machine learning yang efisien dan banyak digunakan dalam ilmu data untuk tugas klasifikasi. Ini adalah bagian dari keluarga metode pembelajaran ensambel serta bagging yang menggabungkan prediksi beberapa model yang lebih sederhana untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Regresi gradient boosting menggunakan gradient boosting untuk menghasilkan data output dengan lebih baik berdasarkan regresi linier. Pengklasifikasi gradient boosting yang akan Anda gali dalam tutorial ini menggunakan gradient boosting untuk mengklasifikasikan data input dengan lebih baik yang termasuk dalam dua kelas yang berbeda atau lebih.
Gradient boosting adalah pembaruan dari algoritma adaboost yang menggunakan struktur keputusan tunggal, bukan pohon. Struktur keputusan tunggal ini mirip dengan pohon di metode random forest, tetapi hanya memiliki satu node dan dua daun. Algoritma gradient boosting membangun model secara berurutan, setiap langkah mencoba untuk memperbaiki kesalahan dari iterasi sebelumnya. Proses pelatihan sering dimulai dengan menciptakan pembelajar yang lemah seperti struktur keputusan yang dangkal untuk data pelatihan. Setelah pelatihan awal tersebut, gradient boosting menghitung kesalahan antara nilai aktual dan prediksi (sering disebut residual) dan kemudian melatih estimator baru untuk memprediksi kesalahan ini. Pohon baru itu ditambahkan ke ensambel untuk memperbarui prediksi guna menciptakan pembelajar yang kuat. Gradient boosting mengulangi proses ini hingga perbaikan berhenti atau hingga jumlah iterasi yang ditetapkan tercapai. Boosting itu sendiri mirip dengan gradient descent, tetapi “menurunkan” gradien dengan menambahkan model baru.
Boosting memiliki beberapa keunggulan: memiliki kinerja yang baik pada data tabular dan dapat menangani data numerik dan kategoris. Teknik ini bekerja dengan baik bahkan dengan parameter default dan tangguh terhadap outlier dalam kumpulan data. Namun, pelatihannya bisa berjalan lambat dan sering kali sangat sensitif terhadap hiperparameter yang ditetapkan untuk proses melatih. Menjaga jumlah pohon yang dibuat lebih kecil dapat mempercepat proses pelatihan saat bekerja dengan kumpulan data besar. Langkah ini biasanya dilakukan melalui parameter kedalaman maks. Gradient boosting juga dapat rentan terhadap overfitting jika tidak disetel dengan benar. Untuk mencegah overfitting, Anda dapat mengonfigurasi tingkat pembelajaran untuk proses pelatihan. Proses ini kira-kira sama untuk pengklasifikasi atau regresor gradient boosting dan digunakan dalam xgboost yang populer, yang dibangun di gradient boosting dengan menambahkan regularisasi.
Dalam tutorial ini, Anda akan mempelajari cara menggunakan dua bahasa pemrograman yang berbeda dan pustaka gradient boosting untuk mengklasifikasikan penguin menggunakan kumpulan data Palmer Penguins yang populer.
Anda dapat mengunduh notebook untuk tutorial ini dari Github.
Meskipun Anda dapat memilih dari beberapa alat lain, tutorial ini akan memandu Anda cara menyiapkan akun IBM untuk menggunakan Jupyter Notebook di watsonx.
Masuk ke watsonx.ai menggunakan akun IBM® Cloud Anda.
Buat proyek watsonx.ai.
Anda bisa mendapatkan ID proyek dari dalam proyek Anda. Klik tab Kelola. Kemudian, salin ID proyek dari bagian Detail di halaman Umum. Anda memerlukan ID ini untuk tutorial ini.
Buat Jupyter Notebook.
Pastikan untuk memilih "Runtime 24.1 on R 4.3 S (4 vCPU 16 GB RAM)" saat membuat notebook. Langkah ini akan membuka lingkungan Jupyter Notebook tempat Anda dapat menyalin kode dari tutorial ini. Sebagai alternatif, Anda dapat mengunduh notebook ini ke sistem lokal Anda dan mengunggahnya ke proyek watsonx.ai Anda sebagai aset. Untuk melihat tutorial IBM Granite lain, lihat Komunitas IBM Granite. Jupyter Notebook ini dapat ditemukan di GitHub.
