Apa itu pusat data?

Model pusat data ini menghosting semua infrastruktur IT dan data on premises. Banyak perusahaan memilih pusat data on premises. Mereka memiliki kontrol lebih besar atas keamanan informasi dan dapat lebih mudah mematuhi peraturan seperti Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa atau Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan (HIPAA) AS. Perusahaan bertanggung jawab atas semua tugas penerapan, pemantauan, dan manajemen di pusat data perusahaan.