Apa itu Hybrid Cloud?

Hybrid cloud menggabungkan dan menyatukan public cloud, private cloud, dan infrastruktur on premises untuk menciptakan infrastruktur TI tunggal yang fleksibel dan hemat biaya.

 Contoh penggunaan cloud hybrid

Infrastruktur TI terpadu yang menggunakan hybrid cloud cocok untuk beberapa kasus penggunaan:

  • Keamanan dan kepatuhan terhadap peraturan: Cadangkan sumber daya private cloud di balik firewall untuk data sensitif dan beban kerja dengan peraturan yang ketat serta gunakan sumber daya public cloud yang lebih ekonomis untuk beban kerja dan data yang tidak terlalu sensitif

  • Skalabilitas dan ketahanan: G​​unakan sumber daya penyimpanan cloud dan komputasi publik untuk meningkatkan skala dengan cepat, otomatis, dan murah sebagai respons terhadap lonjakan lalu lintas yang tidak direncanakan tanpa memengaruhi beban kerja cloud pribadi (ini disebut cloudbursting).

  • Pengadopsian teknologi baru secara cepat: Mengadopsi atau beralih ke solusi software-as-a-service (SaaS ) terbaru, dan bahkan mengintegrasikan solusi tersebut ke dalam aplikasi yang sudah ada, tanpa harus menyediakan infrastruktur baru on premises.

  • Meningkatkan aplikasi lama: Gunakan layanan cloud publik untuk meningkatkan pengalaman pengguna aplikasi yang sudah ada atau mengembangkannya ke perangkat baru.

  • Migrasi VMware: 'Angkat dan pindahkan' beban kerja yang ada on premises ke infrastruktur cloud publik tervirtualisasi, untuk mengurangi jejak dan skala  pusat data on premises sesuai kebutuhan tanpa investasi peralatan modal tambahan.

  • Optimalisasi sumber daya dan penghematan biaya: Jalankan beban kerja dengan kapasitas yang dapat diprediksi di cloud pribadi dan migrasikan beban kerja yang lebih bervariasi ke cloud publik; gunakan infrastruktur cloud publik untuk 'menjalankan' pengembangan dengan cepat dan menguji sumber daya sesuai kebutuhan.
Bagaimana cara kerja hybrid cloud?

Arsitektur hybrid cloud tradisional

Awalnya, arsitektur cloud hybrid yang difokuskan pada mekanisme transformasi bagian dari pusat data on premises perusahaan menjadi infrastruktur cloud pribadi. Dan kemudian menghubungkan infrastruktur tersebut ke lingkungan cloud publik yang dihosting di luar lokasi oleh penyedia cloud publik (misalnya  AWS, Google Cloud Services, IBM Cloud, Microsoft Azure). Hal ini dicapai dengan menggunakan solusi  cloud hybrid  yang sudah dikemas seperti Red Hat OpenStack (tautan berada di luar ibm.com). Atau dengan menggunakan middleware perusahaan canggih untuk mengintegrasikan sumber daya cloud di seluruh lingkungan. Dan alat manajemen terpadu untuk memantau, mengalokasikan, dan mengelola sumber daya tersebut dari konsol pusat atau 'panel kaca tunggal.'

Arsitektur hybrid cloud modern

Saat ini, arsitektur cloud hybrid tidak terlalu berfokus pada konektivitas fisik, dan lebih banyak mendukung portabilitas beban kerja di semua lingkungan cloud. Dan mengotomatiskan penerapan beban kerja tersebut ke lingkungan cloud terbaik untuk tujuan bisnis tertentu. Beberapa tren mendorong perubahan ini.

Sebagai bagian dari langkah penting berikutnya dalam transformasi digital mereka, organisasi membangun aplikasi baru dan memodernisasi aplikasi lama untuk menggunakan teknologi cloud native . Teknologi yang memungkinkan pengembangan, penerapan, pengelolaan, serta kinerja yang konsisten dan andal di seluruh lingkungan cloud dan di seluruh vendor cloud.

Secara khusus, mereka sedang membangun atau mengubah aplikasi untuk menggunakan arsitektur layanan mikro yang membagi aplikasi menjadi komponen yang lebih kecil, longgar, dan dapat digunakan kembali yang berfokus pada fungsi bisnis tertentu. Dan mereka menerapkan aplikasi ini dalam kontainer—unit ringan yang dapat dieksekusi yang hanya berisi kode aplikasi dan dependensi sistem operasi virtual yang diperlukan untuk menjalankannya.