Di R, pustaka caret adalah alat yang efisien untuk persiapan data umum dan penyesuaian model. Anda akan menggunakannya untuk menyiapkan data dan melatih model itu sendiri.
install.packages('gbm')
install.packages('caret')
install.packages('palmerpenguins')
library(gbm)
library(caret)
library(palmerpenguins)
head(penguins) # head() returns the top 6 rows of the dataframe
summary(penguins) # prints a statistical summary of the data columns
Fungsi createDataPartition dari paket caret untuk membagi kumpulan data asli menjadi kumpulan pelatihan dan pengujian serta membagi data menjadi kumpulan pelatihan (70%) dan pengujian (30%).
dim(penguins)
# get rid of any NA
penguins <- na.omit(penguins)
parts = caret::createDataPartition(penguins$species, p = 0.7, list = F)
train = penguins[parts, ]
test = penguins[-parts, ]
Sekarang Anda siap untuk melatih dan menguji.
Metode pelatihan dari pustaka caret menggunakan rumus R, di mana variabel dependen (sering juga disebut target) berada di sisi kiri tilde '~'. Variabel independen (sering juga disebut fitur) berada di sisi kanan '~'. Misalnya:
height ~ age
Langkah ini memprediksi tinggi badan berdasarkan usia.
Untuk melatih caret, Anda memberikan rumus, data pelatihan, dan metode yang akan digunakan. Pustaka caret menyediakan metode untuk berbagai jenis pelatihan, jadi mengatur metode sebagai "gbm" adalah tempat di mana Anda akan menentukan penggunaan gradient boosting. Parameter berikutnya mengonfigurasi proses pelatihan. Metode "repeatedcv" melakukan validasi silang X-fold pada subsampel titik data kumpulan pelatihan. Di sini, Anda menentukan 3 pengulangan validasi silang 5 bagian dengan menggunakan kumpulan bagian berbeda untuk setiap validasi silang.
model_gbm <- caret::train("species ~ .",
data = train,
method = "gbm", # gbm for gradient boosting machine
trControl = trainControl(method = "repeatedcv",
number = 5,
repeats = 3,
verboseIter = FALSE),
verbose = 0)
Sekarang Anda dapat menggunakan model prediktif untuk membuat prediksi pada data uji:
pred_test = caret::confusionMatrix(
data = predict(model_gbm, test),
reference = test$species
)
print(pred_test)
Hasil cetakan langkah ini:
Confusion Matrix and Statistics
Reference
Prediction Adelie Chinstrap Gentoo
Adelie 42 0 0
Chinstrap 0 20 0
Gentoo 1 0 35
Overall Statistics
Accuracy : 0.9898
95% CI : (0.9445, 0.9997)
No Information Rate : 0.4388
P-Value [Acc > NIR] : < 2.2e-16
Kappa : 0.984
Mcnemar's Test P-Value : NA
Statistics by Class:
Class: Adelie Class: Chinstrap Class: Gentoo
Sensitivity 0.9767 1.0000 1.0000
Specificity 1.0000 1.0000 0.9841
Pos Pred Value 1.0000 1.0000 0.9722
Neg Pred Value 0.9821 1.0000 1.0000
Prevalence 0.4388 0.2041 0.3571
Detection Rate 0.4286 0.2041 0.3571
Detection Prevalence 0.4286 0.2041 0.3673
Balanced Accuracy 0.9884 1.0000 0.9921
Akibat sifat validasi silang dengan bagian, sensitivitas dan kespesifikan untuk setiap kelas dapat sedikit berbeda dari yang diamati di sini, meskipun akurasinya akan sama. Akurasinya cukup bagus, bahkan dengan penguin Chinstrap, yang merupakan 20% dari kumpulan data pelatihan.
Sekarang Anda akan belajar cara membuat model gradient boosting di Python. Di proyek yang sama yang Anda buat sebelumnya, buatlah Jupyter Notebook.
Pastikan untuk membuat Jupyter Notebook dengan menggunakan Python 3.11 di IBM Watson Studio. Pastikan untuk memilih "Runtime 24.1 on Python 3.11 XXS (1 vCPU 4 GB RAM)" saat Anda membuat notebook. Anda sekarang siap untuk membuat pengklasifikasi gradient boosting menggunakan Python.
Langkah ini menginstal pustaka yang akan Anda gunakan untuk melatih dan menguji pengklasifikasi gradient boosting. Pelatihan itu sendiri dilakukan dengan scikit-learn dan datanya berasal dari pustaka palmerpenguins.
