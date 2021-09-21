Ilmuwan data adalah pakar dalam mengekstrak insight dan jawaban khusus industri dari data. Mereka memiliki keterampilan ilmu komputer dan sains murni yang melampaui keterampilan analis bisnis atau analis data pada umumnya, serta pemahaman yang mendalam tentang industri atau disiplin bisnis tempat mereka bekerja (seperti manufaktur mobil, eCommerce, atau perawatan kesehatan).

Seorang ilmuwan data harus mampu:

Mengetahui tentang bisnis dengan memadai untuk mengajukan pertanyaan terkait dan mengidentifikasi kelemahan bisnis.





Menerapkan statistika dan ilmu komputer serta ketajaman bisnis pada analisis data.





Menggunakan berbagai alat dan teknik untuk menyiapkan dan mengekstrak data—segala sesuatu mulai dari basis data dan SQL hingga penambangan data sampai metode integrasi data.





Mengekstrak insight dari big data menggunakan analitik prediktif dan kecerdasan buatan (AI), termasuk model machine learning, pemrosesan bahasa alami, dan pembelajaran mendalam.





Menulis program dan algoritma yang mengotomatiskan pemrosesan dan penghitungan data.





Menceritakan dan mengilustrasikan kisah yang dengan jelas menyampaikan makna hasil kepada para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan di setiap tingkat pemahaman teknis.





Menjelaskan bagaimana hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan masalah bisnis.





Berkolaborasi dengan anggota tim data science lainnya, seperti analis data dan bisnis, arsitek TI, insinyur data, dan pengembang aplikasi.

Keterampilan ini sangat diminati, dan sebagai hasilnya, banyak individu yang mencoba masuk ke karier ilmu data, menjelajahi berbagai program ilmu data, seperti program sertifikasi, kursus ilmu data, dan program gelar yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan.

Ilmuwan data tidak selalu bertanggung jawab langsung atas semua proses yang terlibat dalam siklus hidup ilmu data. Sebagai contoh, saluran data biasanya ditangani oleh insinyur data, tetapi ilmuwan data dapat memberikan rekomendasi tentang jenis data apa yang berguna atau diperlukan. Meskipun para ilmuwan data dapat membangun model machine learning, meningkatkan upaya ini pada tingkat yang lebih besar membutuhkan lebih banyak keterampilan rekayasa perangkat lunak untuk mengoptimalkan program agar dapat berjalan lebih cepat. Akibatnya, ilmuwan data biasanya bermitra dengan insinyur machine learning untuk meningkatkan model machine learning.

Tanggung jawab ilmuwan data biasanya dapat tumpang tindih dengan analis data, terutama dengan analisis data eksplorasi dan visualisasi data. Namun, keahlian ilmuwan data biasanya lebih luas daripada analis data rata-rata. Sebagai perbandingan, ilmuwan data memanfaatkan bahasa pemrograman umum, seperti R dan Python, untuk melakukan lebih banyak inferensi statistik dan visualisasi data.