Pada tingkat yang lebih tinggi, cloud pribadi dan cloud publik bukan lagi 'lokasi' fisik yang harus terhubung. Misalnya, banyak vendor cloud sekarang menawarkan layanan cloud publik yang berjalan di pusat data on premises pelanggan mereka. Cloud pribadi, yang dulu dijalankan secara eksklusif on premises, kini seringkali di-hosting di pusat data di luar lokasi , di virtual private networks (VPN) atau virtual private clouds (VPC). Atau di infrastruktur khusus yang disewa dari penyedia pihak ketiga (yang terkadang merupakan penyedia cloud publik).

Terlebih lagi,  virtualisasi infrastruktur–yang juga disebut infrastruktur sebagai kode– memungkinkan pengembang menciptakan lingkungan ini sesuai permintaan dengan menggunakan sumber daya komputasi atau sumber daya cloud apa pun yang terletak di belakang atau di luar firewall. Hal ini menjadi semakin penting dengan munculnya edge computing yang menawarkan peluang untuk meningkatkan kinerja aplikasi global dengan memindahkan beban kerja dan data lebih dekat ke tempat komputasi yang sebenarnya. 

Sebagai hasil dari faktor-faktor ini dan faktor lainnya, infrastruktur cloud hybrid modern mulai menyatu di sekitar platform multicloud hybrid terpadu yang mencakup:

  • Dukungan untuk pengembangan dan penyebaran aplikasi cloud native di semua jenis cloud (public dan private) dan penyedia cloud

  • Sistem operasi tunggal di semua lingkungan.

  • Platform orkestrasi kontainer—biasanya Kubernetes—yang mengotomatiskan penerapan aplikasi di seluruh lingkungan cloud.

Pengembangan cloud native memungkinkan pengembang mengubah aplikasi monolitik menjadi unit fungsionalitas yang berfokus pada bisnis yang dapat dijalankan di mana saja dan digunakan kembali dalam berbagai aplikasi. Sistem operasi standar memungkinkan pengembang membangun ketergantungan perangkat keras apa pun ke dalam kontainer apa pun. Dan orkestrasi dan otomatisasi Kubernetes memberi pengembang kontrol atur-dan-lupakan yang terperinci atas konfigurasi dan penerapan kontainer–termasuk keamanan, penyeimbangan beban, skalabilitas, dan banyak lagi–di berbagai lingkungan cloud.

Manfaat platform hybrid cloud terpadu

Strategi hybrid cloud terpadu masih berada dalam fase 'pengguna awal'; dalam survei terbaru, 13 persen organisasi melaporkan bahwa mereka secara aktif menggunakan platform manajemen multicloud. Namun, organisasi-organisasi ini telah merasakan manfaat yang signifikan, termasuk:

  • Peningkatan produktivitas pengembang: Platform hybrid cloud terpadu dapat membantu memperluas adopsi metodologi Agile dan DevOps , dan memungkinkan tim pengembangan untuk mengembangkan sekali dan menerapkan ke semua cloud.

  • Efisiensi infrastruktur yang lebih besar: Dengan kontrol yang lebih terperinci atas sumber daya, tim pengembangan dan operasi TI dapat mengoptimalkan pengeluaran di seluruh layanan public cloud, private cloud, dan vendor cloud. Hybrid cloud juga membantu perusahaan memodernisasi aplikasi dengan lebih cepat, dan menghubungkan layanan cloud ke data di cloud atau infrastruktur lokal dengan cara-cara yang memberikan nilai baru.

  • Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan dan keamanan: Platform terpadu memungkinkan organisasi memanfaatkan teknologi keamanan cloud dan kepatuhan terhadap peraturan yang terbaik, serta menerapkan keamanan dan kepatuhan di semua lingkungan secara konsisten.

  • Akselerasi bisnis secara keseluruhan: Hal ini mencakup siklus pengembangan produk yang lebih pendek; percepatan inovasi dan waktu menuju pasar; respons yang lebih cepat terhadap masukan pelanggan; pengiriman aplikasi yang lebih cepat dan lebih dekat dengan klien (misalnya, ecommerce edge). Dan integrasi dan kombinasi yang lebih cepat dengan mitra atau pihak ketiga untuk memberikan produk dan layanan baru.