!pip install seaborn pandas scikit-learn palmerpenguins
Sekarang instal pustaka ke lingkungan notebook:
import pandas as pd
import seaborn as sns
from sklearn.compose import ColumnTransformer
from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier
from sklearn.metrics import classification_report
from sklearn.model_selection import cross_val_score, train_test_split
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder, StandardScaler
from palmerpenguins import load_penguins
Seperti dalam kode R, ada beberapa NA dalam kumpulan data penguins yang perlu dihapus. Cuplikan kode ini memuat kumpulan data, menghapus baris NA apa pun, dan kemudian membagi data menjadi fitur dan target.
# Load the penguins
penguins = load_penguins() #initialize the dataset
penguins = penguins.dropna()
X = penguins.drop("species", axis=1)
y = penguins["species"]
Sekarang buat pemisahan pelatihan dan pengujian dari kumpulan data, dengan 70% data ditarik untuk pelatihan dan 30% dicadangkan untuk pengujian.
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
X, y, test_size=0.3, random_state=42
)
Selanjutnya, Anda akan mengumpulkan dua daftar nama kolom, satu untuk fitur kategoris X dan satu lagi untuk fitur numerik, misalnya float64 atau int64. Kemudian, gunakan ColumnTransformer dari scikit-learn untuk menerapkan prapemrosesan berbeda ke jenis kolom yang berbeda. OneHotEncoder diterapkan pada fitur kategoris untuk mengubahnya menjadi vektor biner. StandardScaler diterapkan pada fitur numerik untuk menstandarkannya di sekitar rata-rata f 0 dan varians 1.
# Define categorical and numerical features
categorical_features = X.select_dtypes(
include=["object"]
).columns.tolist()
numerical_features = X.select_dtypes(
include=["float64", "int64"]
).columns.tolist()
preprocessor = ColumnTransformer(
transformers=[
("cat", OneHotEncoder(), categorical_features),
("num", StandardScaler(), numerical_features),
]
)
Sekarang setelah membuat kumpulan fitur dan preprosesor, Anda dapat membuat saluran untuk melatih model. Saluran tersebut menggunakan preprosesor pada data input dan kemudian meneruskannya ke algoritma Gradient Boosting untuk membangun pengklasifikasi. Dengan kumpulan data yang lebih besar atau lebih kompleks, ada parameter pelatihan lain yang mungkin ingin Anda konfigurasikan. Misalnya, max_features, yang menetapkan jumlah fitur yang perlu dipertimbangkan saat mencari pemisahan terbaik atau max_deep yang membatasi jumlah node di pohon. Cuplikan kode ini menetapkan parameter kriteria yang mengukur kualitas pemisahan untuk pelatihan. Dalam hal ini, kami menggunakan rata-rata kuadrat kesalahan dengan skor peningkatan oleh [Jerry Friedman] (https://jerryfriedman.su.domains/ftp/trebst.pdf) (berada di luar IBM)
pipeline = Pipeline([
("preprocessor", preprocessor),
("classifier", GradientBoostingClassifier(random_state=42,
criterion='friedman_mse', max_features=2)),
])
Selanjutnya, lakukan validasi silang untuk mengevaluasi seberapa baik saluran machine learning Anda pada data pelatihan. Memanggil metode penyesuaian saluran yang Anda buat akan melatih model. Fungsi kesalahan menggunakan Rata-rata Kuadrat Kesalahan (atau MSE) secara default.
# Perform 5-fold cross-validation
cv_scores = cross_val_score(pipeline, X_train, y_train, cv=5)
# Fit the model on the training data
pipeline.fit(X_train, y_train)
Sekarang setelah model dilatih, prediksi kumpulan uji dan periksa kinerjanya:
# Predict on the test set
y_pred = pipeline.predict(X_test)
# Generate classification report
report = classification_report(y_test, y_pred)
Cetak hasilnya:
print(f"Mean Cross-Validation Accuracy: {cv_scores.mean():.4f}")
print("\nClassification Report:")
print(report)
Langkah ini mencetak hasil berikut:
Mean Cross-Validation Accuracy: 0.9775
Classification Report:
precision recall f1-score support
Adelie 1.00 1.00 1.00 31
Chinstrap 1.00 1.00 1.00 18
Gentoo 1.00 1.00 1.00 18
accuracy 1.00 67
macro avg 1.00 1.00 1.00 67
weighted avg 1.00 1.00 1.00 67
Hasil ini sangat dekat dengan akurasi yang dilaporkan oleh metode R di bagian pertama tutorial ini.
